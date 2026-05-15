El arquitecto paisajista de renombre internacional Mario Schjetnan pronunciará el discurso principal de la ceremonia de graduación de 2026 y recibirá un doctorado honoris causa del Colegio de Arquitectura de Boston

BOSTON, 15 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El Colegio de Arquitectura de Boston (BAC, por sus siglas en inglés) celebrará su ceremonia de graduación de 2026 el 22 de mayo, ocasión en la que rendirá homenaje a cuatro destacados líderes cuyo trabajo ha modelado el diseño, la vida pública y la comunidad de la institución. El internacionalmente aclamado arquitecto paisajista y urbanista Mario Schjetnan, ganador del Premio Internacional de Arquitectura del Paisaje Cornelia Hahn Oberlander 2025, pronunciará el discurso de apertura y recibirá el Doctorado en Diseño Honoris Causa. De este modo, se suma a un distinguido grupo de personalidades que han recibido títulos honorarios del BAC recientemente y han sido oradores en sus ceremonias de graduación, entre los que se encuentran Balkrishna Doshi, Billie Tsien, Daniel Libeskind, Tatiana Bilbao y Benedetta Tagliabue.

El arquitecto paisajista y urbanista de renombre internacional Mario Schjetnan. Foto de Héctor Velasco Facio. (PRNewsfoto/Boston Architectural College)

Asimismo, el BAC otorgará títulos honorarios a la diseñadora de interiores, estrella de Home & Garden Television (HGTV) y exalumna Taniya Nayak; al líder cívico y de educación superior Lee Pelton; y a la expresidenta de la junta directiva Judith (Judy) Nitsch.

Reconocido ampliamente como uno de los arquitectos paisajistas más influyentes de América Latina, Mario Schjetnan se destaca por su enfoque visionario al integrar la ecología, la infraestructura y la vida cívica. Como socio fundador de Grupo de Diseño Urbano (GDU) en la Ciudad de México y profesor visitante en diversas universidades de Estados Unidos y Latinoamérica, la obra de Mario ha dejado huella en una generación de paisajes públicos que vuelven a conectar a las ciudades con su historia ambiental y cultural, a la vez que redefinen el papel de la arquitectura paisajista en la vida urbana contemporánea.

A lo largo de su destacada trayectoria, Mario ha liderado el diseño de importantes parques, corredores urbanos, frentes fluviales y marítimos, así como proyectos de restauración ecológica tanto en México como a nivel internacional. Entre sus proyectos más emblemáticos se encuentran el Parque Ecológico de Xochimilco, el Parque Bicentenario en la Ciudad de México, la restauración del plan maestro del Bosque de Chapultepec y grandes intervenciones urbanas que se han convertido en modelos de transformación orientada al paisaje. Su obra combina la gestión ambiental con una profunda comprensión de las dimensiones sociales y culturales del entorno construido, lo que impulsa la sostenibilidad, la resiliencia y la equidad mediante espacios públicos que fortalecen a las comunidades y mejoran la calidad de vida.

La ceremonia de graduación de este año tiene un significado especial, ya que el BAC celebra su designación como Institución al Servicio de los Hispanos (HSI, por sus siglas en inglés), un logro que refuerza su misión de brindar acceso, equidad y oportunidades en la educación del diseño. Este reconocimiento y el papel de Mario como orador de la graduación reflejan el compromiso de la institución con las perspectivas mundiales, la excelencia inclusiva y el impulso a voces diversas en la arquitectura y el diseño.

"Mario ha dedicado su carrera a demostrar que la arquitectura paisajista es una infraestructura cívica esencial", afirmó Mahesh Daas, presidente del Colegio de Arquitectura de Boston. "Su obra demuestra cómo la inteligencia ecológica, la identidad cultural y la vida pública pueden conjugarse para crear lugares más resilientes, significativos y humanos. Su presencia en la ceremonia de graduación refleja el profundo compromiso del BAC con la arquitectura paisajista como una disciplina de diseño vital, así como con el tipo de pensamiento amplio e interdisciplinario que define a nuestra institución y su futuro".

Como educador y conferencista respetado a nivel internacional, Mario ha impartido clases y conferencias en diversas partes del mundo, y ha recibido numerosas distinciones por sus aportes a la arquitectura paisajista y al diseño urbano, entre ellas el Premio Sir Geoffrey Jellicoe de la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas y el Premio Internacional de Arquitectura del Paisaje Cornelia Hahn Oberlander. Asimismo, es miembro electo de la Academia Mexicana de Artes.

