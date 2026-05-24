Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) informa tenencias totales de aproximadamente 337 millones de dólares, que incluyen OpenAI, Beast Industries, más de 11.000 ETH y más de 283 millones de tokens WLD

Para el 20 de mayo de 2026, a las 5:00 p. m., (hora del este), las tenencias de ORBS incluían una inversión de 90 millones de dólares (indirectamente, a través de entidades con fines específicos) en OpenAI, una inversión financiada de 18 millones de dólares en Beast Industries, una inversión de 1 millón de dólares en Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,25 dólares por WLD (según Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH) y aproximadamente 133 millones de dólares en efectivo y stablecoins en total, lo que supone tenencias totales de alrededor de 337 millones de dólares.

Aspectos destacados de los activos de tesorería de ORBS durante la semana pasada

La junta directiva de ORBS considera que la cartera de tesorería de la empresa contiene algunos de los componentes más importantes para el futuro de la IA y el sistema financiero digital. Entre las tenencias, los aspectos más destacados de la semana pasada son:

El 11 de mayo, OpenAI lanzó la Deployment Company, una multimillonaria empresa conjunta con 19 firmas asociadas, diseñada para ubicar ingenieros de implementación de IA directamente en las organizaciones de los clientes mediante la colaboración con los propios equipos de dichas empresas con el objetivo de identificar las oportunidades de mayor valor para la inteligencia artificial (OpenAI; Bloomberg).

El 15 de mayo, OpenAI lanzó Personal Finance de ChatGPT para usuarios profesionales en EE. UU., y OpenAI la describe como una funcionalidad que permite a los usuarios vincular de manera segura las cuentas bancarias, de corretaje y de crédito en más de 12.000 instituciones, y así consolidar las relaciones de OpenAI con sus usuarios (OpenAI).

El 12 de mayo, Beast Industries, dirigida por Jimmy Donaldson (conocido como MrBeast), realizó su primera presentación pública para anunciantes. Beast dio a conocer una plataforma de creadores de doble vía y presentó Vyro, su propio motor de distribución para creadores. Los directivos estimaron ingresos de 1.600 millones de dólares para 2026, lo que representa un incremento con respecto a los 899 millones de dólares de 2025 (Digiday; TIME 100 Most Influential Companies 2026). "Ya no somos solo un canal de YouTube. Estamos creando una plataforma de medios de última generación en la era de la IA, al usar tecnología, datos e IP global para unir a las marcas y a los aficionados a una escala sin precedentes", expresó durante la presentación Jeff Housenbold, director ejecutivo de Beast Industries.

El 19 de mayo, un jurado de California rechazó las demandas de Elon Musk contra OpenAI (WSJ), lo que eliminó un obstáculo para la empresa. El jurado consideró que Musk había esperado demasiado tiempo para presentar la demanda y se aplicó el plazo de prescripción.

El 20 de mayo, varios medios de comunicación informaron que OpenAI supuestamente se estaba preparando para presentar una oferta pública inicial (OPI) en las próximas semanas (WSJ). La oferta pública inicial de OpenAI podría considerarse una de las OPI más esperadas de 2026.

Se espera que el 21 de mayo se anuncie la orden ejecutiva (EO, por sus siglas en inglés) prevista de la Casa Blanca sobre la seguridad de la IA. Algunos medios de comunicación informan que la EO les indica a las agencias federales, incluyendo al Departamento del Tesoro, la Oficina del Director Nacional de Cibernética, la Agencia de Seguridad Nacional, el Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras, el establecimiento de un sistema de revisiones voluntarias con las empresas y operadores de infraestructuras de IA. Se espera que asistan varios directores ejecutivos importantes, entre ellos, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI (Washington Post).

"OpenAI Deployment Co desarrolla capacidades de despliegue avanzado similares a Palantir y un factor diferenciador clave para las empresas respecto de sus rivales", Thomas "Tom" Lee, miembro de la Junta Directiva de Eightco.

"El revuelo mediático en torno al evento de Beast reflejó el hecho de que MrBeast es una de las pocas empresas multimillonarias que puede prever un crecimiento superior al 75 % en los ingresos en 2026", afirmó Lee.

Los datos recopilados por Fundstrat muestran que los "no humanos" representan ahora la siguiente proporción estimada del volumen en diversas plataformas:

el 75 % del volumen de operaciones de Polymarket el 53 % del tráfico web el 47 % de los correos electrónicos enviados el 44 % de las ejecuciones de compra de acciones de EE. UU. el 35 % de la creación de nuevos sitios web el 30 % de las reseñas de productos en línea



Eightco: Exposición a las principales megatendencias

Eightco se basa en tres megatendencias que la empresa prevé que definirán la próxima década de innovación: la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores, con participaciones en cada una de ellas mediante inversiones indirectas en OpenAI (un 27 % de las tenencias de la tesorería de ORBS), Worldcoin (21 %) y Beast Industries (5 %).

