El Festival de la Melodía de Oro 2026 concluye con éxito

Líderes mundiales de la música comparten perspectivas de la industria mientras artistas emergentes de los GMA37 adquieren protagonismo

TAIPÉI, 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El Festival de la Melodía de Oro 2026 ha concluido con éxito. Como una de las plataformas B2B de la industria musical más importantes del mundo mandarín, el festival de este año acogió a más de 50 profesionales y compradores de la música de Asia, Europa, las Américas y Australia, permitiéndoles fortalecer las conexiones entre la industria musical de Taiwán y el mercado mundial durante la Conferencia GMA.

(Izquierda: Brittany Whyte, oradora de la Conferencia GMA; Derecha: Manuel ABUD, orador de la Conferencia GMA / Foto: TTV) (PRNewsfoto/GMA) (Instalación de bienvenida al Festival de la Melodía de Oro 2026 / Foto: TTV) (PRNewsfoto/GMA)

La conferencia de este año contó con la participación de oradores de renombre internacional, quienes analizaron la producción musical, los mercados mundiales y la economía de la música. Brittany Whyte, supervisora musical estadounidense, conocida por la saga Crepúsculo y Los juegos del hambre: en llamas, compartió cómo la música define la identidad del cine y la televisión. Manuel ABUD, director ejecutivo de The Latin Recording Academy, analizó el auge mundial de la música latina y enfatizó que la conexión emocional, la colaboración de la industria y las alianzas transfronterizas son más importantes que el idioma para llegar a las audiencias internacionales.

El festival además recibió a 30 profesionales y compradores internacionales de más de 20 países y territorios, los que conforman la delegación más grande en su historia. Muchos de los asistentes que participaban por primera vez elogiaron la vibrante escena musical de Taiwán y expresaron un gran interés en colaboraciones futuras. Varios de ellos expresaron sus felicitaciones al festival y señalaron que "la música pop taiwanesa posee una marcada identidad local. Existen numerosos artistas y sellos discográficos excepcionales aquí, cuya música realmente puede cautivar al público de todo el mundo".

El evento de apertura contó con la intervención de Gurjeet Chima, vicepresidenta global y directora de Mercados Internacionales de Penske Media Corporation (PMC), empresa matriz de Billboard. La ejecutiva afirmó: "La música tiene el poder de conectar al mundo y tenemos una gran confianza en el potencial internacional de los artistas emergentes de los Premios de la Melodía de Oro". Al mismo tiempo, ratificó el compromiso de PMC y de Billboard de ampliar las oportunidades a nivel mundial para los artistas taiwaneses.

Entre el 24 y el 26 de junio, la plataforma GMA Showcase presentó a nueve grupos de artistas junto a músicos de Japón, Corea del Sur y Tailandia. Los artistas seleccionados para estas presentaciones continuarán su gira internacional a través del Programa de Socios de GMA, con actuaciones en Sonik Philippines, Waves Vienna, e Iceland Airwaves, para llevar la música taiwanesa aún más lejos a audiencias de todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3002870/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3002871/image2.jpg

FUENTE GMA