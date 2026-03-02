El Premio Sigourney 2026 ahora acepta solicitudes para innovación psicoanalítica

El Premio Internacional honra el trabajo pionero que promueve el pensamiento y los principios psicoanalíticos: premio en efectivo y reconocimiento mundial

SAN FRANCISCO, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El Sigourney Award Trust da la bienvenida a las solicitudes para el Premio Sigourney 2026 de personas, equipos y organizaciones de todo el mundo cuyo trabajo ha avanzado en el pensamiento y los principios psicoanalíticos. Las solicitudes están abiertas hasta el 31 de julio de 2026 para trabajos completados entre 2016 y 2025.

El Trust fue establecido en 1989 por la psicoterapeuta y activista comunitaria Mary Sigourney con una visión clara: fomentar contribuciones psicoanalíticas audaces, originales y sustantivas que promuevan los principios psicoanalíticos y el pensamiento en todas las disciplinas. Desde 1990, el trabajo excepcional de 153 galardonados de 22 países ha recibido reconocimiento internacional y premios sustanciales en efectivo por innovaciones que abarcan el psicoanálisis clínico, la neurociencia, el feminismo, las artes y la literatura, y un espectro de cuestiones sociopolíticas.

"La amplia diversidad y los principios psicoanalíticos integrados aplicados en el trabajo presentado continúan impresionando a nuestros jueces. Cada cuerpo de trabajo mejora positivamente nuestro mundo y mejora las vidas que llevamos ", dice Robin A. Deutsch, PhD, analista fiduciario.

El premio independiente celebra las aplicaciones tradicionales y no tradicionales del psicoanálisis. Un panel anónimo de jueces internacionales realiza evaluaciones exhaustivas de todas las presentaciones para identificar el trabajo ganador que ha influido en otros y ha contribuido significativamente a la evolución, comprensión o impacto del psicoanálisis. Los destinatarios que obtienen la distinción del Premio Sigourney obtienen reconocimiento profesional y una recompensa monetaria.

"Nuestro fundador quería honrar los logros ya alcanzados y capacitar a los destinatarios para que usen el premio sin restricciones de la manera que mejor apoye su trabajo continuo", dice el abogado Michael J. Harrington, JD.

Detalles de la solicitud: los

solicitantes pueden auto-nominarse o ser nominados por otros. La completa solicitud en línea admite presentaciones en más de 100 idiomas, lo que refleja el compromiso del premio con la accesibilidad global. Los ganadores anteriores no pueden postularse, pero los solicitantes anteriores pueden volver a postularse. Revise los requisitos de elegibilidad y las instrucciones en www.sigourneyaward.org.

Fechas clave:

Solicitudes abiertas: 1 de marzo de 2026

Fecha límite: 31 de julio de 2026

Destinatarios anunciados: noviembre de 2026

Siga las actualizaciones en Facebook, Instagram y LinkedIn @SigourneyAward, y X @sigourney_the, y @sigourneyaward.bsky.social.

Sobre el Premio Sigourney

Establecido por Mary Sigourney en 1989, el Sigourney Award Trust, una organización sin fines de lucro totalmente independiente, otorga anualmente premios como reconocimiento y recompensa internacional por un trabajo sobresaliente que ha avanzado en los principios psicoanalíticos. La Sra. Sigourney era psicoterapeuta, editora y activista comunitaria que entendía el potencial del psicoanálisis para beneficiar a la humanidad.

Contacto de prensa:

Kelly Wisecarver, Wisecarver Public Relations

kelly@wisecarverpr.com

FUENTE The Sigourney Award