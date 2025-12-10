BELÉM, Brasil, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Pabellón de China en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) celebró un evento paralelo al Foro Erhai sobre la construcción de una civilización ecológica global el 14 de noviembre, que atrajo a cerca de 100 participantes de todo el mundo. La sesión proporcionó una plataforma para el diálogo internacional sobre enfoques de gobernanza ecológica y desarrollo sostenible.

El Pabellón de China en la COP30 organiza el evento paralelo del Foro Erhai, que destaca el diálogo mundial sobre la civilización ecológica (PRNewsfoto/China International Publishing Center (CIPC))

Entre los asistentes, se encontraban Yan Shidong, director del Centro de Educación y Comunicaciones Medioambientales del Ministerio de Ecología y Medioambiente de China; Yang Zeliang, vicegobernador de la Prefectura Autónoma de Dali Bai; Zhang Yong, secretario del Partido y presidente de SPIC Integrated Smart Energy Co., Ltd; Dong Yan, subdirector general del Centro Internacional de Publicaciones de China (CIPC), dependiente del Grupo Internacional de Comunicaciones de China (CICG); Nelmara Arbex, responsable de medioambiente, sociedad y gobernanza (ESG) de KPMG Brasil y KPMG Américas; y Zhan Liang, director ejecutivo de SUS International, Shanghai SUS Environment Co., Ltd. Los debates se centraron en identificar áreas de acción para la cooperación destinadas a informar la gobernanza medioambiental internacional.

El evento también contó con el lanzamiento del proyecto de recopilación de sonidos naturales "Listening to a Breathing Earth" (Escuchar a una Tierra que respira), junto con una exposición curada de fotografías y videos que muestran la riqueza ecológica y cultural de la provincia china de Yunnan. Por medio de presentaciones visuales y exposiciones en el lugar con elementos interactivos, el foro destacó el trabajo continuo de China en materia de conservación ecológica y compartió conocimientos prácticos con una audiencia internacional.

El evento fue organizado por el CIPC y el Gobierno Popular de la Prefectura Autónoma Bai de Dali, con la orientación del CICG y la Oficina de Información del Gobierno Popular Provincial de Yunnan, lo que refleja la función del intercambio multilateral en la contribución al progreso ecológico. De cara al futuro, el CICG tiene previsto seguir utilizando el Foro Erhai como plataforma clave para la participación en futuras conferencias de las Naciones Unidas sobre el clima, con el fin de reunir a las partes interesadas de todo el mundo para apoyar las iniciativas de gobernanza medioambiental mundial.

