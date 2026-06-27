Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) informa tenencias totales de aproximadamente 436 millones de dólares, que incluyen OpenAI, Beast Industries, más de 16.000 ETH y más de 283 millones de tokens WLD

Al 24 de junio de 2026, a las 6:00 p. m. (hora del este de EE. UU.) las tenencias de ORBS incluyen una inversión de 90 millones de dólares (indirectamente, a través de SPV) en OpenAI, una inversión financiada de 18 millones de dólares en Beast Industries, una inversión de 1 millón de dólares en Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,54 dólares por WLD (según Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) y alrededor de 149 millones de dólares en efectivo y stablecoins, para un total de tenencias de aproximadamente 436 millones de dólares.

Titulares destacados que marcan la actualidad:

La junta directiva de ORBS considera que la cartera de tesorería de la empresa contiene algunos de los componentes más importantes para el futuro de la IA y el sistema financiero digital. Entre los activos, los aspectos más destacados de las últimas semanas son:

En Cannes Lions, OpenAI destacó sus planes para convertir la publicidad en una importante fuente de ingresos. La empresa comentó que casi un 20 % de las búsquedas en ChatGPT tienen intención comercial directa y los sectores de viajes, comercio minorista, salud y belleza y servicios financieros se perfilan como las categorías con mejor rendimiento hasta la fecha. (Yahoo).





El 23 de junio, el token Worldcoin comenzó a cotizar en la plataforma de criptomonedas Robinhood (X.com), la cual actualmente presta servicios a 28 millones de clientes.





El 23 de junio, Forbes situó a MrBeast en el primer puesto de su lista de los mejores creadores de 2026, y reconoció el rápido crecimiento de Beast Industries, su valoración estimada de 5 mil millones de dólares y su expansión a nuevos mercados, entre los que se incluyen soluciones de finanzas personales para adolescentes (Forbes).





El 24 de junio, OpenAI y Broadcom anunciaron Jalapeño, el primer procesador de IA de OpenAI, lo que supone un avance importante en su esfuerzo de varias generaciones por crear una infraestructura de última generación para aplicaciones de IA avanzadas (OpenAI).

"Seguimos observando avances positivos en cada una de las inversiones estratégicas fundamentales de ORBS", afirmó Thomas "Tom" Lee, miembro de la junta directiva de Eightco. "Para nosotros, estos avances son una confirmación de la estrategia de World, ya que Worldcoin cotiza en la plataforma de criptomonedas de Robinhood y ahora está disponible para operar entre los 28 millones de clientes de HOOD. En nuestra opinión, el aumento previsto de la liquidez de WLD mejora la utilidad del propio token WLD. MrBeast continúa siendo, con diferencia, el creador de contenidos más influyente del mundo, y creemos que esto sigue reforzando toda nuestra oferta de Beast Industries".

"Además, creemos que los buenos resultados de la cotización en bolsa de SpaceX son un buen augurio para la tan esperada cotización en bolsa de OpenAI", señaló Thomas "Tom" Lee.

Eightco: Exposición a megatendencias clave

Eightco se basa en tres megatendencias que la empresa prevé que definirán la próxima década de innovación: la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores, con participaciones en cada una de ellas mediante inversiones indirectas en OpenAI (un 21 % de las tenencias de la tesorería de ORBS), Worldcoin (35 %) y Beast Industries (4 %).

Inteligencia artificial — OpenAI

Eightco ha invertido alrededor de 90 millones de dólares en vehículos de propósito especial con exposición a participaciones en el capital social de la empresa matriz de OpenAI, lo que representa aproximadamente el 21 % de los activos propios, una de las concentraciones más altas divulgadas de cualquier vehículo cotizado.

ChatGPT, la aplicación de consumo de OpenAI, es la aplicación de IA de consumo n.º 1 a nivel mundial (Sensor Tower) y en febrero de 2026 registró 900 millones de usuarios activos semanales, lo que la convierte en la tecnología de consumo de más rápido crecimiento en la historia (UBS a través de Reuters).

