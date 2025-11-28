Panorama 2026: México tiene una oportunidad decisiva para acelerar su desarrollo, coinciden líderes en EGADE Business School

Infraestructura eléctrica y digital, talento especializado e integración de Norteamérica serán claves para el crecimiento en 2026, coincidieron líderes en un evento copresentado con la Escuela de Gobierno y Transformación Pública en Monterrey.

La Secretaria de Economía de Nuevo León atribuyó el dinamismo estatal a un modelo económico de largo plazo, y urgió a preparar a las pymes como proveedoras competitivas, aprovechando el Mundial 2026 para proyectar a la región como potencia industrial y cosmopolita.

Norteamérica puede consolidarse como la región energética más poderosa del mundo, afirmó el CEO de Protexa, al destacar los recursos compartidos de México, Estados Unidos y Canadá, y la urgencia de una estrategia regional para capitalizarlos.

MONTERREY, México, 27 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- México atraviesa un momento decisivo. Aunque el crecimiento económico seguirá siendo moderado, el país —y en especial Nuevo León— enfrenta una oportunidad excepcional para acelerar su desarrollo si refuerza su infraestructura eléctrica y digital, forma talento especializado, impulsa la innovación y fortalece la proveeduría local.

El evento tuvo lugar en la sede de EGADE Business School en Monterrey.

Así lo plantearon líderes académicos, empresariales y de gobierno durante el evento "Panorama Económico y Político de México 2026", presentado el 27 de noviembre por EGADE Business School y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, donde destacaron que aprovechar plenamente el nearshoring y la integración de Norteamérica requiere una alianza más efectiva entre sector público, empresas y academia.

En un panel, Betsabé Rocha, secretaria de Economía de Nuevo León, afirmó que el dinamismo del estado no responde a una coyuntura reciente, sino a un modelo económico construido durante décadas.

Dicho modelo, indicó, se sustenta en la innovación, la integración de proveeduría local y el desarrollo de clústeres industriales que han colocado a Nuevo León como punta de lanza del crecimiento nacional.

La funcionaria advirtió que, ante la incertidumbre global y los riesgos de nuevos aranceles, la tarea urgente es preparar y vincular a las pymes como proveedoras competitivas —en tiempos, calidad y servicio— y aprovechar el Mundial 2026 como una ventana para mostrar al mundo la capacidad productiva y la imagen de Nuevo León como región industrial y cosmopolita.

"Tenemos una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad: volver a salir a conectar, a desarrollar proveedores, a conocernos entre empresas y sectores. El Mundial es la excusa perfecta para mostrarnos al mundo y demostrar que en Nuevo León sabemos trabajar en equipo para que le vaya bien al estado y le vaya bien a México", señaló Rocha.

Por su parte, Clelia Hernández, directora general de Nuevo León 4.0, destacó que, en un contexto en el que las inversiones globales en Industria 4.0 y robotización se aceleran, el estado parte de una posición privilegiada por su ecosistema industrial y universitario, pero enfrenta una brecha crítica de talento en inteligencia artificial, analítica de datos y machine learning, así como crecientes riesgos en ciberseguridad.

Subrayó que la próxima subasta de espectro 5G en 2026 y los proyectos de semiconductores representan una oportunidad estratégica para el país, siempre que se fortalezca la infraestructura de telecomunicaciones, la conectividad y la articulación entre gobierno, academia y empresas para formar talento y reducir brechas, incluidas las de género en carreras STEM.

"Tenemos la posibilidad de que Nuevo León sea no solo usuario, sino exportador de soluciones de inteligencia artificial. Pero para lograrlo necesitamos infraestructura, conectividad, talento especializado y una articulación mucho más fuerte entre universidades, gobierno y empresas; de lo contrario, vamos a llegar tarde a esta oportunidad", afirmó Hernández.

Horacio Arredondo, decano de EGADE Business School, quien moderó el panel, enfatizó que el futuro económico del país depende en gran medida de su infraestructura eléctrica.

Señaló que, si México quiere convertirse en un socio real de Estados Unidos en inteligencia artificial y nuevas tecnologías, debe invertir decididamente en generación y, sobre todo, en transmisión eléctrica.

"Si queremos subirnos de verdad a la ola de la inteligencia artificial y ser un socio estratégico para Estados Unidos, tenemos que invertir fuerte en infraestructura eléctrica", sostuvo Arredondo.

Desde la óptica empresarial, Roger González Lau, CEO de Protexa, consideró que, aunque el escenario para México es relativamente positivo —con un crecimiento esperado entre 1% y 1.5% y una primera mitad de 2026 más complicada que la segunda—, el país no debería conformarse con crecer entre 0% y 2%.

Subrayó que, por su cercanía con Estados Unidos, su bono demográfico y el potencial combinado de Canadá, Estados Unidos y México en recursos como gas, petróleo, energía eólica, solar e hidroeléctrica, Norteamérica tiene todo para consolidarse como una de las regiones energéticas más poderosas del mundo.

También advirtió sobre la creciente instalación de empresas chinas que buscan utilizar a México como plataforma de acceso al mercado estadounidense, lo que, sin una estrategia clara, podría desplazar la manufactura local en el mediano plazo.

"Para mí, Canadá, Estados Unidos y México deberían ser —o ya son— la región energética más potente del mundo. Agua, aire, sol, petróleo, gas… díganme qué no tenemos entre los tres países. Esos son fundamentos que deberíamos aprovechar mucho mejor", expuso González Lau.

Antes del panel, Miguel Ángel Santos, decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, ofreció la conferencia "México: Perspectivas Económicas 2026 o el síndrome del potencial eterno", donde explicó que, tras la desaceleración de 2025 —con un crecimiento cercano al 0.6% por la caída de la inversión ante la incertidumbre comercial—, México retomaría en 2026 su tasa histórica cercana al 1.5%.

El académico anticipó dos mitades del año contrastantes: un primer semestre condicionado por la renegociación del T-MEC y un segundo semestre de recuperación de la inversión, el consumo y los inventarios, siempre que el acuerdo concluya favorablemente. Previó también una inflación estable en torno a 3.6%-3.8%, tasas de interés reales relativamente altas y una corrección fiscal más gradual de lo esperado, que elevaría moderadamente la razón deuda/PIB sin comprometer el grado de inversión del país.

"México tiene cómo crecer más de ese 1.5% histórico, ¡lo tiene todo! Pero para materializar ese potencial necesita una gran alianza sector privado–público–academia, que permita ser más dinámico y quirúrgico en la identificación y abordaje de oportunidades y en el diseño de políticas orientadas a remover las barreras y materializar su potencial", concluyó.

El evento "Panorama Económico y Político de México 2026" tendrá lugar también el próximo 15 de enero en la Ciudad de México, el 20 de enero en Querétaro y el 22 de enero en Guadalajara.

FUENTE EGADE Business School