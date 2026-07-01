Les grands noms de la musique mondiale partagent leurs perspectives sur le secteur tandis que les artistes émergents du GMA37 brillent de mille feux

TAIPEI, 2 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le Festival Golden Melody 2026 s'est achevé avec succès. Comptant parmi les principales plateformes B2B du secteur musical dans le monde sinophone, le festival a accueilli cette année plus de 50 professionnels de la musique et acheteurs venus d'Asie, d'Europe, des Amériques et d'Australie, renforçant ainsi les liens entre l'industrie musicale taïwanaise et le marché mondial grâce à la conférence GMA.

(Left: GMA Conference speaker Brittany Whyte; Right: GMA Conference speaker Manuel ABUD / Photo: TTV) (2026 Golden Melody Festival Welcome Installation / Photo: TTV)

La conférence de cette année a accueilli des intervenants de renommée internationale qui ont évoqué les thèmes de la production musicale, des marchés mondiaux et de l'économie musicale. Brittany Whyte, superviseure musicale américaine, connue pour la série Twilight et Hunger Games : L'Embrasement, a expliqué comment la musique façonne l'identité d'un film ou d'une série télévisée. Manuel ABUD, PDG de la Latin Recording Academy, a évoqué l'essor mondial de la musique latine, en soulignant que le lien émotionnel, la collaboration au sein du secteur et les partenariats transfrontaliers importaient davantage que la langue pour séduire un public international.

Le festival a également accueilli 30 professionnels et acheteurs internationaux venus de plus de 20 pays et territoires, ce qui constitue la plus grande délégation de son histoire. De nombreux participants, ici pour la première fois, ont salué la scène musicale dynamique de Taïwan et ont manifesté un vif intérêt pour de futures collaborations. Beaucoup ont salué ce festival et ont noté la « forte identité locale de la musique pop taïwanaise. Il y a ici de nombreux artistes et labels exceptionnels dont la musique peut véritablement trouver un public dans le monde entier. »

Lors de la cérémonie d'ouverture, Gurjeet Chima, vice-présidente mondiale et directrice des marchés internationaux de Penske Media Corporation (PMC), société mère de Billboard a prononcé un discours d'ouverture. Elle a déclaré : « La musique a le pouvoir de rapprocher le monde, et nous avons pleinement confiance dans le potentiel international des artistes émergents des Golden Melody Awards », tout en réaffirmant l'engagement de PMC et de Billboard, à élargir les opportunités internationales pour les artistes taïwanais.

Du 24 au 26 juin, le GMA Showcase a accueilli neuf groupes d'artistes aux côtés de musiciens venus du Japon, de Corée du Sud et de Thaïlande. Les artistes sélectionnés poursuivront leur tournée internationale dans le cadre du programme de partenariat de la GMA et se produiront au Sonik Philippines, au Waves Vienna et à l'Iceland Airwaves, contribuant ainsi à faire découvrir la musique taïwanaise à un public international.

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