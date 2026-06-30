EL INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO FERRERO 2025 DESTACA LOS VALORES AGRÍCOLAS COMO MOTOR DE RESILIENCIA EN TODAS LAS CADENAS DE SUMINISTRO

Ferrero publica su 17.º Informe de Sostenibilidad, posicionando su enfoque de valores agrícolas para la obtención de ingredientes en el centro de su estrategia y destacando el progreso a lo largo de sus cuatro pilares del marco de sostenibilidad: clima y medio ambiente, abastecimiento, consumo responsable y personas.

LUXEMBURGO, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Ferrero publica su Informe de Sostenibilidad para el ejercicio fiscal 2024/25, detallando cómo la empresa traduce sus compromisos en acciones concretas y progresos medibles.

Publicado con motivo de la celebración del 80.º aniversario de Ferrero, el informe destaca cómo las iniciativas de sostenibilidad están integradas en toda su estructura y están dirigidas a apoyar los sistemas alimentarios sostenibles de principio a fin: desde las granjas y comunidades donde se obtienen los ingredientes, hasta sus fábricas, productos y personas. También muestra el marco mejorado de Valores Agrícolas de Ferrero como un motor central del enfoque del Grupo para la obtención de ingredientes y la resiliencia a lo largo de las cadenas de suministro.

«El éxito a largo plazo de Ferrero sigue estrechamente ligado al bienestar de las personas y los ecosistemas de los que depende nuestra cadena de suministro. Cada vez más consumidores buscan marcas en las que puedan confiar, basadas en la calidad, buenas prácticas de abastecimiento responsable, una fabricación cuidadosa y un compromiso genuino con las personas y el planeta.

Guiados por nuestro propósito y visión a largo plazo, seguiremos apoyando iniciativas relacionadas con la protección de los recursos naturales, el apoyo a nuestros colaboradores, comunidades y socios, y la creación de productos que deleiten a los consumidores para las generaciones venideras», dijo Giovanni Ferrero, presidente del Grupo Ferrero.

Arraigado en la antigua filosofía sacco conosciuto de Ferrero («saber lo que hay en la bolsa»), el concepto de valores agrícolas se basa en cinco elementos fundamentales: la debida diligencia de los proveedores, la trazabilidad y visibilidad de la cadena de suministro, la certificación y estándares, las prácticas agrícolas y las comunidades, y la transformación sectorial, donde la colaboración con los interesados es esencial para abordar los desafíos sistémicos. Proporcionan un marco coherente pero flexible para abordar los riesgos y oportunidades específicos de la cadena de suministro para ingredientes clave como el cacao, el aceite de palma, las avellanas, el café y los lácteos.

«Los valores agrícolas de Ferrero traducen nuestro enfoque de sostenibilidad en acciones concretas en la obtención de nuestros ingredientes clave», afirmó Lapo Civiletti, director ejecutivo del Grupo Ferrero. «Proporciona un marco estructurado para fortalecer la responsabilidad de los proveedores, mejorar la trazabilidad y las certificaciones, apoyar a los agricultores y fomentar la colaboración en todo el sector, permitiéndonos adaptarnos a las realidades específicas de cada cadena de suministro de ingredientes».

Aspectos destacados del Informe de Sostenibilidad 2025

Obtención sostenible de ingredientes

- Los ingredientes clave alcanzaron altos niveles de trazabilidad: el cacao alcanzó un 98% de trazabilidad para mapas de polígonos agrícolas, el aceite de palma un 98,6% de trazabilidad hasta la plantación, las avellanas un 97% para el agricultor y los granos de café alcanzaron el 100% de trazabilidad para mapas de polígonos de plantaciones.

- Cerca de 230.000 polígonos de la cadena de suministro procedentes de proveedores de café, aceite de palma y cacao fueron analizados mediante el proceso de monitorización alineado con la EUDR de Ferrero, reforzando la visibilidad y apoyando el abastecimiento libre de deforestación.

