Ecochillers incorpora una gama ampliada de soluciones térmicas a la plataforma de Gradian

MINNEAPOLIS, 19 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Gradian Thermal Solutions, que se lanzó recientemente como marca matriz unificada de MAS HVAC, Daedex, DeepCoolAI y Ecochillers, ha destacado hoy el papel que Ecochillers desempeña dentro de la plataforma, reforzando la posición de Gradian como uno de los únicos proveedores integrales de soluciones de gestión térmica del sector.

Ecochillers, empresa dedicada al diseño y la fabricación de equipos industriales de climatización y refrigeración de procesos, fue fundada por una familia en 1995 y tiene su sede en Jalisco (México), además de contar con presencia en Estados Unidos, concretamente en San Antonio y Laredo (Texas). Su gama de productos incluye enfriadores centrífugos de alta eficiencia y sin aceite, enfriadores centrífugos sin aceite, refrigerados por aire y por agua, con una capacidad de hasta 600 toneladas (3,5 MW), con sistemas modulares de hasta 2500 toneladas (9 MW), además de bombas de calor, unidades de condensación, climatizadores, torres de refrigeración, enfriadores secos e intercambiadores de calor. Los equipos de Ecochillers dan servicio a clientes de sectores tan diversos como los centros de datos, la sanidad, la industria del plástico, la alimentación y las bebidas, la industria farmacéutica y las aplicaciones de procesos industriales.

"Ecochillers aporta varias décadas de experiencia en fabricación y una gama de productos que complementa al resto de la plataforma de Gradian", afirmó John Schneider, director ejecutivo de Gradian Thermal Solutions. "Sus capacidades en materia de refrigeración y tratamiento de aire completan nuestra gama completa de productos y ofrecen a los clientes aún más opciones para soluciones personalizadas de gestión térmica".

"Formar parte de Gradian nos brinda la oportunidad de ampliar lo que hemos construido durante los últimos 30 años, al tiempo que nos incorporamos a una plataforma impulsada por la ingeniería que comparte nuestro enfoque en la capacidad de respuesta a las necesidades de los clientes", afirmó Pedro Machain Garza, presidente y fundador. "Queremos aplicar nuestra experiencia en sistemas de refrigeración a medida a una gama más amplia de proyectos de infraestructuras críticas como parte de la familia Gradian".

Ecochillers seguirá operando desde sus instalaciones de Jalisco (México) y Texas como parte de la plataforma de Gradian.

Acerca de Gradian Thermal Solutions

Gradian es una empresa estadounidense líder en el diseño y la fabricación de soluciones avanzadas de gestión térmica para entornos de misión crítica. La empresa se especializa en productos fabricados a medida, diseñados para satisfacer las complejas necesidades de los clientes con un alto grado de personalización y plazos de entrega cortos. Gracias a la combinación de las capacidades de MAS HVAC, Daedex, DeepCoolAI y Ecochillers, Gradian ofrece una gama completa de soluciones de refrigeración líquida, tratamiento de aire, enfriadoras y sistemas de climatización modulares para entornos de misión crítica. Para obtener más noticias e información sobre Gradian, visite gradiansolutions.com.

Acerca de Ecochillers

Ecochillers es una empresa líder en el diseño y la fabricación de soluciones industriales de climatización y refrigeración de procesos, que da servicio a aplicaciones exigentes y de misión crítica en toda Norteamérica. Fundada en 1995 y con sede en Jalisco (México), la empresa ha forjado una sólida reputación por su experiencia en ingeniería, su fiabilidad, su capacidad de personalización y su servicio ágil. Ecochillers ofrece una amplia gama de productos que incluye enfriadoras refrigeradas por agua y por aire, sistemas de refrigeración modulares, bombas de calor, unidades de condensación, equipos de tratamiento de aire, torres de refrigeración, termorreguladores e intercambiadores de calor. Sus soluciones se aplican a sectores como los centros de datos, la sanidad, los plásticos, la alimentación y las bebidas, la industria farmacéutica y los procesos industriales. Ecochillers, que ahora forma parte de Gradian Thermal Solutions, combina su consolidada capacidad de fabricación y su amplia experiencia en enfriadores con la plataforma de gestión térmica más amplia de Gradian, para ofrecer soluciones de refrigeración integradas y de alto rendimiento.

Contacto para la prensa

JSA para Gradian

Erin Kufa

[email protected]

1.866.695.3629

FUENTE Gradian Thermal Solutions