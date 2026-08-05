El arte de reconectar: 10 vivencias para descubrir la magia estival de Loreto

Entre la majestuosa Sierra de la Giganta y el extraordinario "acuario del mundo", el Pueblo Mágico de Loreto consolida su propuesta de aventura, desconexión y lujo relajado.

LORETO, Mexico, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Reducir el ritmo de la rutina diaria exige escenarios geográficos que inviten a la pausa y a la contemplación. En el corazón de Baja California Sur, Loreto se erige como un refugio natural donde las siluetas de la Sierra de la Giganta se funden con el horizonte azul del Mar de Cortés, cautivando a los viajeros que buscan redefinir la experiencia estival a través del descanso consciente y el contacto directo con la naturaleza.

Loreto, Baja California Sur

Lejos del bullicio de los enclaves turísticos masivos, la primera capital de las Californias guarda un equilibrio perfecto entre historia colonial, aventura desértica y el esplendor marino del Mar de Cortés —reconocido como el "acuario del mundo" por Jacques Cousteau—.

La atmósfera de lujo sin pretensiones que tiene Loreto invita a vivir jornadas donde el tiempo se mide a través del suave vaivén de las olas, la calidez del ecosistema marino y una gastronomía regional que honra los más frescos tesoros del océano esperando ser descubiertos.

Top 10 para experimentar Loreto al máximo este verano

1. Expedición a Isla Coronados y Parque Nacional Bahía de Loreto

Ubicada en un santuario declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO con más de 800 especies marinas, esta isla volcánica cautiva con sus arenas blancas y aguas turquesas ideales para practicar snorkel entre lobos marinos, peces tropicales, tortugas y delfines.

2. Travesía cultural a la Misión de San Francisco Javier de Viggé-Biaundó

Adentrándose en el corazón del desierto se resguarda esta joya arquitectónica del siglo XVIII, un testimonio monumental del origen misional de la península que conecta al visitante con la riqueza patrimonial del primer asentamiento de las Californias.

3. Ritual gastronómico: Degustación de pesca fresca

La escena culinaria del destino vibra con propuestas que van desde los tradicionales desayunos en Orlando's hasta experiencias sofisticadas en Raíz Creative Cuisine, Zopilote o Baja Mar, donde los icónicos productos de pesca fresca deleitan los sentidos.

4. Desconexión familiar en playa La Salinita

A escasos minutos del centro histórico, esta playa regala un entorno apacible de arenas suaves y corrientes tranquilas, perfecto para deslizarse sobre un paddleboard o contemplar el atardecer cayendo plácidamente tras los picos de la sierra.

5. Refugio y paz bajo la sombra natural de playa Oasis

Con una atmósfera reconfortante enmarcada por palmeras que proveen sombra natural, este remanso costero es el punto de partida idóneo para caminatas matutinas contemplativas o excursiones de buceo recreativo hacia los arrecifes cercanos.

6. Santuario de sanación y experiencias wellness

Para quienes buscan un descanso consciente, la atmósfera tranquila de la región es el escenario ideal para el bienestar. La oferta incluye desde clases de yoga y estiramientos a la orilla del agua, hasta baños de sonido, masajes terapéuticos y rituales holísticos diseñados para reconectar con la energía natural del entorno y encontrar un equilibrio pleno.

7. Pesca deportiva en Playa Ensenada Blanca

Ubicada al sur del Pueblo Mágico, esta cala resguardada deslumbra por sus aguas transparentes, convirtiéndose en el escenario predilecto para la natación serena, el avistamiento de fondo marino y la partida hacia jornadas inolvidables de pesca deportiva.

8. Navegación exclusiva a vela y expediciones a la medida

Explorar el mar a bordo de un velero privado con Luxury Baja Sailing o personalizar itinerarios de exploración acuática y terrestre mediante guiados expertos como Outpost Charters, Loreto Sea and Land Tours o Loreto Guide garantiza jornadas memorables.

9. Relax local y ambiente costero en Playa Ligüí

Esta singular playa de arena oscura ofrece una combinación perfecta entre calma marina y accesibilidad a pequeños restaurantes locales, ideal para alquilar un kayak y saborear auténticos platillos con el mar de fondo.

10. Hospedaje: De resorts de golf a hoteles boutique

El descanso cobra un sentido superior en la variada propuesta de alojamiento del destino, que abarca desde la sofisticación del Loreto Bay Golf Resort & Spa y el encanto del Hotel La Misión, hasta espacios íntimos como el Hotel Oasis o Posada de las Flores.

"Loreto no es un destino que se visita con prisa; es un refugio de calma donde la magnificencia de la naturaleza y el lujo relajado conversan en perfecta armonía. Este verano invitamos a los viajeros a desconectarse del ajetreo cotidiano para reconectar con lo esencial en el Mar de Cortés." (Nombre y cargo del vocero).

Cómo llegar a Loreto

Acceder al paraíso estival de Loreto es sumamente práctico. Desde Tijuana se cuenta con vuelos directos operados por Volaris, conectando de forma ágil la zona norte con el Pueblo Mágico. Asimismo, desde La Paz es posible emprender un trayecto escénico en automóvil de aproximadamente cuatro horas por una carretera pavimentada y segura, la cual serpentea entre fascinantes paisajes desérticos y panorámicas al mar.

Acerca de Loreto, Baja California Sur

Ubicado entre el Océano Pacífico y el Golfo de California, el estado de Baja California Sur abarca la mitad sur de la península de Baja. El clima es perfecto para la pesca, la navegación, el surf y el buceo, lo que convierte al destino en el sueño de los aventureros y buscadores de emociones. Rico en historia, Loreto, la primera capital de las Californias (México y Estados Unidos), fue el primer asentamiento en Baja California Sur y la capital original del estado. El estado cuenta con paisajes impresionantes, desde las playas del océano azotadas por el viento en el oeste hasta las aguas tranquilas y turquesas en el este. Entre ellos hay cañones, desiertos y oasis exuberantes listos para ser explorados. Conocido por su extraordinaria vida marina, el avistamiento de ballenas es una de las atracciones turísticas más conocidas de la zona, junto con la pesca deportiva, el kayak y la observación de aves. Más información sobre Loreto y las regiones del norte de Baja California Sur está disponible en Visit Baja Sur.

FUENTE Fideicomiso de Turismo de Baja California Sur