"Al celebrar a los extraordinarios graduados del Colegio de Arquitectura de Boston, me siento inspirado por la amplitud del trabajo y el impacto que representa esta comunidad", expresó Mario Schjetnan. "La arquitectura paisajista no es una simple decoración. Es estructura, es proceso, es vida. En un sentido más amplio, toda arquitectura es una forma de hacer tangibles las ideas, al ordenar el espacio, los sistemas y las relaciones entre las personas, la naturaleza y la ciudad. Mediante el diseño, damos forma a nuestra manera de vivir, de conectarnos y de adaptarnos. Espero que estos graduados sigan liderando con imaginación, generosidad y un profundo compromiso hacia la creación de un mundo más sostenible y justo".

Asimismo, el BAC rendirá homenaje a varios destacados líderes cuya labor ha dejado un impacto duradero en el diseño, la educación, el servicio público y la comunidad de la institución. La diseñadora de interiores, personalidad de la televisión y exalumna del BAC, Taniya Nayak, recibirá el Doctorado en Diseño Honoris Causa por Excelencia de Exalumnos. Lee Pelton, presidente y director ejecutivo de The Boston Foundation y un líder respetado a nivel nacional en educación superior y compromiso cívico, recibirá el Doctorado en Liderazgo de Diseño Honoris Causa por Servicio Público y Liderazgo. Judith (Judy) Nitsch, expresidenta de la junta, miembro actual del consejo directivo y, desde hace mucho tiempo, firme defensora e impulsora de la comunidad del BAC, recibirá el Doctorado en Liderazgo de Diseño Honoris Causa por Servicio a la Institución.

"Al reunirnos para celebrar a esta generación de graduados, nos honra igualmente reconocer a líderes cuyo trabajo refleja los valores esenciales del BAC, a saber, la excelencia en el diseño, el liderazgo cívico, la creatividad y el servicio", agregó el presidente Daas. "Estos galardonados demuestran las diversas maneras en que el diseño puede transformar positivamente a la sociedad. El BAC es como un baniano, con raíces que se extienden a lo largo y ancho hacia un futuro más inclusivo, resiliente e inspirador".

Acerca del Colegio de Arquitectura de Boston

Fundado en 1889, el Colegio de Arquitectura de Boston (BAC) es una institución líder en diseño espacial con un firme y antiguo compromiso con el acceso, la equidad y la educación integrada con la práctica profesional. El BAC cuenta con reconocimiento nacional gracias a su modelo educativo centrado en resultados. Los datos de la plataforma College Scorecard del Departamento de Educación de los EE. UU. sitúan al BAC como el programa número uno de Licenciatura en Arquitectura y el número dos de Maestría en Arquitectura en todo el país, lo que destaca la sólida preparación de sus egresados y su enfoque integrado de aprendizaje y práctica. Asimismo, la plataforma Niche ha incluido al BAC entre las 10 mejores escuelas de arquitectura de Estados Unidos durante dos años consecutivos, lo que demuestra su constante prestigio en el ámbito de la enseñanza de la arquitectura. Como Institución al Servicio de los Hispanos (HSI) designada a nivel federal, el BAC refleja una comunidad global diversa, con estudiantes y exalumnos provenientes de más de 75 países, quienes enriquecen las disciplinas del diseño mediante una amplia variedad de perspectivas y experiencias. Con una oferta académica de licenciaturas y posgrados en arquitectura, arquitectura de interiores, arquitectura paisajística y estudios de diseño, además de programas de educación continua y preuniversitarios, el BAC brinda opciones flexibles que permiten el aprendizaje tanto presencial como virtual. Mediante un enfoque centrado en la excelencia del diseño, el aprendizaje experiencial y el impacto real, el BAC prepara a estudiantes de todas las edades para incorporarse y progresar en el ámbito profesional, a la vez que amplía el acceso a trayectorias significativas en el diseño para todos aquellos apasionados por esta disciplina.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2980628/Boston_Architectural_College__Internationally_acclaimed_landscape_architect_and_urbanist_Mario_Schje.jpg

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FUENTE Boston Architectural College