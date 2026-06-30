EL INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2025 DEL GRUPO FERRERO DESTACA LOS VALORES AGRÍCOLAS DE FERRERO COMO IMPULSOR DE RESILIENCIA EN LAS CADENAS DE SUMINISTRO

Ferrero publica su 17º Informe de Sostenibilidad, posicionando su enfoque "Ferrero Farming Values" para el abastecimiento de ingredientes en el centro de su estrategia y destacando el progreso en los cuatro pilares de su marco de sustentabilidad: clima y medio ambiente, abastecimiento, consumo responsable y personas.

LUXEMBURGO, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Ferrero publica su Informe de Sustentabilidad para el año fiscal 2024/25, que describe cómo la empresa traduce los compromisos en acciones concretas y avances medibles.

Publicado mientras Ferrero celebra su 80 aniversario, el informe destaca cómo las iniciativas de sustentabilidad están integradas en todo su negocio y tienen como objetivo apoyar sistemas alimentarios sustentables de principio a fin: desde las granjas y comunidades de donde se obtienen los ingredientes, hasta sus fábricas, productos y personas. También muestra el marco mejorado de Ferrero Farming Values como un impulsor central del enfoque del Grupo para el abastecimiento de ingredientes y la resiliencia en las cadenas de suministro.

"El éxito a largo plazo de Ferrero sigue estrechamente ligado al bienestar de las personas y los ecosistemas de los que depende nuestra cadena de suministro. Cada vez más consumidores buscan marcas en las que puedan confiar — basadas en la calidad, buenas prácticas de abastecimiento, una fabricación cuidadosa y un compromiso genuino con las personas y el planeta. Guiados por nuestro propósito y visión a largo plazo, seguiremos apoyando iniciativas relacionadas con la protección de los recursos naturales, el apoyo a nuestra gente, comunidades y socios, y la creación de productos que deleiten a los consumidores para las generaciones venideras. Dijo Giovanni Ferrero, Presidente del Grupo Ferrero.

Arraigado en la antigua filosofía sacco conosciuto de Ferrero - "saber lo que hay en la bolsa" - Ferrero Farming Values se construye alrededor de cinco elementos centrales: debida diligencia de proveedores, trazabilidad y visibilidad de la cadena de suministro, certificación y estándares, prácticas y comunidades agrícolas, y transformación del sector, donde la colaboración con las partes interesadas es esencial para abordar los desafíos sistémicos. Estos elementos proporcionan un marco coherente pero flexible para abordar los riesgos y oportunidades específicos de la cadena de suministro de ingredientes clave como el cacao, el aceite de palma, las avellanas, el café y los lácteos.

"Ferrero Farming Values traduce nuestro enfoque de sostenibilidad en acciones concretas en el abastecimiento de nuestros ingredientes clave", dijo Lapo Civiletti, Director Ejecutivo del Grupo Ferrero. "Proporciona un marco estructurado para fortalecer la responsabilidad de los proveedores, mejorar la trazabilidad y la certificación, apoyar a los agricultores e impulsar la colaboración en todo el sector, al tiempo que nos permite adaptarnos a las realidades específicas de cada cadena de suministro de ingredientes".

Aspectos destacados del Informe de Sustentabilidad 2025

Obtención sustentable de ingredientes

Los ingredientes clave alcanzaron altos niveles de trazabilidad: el cacao alcanzó un 98% de trazabilidad para mapas de polígonos agrícolas, el aceite de palma un 98.6% de trazabilidad hasta la plantación, las avellanas del 97% para el agricultor y los granos de café alcanzaron el 100% de trazabilidad para mapas de polígonos de plantaciones.

Cerca de 230,000 polígonos de la cadena de suministro procedentes de proveedores de café, aceite de palma y cacao fueron analizados mediante el proceso de monitorización alineado con EUDR de Ferrero, reforzando la visibilidad y apoyando el abastecimiento libre de deforestación.

El 99% de los volúmenes de cacao se obtuvieron mediante certificaciones u otros estándares gestionados de forma independiente como Rainforest Alliance, Cocoa Horizons y Fairtrade, el 100% de los volúmenes de aceite de palma estaban certificados por RSPO y el 100% de los granos de café estaban certificados por Rainforest Alliance bajo el modelo de cadena de suministro segregada.

Asociaciones continuas para apoyar a las comunidades agrícolas, incluida la expansión del impactante programa Save the Children en Costa de Marfil, que llegará a 235 comunidades productoras de cacao para 2030.

Clima, gestión ambiental y circularidad de empaques

Desarrollo continuo del Plan de Transición Climática respaldado por el lanzamiento del Centro de Descarbonización, una nueva herramienta que permite a los sitios de fabricación diseñar e implementar hojas de ruta de descarbonización escalables en todas las operaciones.

Lanzamiento de una campaña de datos de proveedores de Alcance 3 que cubre alrededor del 60% del volumen de materias primas con una tasa de envío del 93%.

Las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2 se redujeron en un 7.2% interanual, respaldadas por esfuerzos continuos de transición energética, incluidas 24 plantas que operan con electricidad 100% renovable de la red.

Se completó la primera evaluación de la Huella Corporativa de Agua a nivel de grupo y se unió a la Alianza para la Gestión del Agua.

El 92.9% del total de envases fue diseñado para ser reciclable, reutilizable o compostable, mientras que el 86,8% fue reciclable, reutilizable o compostable en la práctica y a escala.

El rediseño de las cajas de Ferrero Rocher contribuyó a una reducción del 14.7% en la relación plástico-producto en comparación con la línea de base de 2019/20, evitando aproximadamente 16,000 toneladas de plástico acumuladas desde septiembre de 2021.

Consumo responsable

Desarrollamos criterios de nutrición de Ferrero con base científica para dirigir la innovación de productos y guiar la evolución de la cartera.

Actualizamos nuestros Principios de Publicidad y Marketing, para reforzar nuestras prácticas de comunicación responsable.

Personas y comunidades

Fomentar un entorno de trabajo basado en la inclusión y el respeto, apoyando el desarrollo, el bienestar y los derechos humanos de los empleados en todas las operaciones.

Llevamos a cabo el programa de formación "Inclusión y Respeto", que se impartió en 61 países, con más de 500 sesiones realizadas.

El compromiso de los empleados sigue siendo fuerte, con la encuesta anual YOU que muestra una tasa de participación del 86%, con puntuaciones en el Índice de Compromiso y Habilitación que aumentan 3 y 7 puntos respectivamente.

Programa Joy of Moving: celebró su 20º aniversario en 2025, llegando a más de 4.9 millones de niños en 35 países y a más de 60 millones de niños en todo el mundo desde 2005, apoyado por más de 130 socios expertos públicos y privados.

Para más detalles, consulte el Informe completo de Sustentabilidad de Grupo Ferrero 2025.

Acerca de Grupo Ferrero

Ferrero Group es líder mundial en alimentos dulces envasados, reconocido por marcas icónicas como Nutella®, Kinder®, Ferrero Rocher® y Tic Tac®, junto con sus favoritos locales. Fundado en 1946 en Alba, Italia, Ferrero celebra 80 años como un grupo familiar, con 50.000 empleados y operaciones en más de 170 países. La empresa combina una sólida tradición y compromiso con la calidad con innovación continua en todas las marcas y categorías, incluyendo helados, galletas y panadería, cereales para desayuno y productos que son mejores para ti. Guiada por una visión a largo plazo, Ferrero se centra en un crecimiento sustentable y responsable, fortaleciendo su presencia en los segmentos emergentes mientras se mantiene fiel a sus valores de excelencia y cuidado.

FUENTE Ferrero Group