Identidad digital: token WLD

Eightco posee más de 283 millones de WLD, alrededor del 8,2 % de la oferta circulante, la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial y aproximadamente el 35 % de los activos de la tesorería de Eightco.

Worldcoin es el token nativo de World, una red mundial de prueba de humanidad construida por Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman y Alex Blania) y administrada por World Foundation. Su dispositivo Orb emite una World ID que preserva la privacidad y verifica que un usuario es un ser humano único y no un agente de IA.

Según el modelo de negocio anunciado por World, las aplicaciones pagan tarifas por verificación, mientras que la verificación para el usuario final sigue siendo gratuita; tanto los emisores de credenciales como el protocolo World obtienen ingresos gracias a la autenticación de verificación como humano. World identifica una oportunidad de ingresos potencial combinada de 6,35 billones de dólares en 13 sectores, entre los que se incluyen banca, comercio electrónico, videojuegos, redes sociales e IA agéntica (según Tools for Humanity).

Economía de los creadores — Beast Industries

Eightco ha invertido 18 millones de dólares en acciones de Beast Industries, aproximadamente el 4 % de los activos de tesorería.

Beast Industries cuenta con una de las mayores redes de distribución directa al consumidor del mundo, con más de 500 millones de seguidores en todas sus plataformas, lideradas por MrBeast, la persona con más visualizaciones de YouTube a nivel mundial. A medida que la IA convierte la creación de contenido en un producto básico, la distribución y la confianza del público se convierten en activos escasos.

Acerca de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una sociedad de cartera que cotiza en bolsa y que implementa una estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) única en su género, que ofrece a los inversionistas exposición directa, mediante un único ticker, a tres de las tendencias más destacadas de este ciclo: inteligencia artificial, mediante su inversión indirecta en OpenAI; identidad digital, mediante su posición como el mayor tenedor público de WLD y del protocolo Prueba de humanidad; y economía de los creadores, mediante su participación accionaria en Beast Industries de MrBeast. Con el respaldo de inversionistas institucionales líderes, entre los que se incluyen Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera y GSR, Eightco está construyendo la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA agéntica.

Para más información:

X: @iamhuman_orbs

Sitio web: 8co.holdings

Preguntas frecuentes

¿Qué son las acciones de ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una empresa que cotiza en Nasdaq. ORBS ofrece una exposición indirecta a: OpenAI y Beast Industries.

¿Quién posee más Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) posee más de 283 millones de WLD, aproximadamente el 8,2 % del suministro en circulación y la mayor posición institucional divulgada a nivel público a nivel mundial.

¿Qué es la prueba de humanidad?

La Prueba de humanidad es una verificación criptográfica que garantiza que un usuario es una persona única y real, y no un bot ni un agente de IA. Se trata de una infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca, el comercio agéntico y cualquier sistema que requiera el principio de "una persona, una cuenta" en la era de la IA agéntica.

¿Qué relación tiene Eightco (ORBS) con la Prueba de humanidad?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) es el mayor tenedor institucional de Worldcoin (WLD) que cotiza en bolsa, el token que impulsa la red Prueba de humanidad de World.

¿Quién es el director ejecutivo de Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell es el director ejecutivo de Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). La Junta Directiva de la empresa incluye a Tom Lee (socio gerente y jefe de investigación de Fundstrat, y presidente de Bitmine Immersion Technologies [NYSE: BMNR]) y, como asesor de la junta, a Brett Winton (futurista jefe de ARK Invest).

