EGADE Business School se posiciona #16 mundial en el ranking Online MBA 2026 de Financial Times

Única escuela de negocios de América Latina incluida en el ranking global.

Top 5 mundial en progresión profesional de egresados, diversidad de su comunidad estudiantil y composición internacional del consejo asesor.

Top 10 global por la calidad de su profesorado y la experiencia de aprendizaje online.

MONTERREY, México, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey se ubicó en el lugar #16 a nivel mundial en el ranking Online MBA 2026 de Financial Times, consolidando al EGADE MBA Online como uno de los programas más competitivos del mundo y posicionándose como la única escuela de negocios de América Latina incluida en esta edición.

El EGADE MBA Online se posicionó en el Top 10 mundial por la interacción en el aprendizaje en línea en el ranking Online MBA 2026 de Financial Time

El programa destacó dentro del Top 5 mundial en indicadores como la progresión profesional de egresados, la diversidad de su comunidad estudiantil y la composición internacional de su consejo asesor. Asimismo, alcanzó el Top 10 global por la calidad de su profesorado y la experiencia de aprendizaje online.

Entre sus resultados más sobresalientes en el ranking de Financial Times destacan, a nivel mundial:

#1 en composición internacional del consejo asesor

en composición internacional del consejo asesor #1 en participación de mujeres en el consejo asesor

en participación de mujeres en el consejo asesor #4 en trayectoria profesional de egresados

en trayectoria profesional de egresados #5 en representación de mujeres en el alumnado

en representación de mujeres en el alumnado #5 en servicios de desarrollo de carrera

en servicios de desarrollo de carrera #5 en gestión de la huella de carbono

en gestión de la huella de carbono #6 en profesorado con grado doctoral

en profesorado con grado doctoral #8 en interacción en el aprendizaje en línea

en interacción en el aprendizaje en línea #12 en retorno de inversión para egresados

"Este reconocimiento demuestra que el EGADE MBA Online está alineado con los más altos estándares globales de la educación en negocios y que nuestro modelo académico genera un impacto significativo en la trayectoria profesional de nuestros egresados. Ser la única escuela de negocios de América Latina incluida en este ranking de Financial Times refleja el impacto global de nuestros egresados, quienes están transformando organizaciones, industrias y la sociedad. También es testimonio de la fortaleza de nuestra facultad y de la colaboración de nuestros equipos académicos y de apoyo, comprometidos con el éxito de nuestros estudiantes y egresados", señaló Horacio Arredondo, decano de EGADE Business School.

El EGADE MBA Online reúne a ejecutivos con amplia experiencia de diversas industrias, sectores y geografías. Su formato —de 21 meses, flexible y global— permite avanzar profesionalmente sin interrumpir la carrera. Mediante sesiones en vivo y un entorno de aprendizaje colaborativo, el programa fomenta el intercambio de perspectivas estratégicas y fortalece una red internacional de alto valor.

El programa ofrece además una experiencia global a través de iniciativas como Global Network Week, intercambios académicos con más de 70 universidades en cinco continentes y opciones de doble grado con 10 instituciones socias, entre ellas Yale University, School of Management.

"Lo que distingue al EGADE MBA Online es su capacidad de ofrecer una experiencia de aprendizaje interactiva y aplicada, donde ejecutivos internacionales con amplia trayectoria intercambian perspectivas y desarrollan soluciones relevantes para entornos complejos a nivel global. Nuestro objetivo es que cada participante amplíe su visión estratégica, fortalezca su liderazgo y genere un impacto significativo en su organización y en la sociedad", afirmó Luciana Manfredi, directora del programa EGADE MBA Online.

La metodología del ranking Online MBA de Financial Times evalúa 20 indicadores. Nueve de ellos se basan en encuestas a egresados y representan el 60% de la ponderación total, lo que refleja el peso del impacto profesional de los egresados en la evaluación de los programas.

Para participar en esta clasificación internacional, las escuelas de negocios deben contar con acreditación AACSB o EQUIS. EGADE Business School posee ambas, además de AMBA, lo que le permite ostentar la Triple Corona, una distinción que comparten menos del 1% de las escuelas de negocios del mundo.

Para conocer más del EGADE MBA Online, visita:

https://egade.tec.mx/es/programas/egade-mba-online

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2937250/EGADE_CDMX_123.jpg

FUENTE EGADE Business School