- El 99% de los volúmenes de cacao se obtuvieron mediante certificaciones u otros estándares gestionados de forma independiente como Rainforest Alliance, Cocoa Horizons y Fairtrade; el 100% de los volúmenes de aceite de palma estaban certificados por la RSPO y el 100% de los granos de café estaban certificados por Rainforest Alliance bajo el modelo de cadena de suministro segregada.

- Continuaron las colaboraciones para apoyar a las comunidades agrícolas, incluyendo la expansión del impactante programa de Save the Children en Costa de Marfil, que se espera que alcance a 235 comunidades productoras de cacao para 2030.

Clima, gestión ambiental y circularidad del embalaje

- Se mantuvo el desarrollo continuado del Plan de Transición Climática, apoyado por el lanzamiento del Centro de Descarbonización, una nueva herramienta que permite a los centros de fabricación diseñar e implementar hojas de ruta escalables para la descarbonización en todas las operaciones.

- Lanzamos una campaña de datos de proveedores de Alcance 3 que cubre alrededor del 60% del volumen de materias primas con una tasa de envío del 93%.

- Las emisiones de gases de efecto invernadero de los alcances 1 y 2 se redujeron un 7,2% interanualmente, apoyadas por los continuos esfuerzos de transición energética, incluyendo 24 plantas que funcionan con electricidad 100% renovable de la red.

- Se completó la primera evaluación de la Huella Corporativa de Agua a nivel de grupo y la compañía se unió a la Alianza para la Gestión del Agua.

- El 92,9% del embalaje total estaba diseñado para su reciclabilidad, reutilización o compostabilidad, mientras que el 86,8% era reciclable, reutilizable o compostable en la práctica y a gran escala.

- El rediseño de las cajas de Ferrero Rocher contribuyó a una reducción del 14,7% en la proporción plástico-producto respecto a la línea base de 2019/20, evitando aproximadamente 16.000 toneladas de plástico acumuladas desde septiembre de 2021.

Consumo responsable

- Se desarrolló los Criterios Nutricionales Ferrero, basados en la ciencia, para orientar la innovación de productos y la evolución del portafolio.

- Actualizamos nuestros Principios de Publicidad y Marketing para reforzar nuestras prácticas responsables de comunicación.

Personas y comunidades

- Se fomentó un entorno de trabajo basado en la inclusión y el respeto, apoyando el desarrollo, el bienestar y los derechos humanos de los empleados en todas las operaciones.

- Se impartió el programa de capacitación en Inclusión y Respeto, el cual llegó a 61 países con más de 500 sesiones dictadas.

- El compromiso de los empleados sigue siendo fuerte: la encuesta anual YOU mostró una tasa de participación del 86%, con puntuaciones en el Índice de Compromiso y Habilitación que aumentaron 3 y 7 puntos respectivamente.

- Programa Joy of Moving: celebró su 20.º aniversario en 2025, llegando a más de 4,9 millones de niños en 35 países y a más de 60 millones de niños en todo el mundo desde 2005, apoyado por más de 130 socios expertos públicos y privados.

Para más detalles, consulte el Informe completo de Sostenibilidad del Grupo Ferrero 2025.

Acerca del Grupo Ferrero.

El grupo Ferrero es líder mundial en alimentos dulces envasados, reconocido por marcas icónicas como Nutella®, Kinder®, Ferrero Rocher® y Tic Tac®, junto con sus favoritos locales.

Fundado en 1946 en Alba, Italia, Ferrero celebra 80 años como un grupo familiar, con 50.000 empleados y operaciones en más de 170 países. La empresa combina una sólida tradición y compromiso con la calidad con una innovación continua en todas las marcas y categorías, incluyendo helados, galletas y panadería, cereales para desayuno y productos que son mejores para ti. Guiada por una visión a largo plazo, Ferrero se centra en un crecimiento sostenible y responsable, fortaleciendo su presencia en los segmentos emergentes mientras se mantiene fiel a sus valores de excelencia y cuidado.

FUENTE Ferrero Group