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene previsiones en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones en este comunicado de prensa que no sean declaraciones de hechos históricos podrían considerarse prospectivas, incluidas, entre otras, declaraciones sobre: las expectativas de la empresa de que la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores de contenido definirán la próxima década de innovación; la creencia de la empresa de que su cartera de tesorería contiene algunos de los componentes más críticos para el futuro sistema financiero digital y de IA; la creencia de que una mayor liquidez de WLD mejora la utilidad del token WLD; declaraciones relativas a la posibilidad de que OpenAI cotice en bolsa tras la presentación de un formulario S-1 confidencial; la afirmación de que los buenos resultados de la salida a bolsa de SpaceX son un buen augurio para la salida a bolsa de OpenAI; las declaraciones sobre ChatGPT como la tecnología de consumo que más rápido ha crecido en la historia; afirmaciones de que la verificación de prueba de humanidad ofrece una infraestructura fundamental para redes sociales, banca, comercio agéntico y cualquier sistema que requiera el principio de "una persona, una cuenta" en la era de la IA agéntica; declaraciones de que World ofrece una solución al problema de "doble humanidad" en un mundo que prolifera con deepfakes; declaraciones sobre la oportunidad de ingresos potenciales de World de 6,35 billones de dólares en industrias que abarcan banca, comercio electrónico, videojuegos, redes sociales e IA agéntica; declaraciones sobre la posición de la empresa como el mayor poseedor institucional de WLD divulgado públicamente a nivel mundial; declaraciones de que la distribución y la confianza de la audiencia se convierten en activos cada vez más escasos a medida que la IA convierte la producción de contenido en un bien de consumo; declaraciones sobre los planes de OpenAI de convertir la publicidad en una importante fuente de ingresos; declaraciones en las que se afirma que MrBeast sigue siendo, sin comparación, el creador más influyente del mundo; y declaraciones sobre que la empresa construye la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA agéntica. Palabras como "planea", "espera", "hará", "anticipa", "continúa", "expande", "avanza", "desarrolla", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanece", "proyecta", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería" y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen como objetivo identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen tales términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la junta directiva, las cuales están sujetas a riesgos e incertidumbres y no constituyen garantías de desempeño futuro. Los resultados reales podrían diferir considerablemente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como resultado de varios factores, tales como, entre otros: la incapacidad de la empresa para dirigir la gestión u operaciones de negocios privados en los que la empresa no es un accionista controlador, incluidos OpenAI y Beast Industries; riesgo de pérdida o depreciación en las inversiones estratégicas de la empresa, incluida su posición indirecta en acciones de OpenAI (mantenidas a través de vehículos de propósito especial), su posición en WLD y su posición en acciones de Beast Industries; la capacidad de la empresa para mantener el cumplimiento de los requisitos de cotización continua de Nasdaq; costos, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la empresa o de otro modo retrasen la asignación de capital; incapacidad para obtener capital suficiente para financiar o escalar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; volatilidad en los precios de los activos digitales, incluidos WLD y ETH, que podría afectar materialmente el valor de las tenencias de tesorería de la empresa; cambios regulatorios, legislación futura y reglamentación que impacten negativamente en los activos digitales, la adopción de inteligencia artificial o la recopilación de datos biométricos; riesgos relacionados con el desarrollo, la adopción y la aceptación en el mercado de la tecnología de prueba de humanidad y la red World; incertidumbre con respecto al ritmo y la trayectoria de la implementación de IA agéntica en aplicaciones empresariales y de consumo; incertidumbre con respecto al plan sobre los productos de OpenAI y el momento o el éxito de cualquier oferta pública inicial o cotización directa; riesgos relacionados con la capacidad de Beast Industries para lograr sus proyecciones de crecimiento; competencia en los mercados de identidad digital e infraestructura de IA; dependencia de fuentes de terceros para la valoración de ciertas inversiones; incertidumbre con respecto al éxito continuo de MrBeast y el rendimiento del modelo de negocio impulsado por creadores de Beast Industries; riesgos relacionados con las posiciones concentradas de la empresa en ciertos activos digitales e inversiones en empresas privadas; y posiciones públicas y gubernamentales cambiantes sobre activos digitales o industrias relacionadas con la inteligencia artificial. En vista de estos riesgos e incertidumbres, se advierte que no se debe confiar indebidamente en tales declaraciones prospectivas. Para obtener más información sobre otros riesgos e incertidumbres, así como otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría influir en que los resultados reales de Eightco difieran de aquellos contenidos en las declaraciones prospectivas aquí presentadas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo y otras divulgaciones contenidas en su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2026 y otros documentos presentados ante la SEC que están disponibles públicamente. Toda la información que aparece en este comunicado de prensa es válida para la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar dicha información ni de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de tales declaraciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, salvo que lo exija la ley.

FUENTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)