Inteligencia artificial — OpenAI

Eightco invirtió aproximadamente 90 millones de dólares en entidades con fines especiales que tienen exposición a participaciones en el capital social de la sociedad matriz OpenAI, lo que representa aproximadamente el 27 % de los activos de tesorería, una de las mayores concentraciones declaradas por cualquier vehículo de inversión cotizado.

ChatGPT, la aplicación de consumo de OpenAI, es la aplicación de IA de consumo n.º 1 a nivel mundial (Sensor Tower) y en febrero de 2026 registró 900 millones de usuarios activos semanales, lo que la convierte en la tecnología de consumo de más rápido crecimiento en la historia (UBS a través de Reuters).

Identidad digital — Token WLD

Eightco posee más de 283 millones de WLD, lo que representa alrededor del 8,31 % del suministro en circulación, la mayor posición institucional del mundo divulgada públicamente, y alrededor del 21 % de la tesorería de Eightco.

Worldcoin es el token nativo de World, una red global de prueba de humanidad creada por Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman y Alex Blania) y administrada por la World Foundation. Su dispositivo Orb emite una World ID que preserva la privacidad y verifica que un usuario es un ser humano único y no un agente de IA.

Según el modelo de negocio anunciado por World, las aplicaciones pagan tarifas por verificación, mientras que la verificación para el usuario final sigue siendo gratuita; tanto los emisores de credenciales como el protocolo World obtienen ingresos gracias a la autenticación de verificación como humano. World identifica una oportunidad de ingresos potencial combinada de 6,35 billones de dólares en 13 sectores, entre los que se incluyen banca, comercio electrónico, videojuegos, redes sociales e IA agéntica (según Tools for Humanity).

Economía de los creadores — Beast Industries

Eightco ha invertido 18 millones de dólares en acciones de Beast Industries, aproximadamente el 5 % de los activos de tesorería.

Beast Industries cuenta con una de las mayores redes de distribución directa al consumidor del mundo, con más de 500 millones de seguidores en todas sus plataformas, lideradas por MrBeast, la persona con más visualizaciones de YouTube a nivel mundial. A medida que la IA convierte la creación de contenido en un producto básico, la distribución y la confianza del público se convierten en activos escasos.

Acerca de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una sociedad de cartera que cotiza en bolsa y que implementa una estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) única en su género, que ofrece a los inversionistas exposición directa, mediante un único ticker, a tres de las tendencias más destacadas de este ciclo: inteligencia artificial, mediante su inversión indirecta en OpenAI; identidad digital, mediante su posición como el mayor tenedor público de WLD y del protocolo Prueba de humanidad; y economía de los creadores, mediante su participación accionaria en Beast Industries de MrBeast. Con el respaldo de inversionistas institucionales líderes, entre los que se incluyen Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera y GSR, Eightco está construyendo la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA agéntica.

Para obtener más información:

X: @iamhuman_orbs

Sitio web: 8co.holdings

Preguntas frecuentes

¿Qué son las acciones de ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una empresa que cotiza en Nasdaq. ORBS ofrece una exposición indirecta a: OpenAI y Beast Industries.

¿Quién posee la mayor cantidad de Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) posee 283 millones de WLD, alrededor del 8,31 % del suministro en circulación y la mayor posición institucional del mundo divulgada de forma pública.

¿Qué es la Prueba de humanidad?

La Prueba de humanidad es una verificación criptográfica que garantiza que un usuario es una persona única y real, y no un bot ni un agente de IA. Se trata de una infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca, el comercio agéntico y cualquier sistema que requiera el principio de "una persona, una cuenta" en la era de la IA agéntica.

¿Qué relación tiene Eightco (ORBS) con la Prueba de humanidad?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) es el mayor tenedor institucional de Worldcoin (WLD) que cotiza en bolsa, el token que impulsa la red Prueba de humanidad de World.

