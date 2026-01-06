Chirey Group cierra 2025 con ventas récord: 2.8 millones de vehículos y liderazgo absoluto en exportaciones

La marca se mantuvo en 2025 como el mayor exportador automotriz de China, logrando avances históricos en electrificación, calidad y expansión global.

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Con el anuncio de 244,928 unidades vendidas en diciembre de 2025, Chirey Group cerró el año con resultados históricos. Las ventas acumuladas alcanzaron 2,806,393 vehículos, un crecimiento anual de 7.8%. De ese total, Chirey Automobile Co., Ltd. comercializó 2,631,381 unidades, con un aumento del 8% frente al año anterior.

El desempeño de 2025 estuvo marcado por cuatro grandes hitos: crecimiento en ventas totales, récords de exportación, expansión acelerada de vehículos de nueva energía y un avance sustancial en indicadores de calidad.

(Póster de ventas de Chirey en 2025)

Cuatro hitos históricos que marcaron 2025

Ventas: Chirey alcanzó 2.8 millones de unidades vendidas en el año, llevando su base global de usuarios a 18.53 millones.

Exportaciones: En diciembre, las exportaciones llegaron a 144,430 unidades, un incremento anual de 46.8%, superando por primera vez las 140 mil unidades mensuales. En el acumulado anual, las exportaciones sumaron 1,344,020 vehículos, un crecimiento de 17.4%. Con ello, Chirey alcanzó 5.85 millones de vehículos exportados de forma histórica y se mantuvo como el mayor exportador de autos de pasajeros de China por 23 años consecutivos.

Vehículos de nueva energía: Las ventas anuales de vehículos electrificados llegaron a 903,847 unidades, con un crecimiento de 54.9%, ubicando a la compañía entre las líderes del sector tanto por volumen como por ritmo de expansión.

Calidad: Chirey fue reconocida con la Nominación al Premio Nacional de Calidad de China y se colocó en primer lugar entre las marcas nacionales en los cinco principales estudios de J.D. Power:

Calidad Inicial (IQS)

Satisfacción de Ventas (SSI)

Servicio al Cliente (CSI)

Desempeño y Diseño (APEAL)

Confiabilidad (VDS)

Así, Chirey se convirtió en la única marca local en lograr esta distinción de "cinco coronas". Además, 60 modelos Chirey cuentan con calificación de seguridad cinco estrellas a nivel global, colocándola como líder entre los fabricantes chinos.

Cinco ejes estratégicos impulsan el crecimiento

Detrás de estos resultados se encuentra una estrategia integral basada en cinco frentes: nuevos motores de combustión, nueva energía, expansión global, nuevos negocios y nuevas tecnologías.

Combustión + electrificación: una estrategia complementaria

Chirey apuesta por la sinergia entre motores tradicionales y eléctricos, por lo que ha desarrollado una oferta diversificada. En 2025 lanzó la nueva generación de modelos TIGGO y la pick-up HIMLA, integrando experiencias de manejo más inteligentes incluso en vehículos de combustión.

En paralelo, más del 90% de los nuevos modelos lanzados en 2025 correspondieron a vehículos de nueva energía, con protagonistas como TIGGO 7 CSH y TIGGO 8 CSH, que impulsaron el crecimiento sostenido del portafolio electrificado.

Expansión global con enfoque local

Además de liderar las exportaciones, Chirey aceleró su entrada a mercados altamente regulados como Europa: es la primera marca china en lograr producción localizada en Europa, con un proyecto en España reconocido como modelo de cooperación bilateral.

Actualmente, la compañía opera en 15 mercados europeos, incluidos Reino Unido, España e Italia, y ha recibido reconocimiento de medios especializados como Les Échos y Carwow.

Bajo la estrategia "In somewhere, For somewhere, Be somewhere", Chirey también fortaleció su agenda ESG, obtuvo el primer certificado de reconocimiento mutuo de huella de carbono China–Europa y amplió sus alianzas con UNICEF y la UICN, avanzando de la globalización de productos a la globalización de marca y ecosistema.

Nuevos negocios y tecnología de frontera

Chirey también avanza en nuevos modelos de negocio, construyendo una "segunda curva de crecimiento" en torno a servicios financieros, software, energía verde y posventa, y una "tercera curva" basada en tecnologías clave como robotaxis y robots humanoides.

El robot humanoide AiMOGA Mornine, el primero en el mundo con certificaciones europeas duales de software y hardware, ya se produce en serie y ha sido presentado en más de 30 países, logrando aplicaciones comerciales reales.

Innovación como motor de marca

En 2025, Chirey presentó más de 10 tecnologías líderes a nivel global en eventos propios como Intelligence Night, Hybrid Night, Safety Night y la Global Innovation Conference. Próximamente, la compañía celebrará AI Night, enfocada en inteligencia artificial.

Estos avances impulsaron el posicionamiento global de la marca: debutó en la Bolsa de Hong Kong y se ubicó en el lugar 233 del Fortune Global 500 (subiendo 152 posiciones en un año). Actualmente, la marca opera en más de 120 países y regiones, y suma una base de usuarios de 18.53 millones de usuarios, incluidos 5.85 millones en el extranjero.

Mirando hacia 2026

De cara a 2026, Chirey Group continuará apostando por desarrollo de alta calidad, con la meta de superar el crecimiento promedio de la industria entre 10 y 20 puntos porcentuales, acelerando su transformación para ser una empresa global de tecnología y movilidad, confiable y cercana a los usuarios.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