¿Quién es el director ejecutivo de Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell es el director ejecutivo de Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). La Junta Directiva de la empresa incluye a Tom Lee (socio gerente y jefe de Investigación de Fundstrat, y presidente de Bitmine Immersion Technologies [NYSE: BMNR]) y Brett Winton (futurista principal de ARK Invest) como asesor de la junta.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene previsiones en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones que aparecen en este comunicado de prensa, salvo las que se refieren a hechos históricos, podrían considerarse declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, las declaraciones relativas a: las expectativas de la empresa de que la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores marcarán la próxima década de innovación; las expectativas relacionadas con el desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial agéntica; las expectativas de que Deployment Company de OpenAI desarrolle capacidades de diferenciación para empresas respecto de sus rivales; los informes de prensa relacionados con la supuesta preparación de OpenAI para presentar una oferta pública inicial (OPI) y las expectativas de que la OPI de OpenAI sería una de las más esperadas de 2026; las previsiones de los directivos de Beast Industries para llegar a 1.600 millones de dólares por concepto de ingresos de todo el año; las expectativas relacionadas con las capacidades de Beast Industries como plataforma de medios de última generación y las declaraciones de que MrBeast es una de las pocas empresas multimillonarias que pueden prever un crecimiento de más del 75 % en los ingresos en 2026; las expectativas relacionadas con la adopción del protocolo World ID en las aplicaciones empresariales y de consumo; la convicción de que la verificación de Prueba de Humanidad se está convirtiendo en una infraestructura esencial para las redes sociales, la banca, el comercio agéntico y los sistemas financieros en la era de la IA agéntica; las declaraciones relacionadas con los porcentajes de actividad realizada por no humanos y bots en las plataformas de Internet, incluyendo Polymarket, el tráfico web, los correos electrónicos, la ejecución de capital, la creación de sitios web y las reseñas en línea de productos; las declaraciones relacionadas con la oportunidad potencial de ingresos en sectores que incluyen la banca, el comercio electrónico, los juegos, las redes sociales y la IA agéntica; la estrategia de tesorería de la empresa y los beneficios previstos de sus posiciones indirectas en OpenAI (mediante entidades con fines especiales) y sus posiciones en WLD y Beast Industries; la convicción de la empresa de que su cartera de tesorería contiene componentes vitales para el futuro de la IA y el sistema financiero digital; declaraciones relacionadas con importancia de la distribución y la confianza del público a medida que la IA trata la producción de contenido como mercancía; y declaraciones relacionadas con la esperada orden ejecutiva de la Casa Blanca sobre la seguridad de la IA. Palabras como "planea", "espera", "hará", "prevé", "continuar", "expandir", "avanzar", "desarrollar", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanecer", "proyecto", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería" y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estos términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la junta directiva, que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no constituyen garantías de resultados futuros. Los resultados reales podrían diferir considerablemente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como consecuencia de diversos factores, entre los que se incluyen, entre otros: la incapacidad de la empresa para dirigir la gestión o las operaciones de empresas privadas en las que la empresa no sea accionista mayoritario, incluyendo OpenAI y Beast Industries; el riesgo de pérdidas o depreciaciones en las inversiones estratégicas de la empresa, incluidas su posición indirecta en el capital de OpenAI (mediante entidades con fines especiales), sus participaciones en WLD y en el capital de Beast Industries; la capacidad de la empresa para mantener el cumplimiento de los requisitos de cotización continua de Nasdaq; costos, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la empresa o que de otro modo retrasen el despliegue de capital; la incapacidad de recaudar capital suficiente para financiar o ampliar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; la volatilidad en los precios de los activos digitales, incluidos el WLD y el ETH, lo que podría afectar de manera significa el valor de las tenencias de tesorería de la empresa; cambios regulatorios, legislación futura y reglamentación que tienen un impacto negativo en los activos digitales o en la adopción de la inteligencia artificial o en la recopilación de datos biométricos; los riesgos relacionados con el desarrollo, la adopción y la aceptación en el mercado de la tecnología de Prueba de Humanidad y la red World; la incertidumbre respecto al ritmo y la trayectoria de la implementación de la IA agéntica en aplicaciones empresariales y de consumo; la incertidumbre relacionada con el plan de desarrollo de productos de OpenAI y los plazos o el éxito de cualquier OPI, los riesgos relacionados con la capacidad de Beast Industries de cumplir sus previsiones de ingresos o proyecciones de crecimiento; los riesgos de que los datos de terceros relacionados con la actividad en internet realizada por no humanos sean inexactos o estén sujetos a cambios; la incertidumbre en relación con el alcance, los plazos o la implementación de las esperadas regulaciones gubernamentales sobre la IA, incluyendo la esperada orden ejecutiva de la Casa Blanca sobre la seguridad de la IA; y los cambios en las posturas del público y de los gobiernos respecto a los activos digitales o a los sectores relacionados con la inteligencia artificial. Dados estos riesgos e incertidumbres, se le advierte que no debe confiar de forma indebida en dichas declaraciones prospectivas. Para obtener más información sobre otros riesgos e incertidumbres, así como otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría influir en que los resultados reales de Eightco difieran de aquellos contenidos en las declaraciones prospectivas aquí presentadas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo y otras divulgaciones contenidas en su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2026 y otros documentos presentados ante la SEC que están disponibles públicamente. Toda la información contenida en este comunicado de prensa es válida a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizarla ni de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de estas declaraciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, salvo que lo exija la ley.

FUENTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)

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