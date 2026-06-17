Detrás de la gran fiesta del fútbol, el aprendizaje profundo con contexto local contribuye a predecir el tráfico en tiempo real y guiar a los turistas hacia la cultura de México.

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La llegada de millones de visitantes con motivo de la gran fiesta global del fútbol representa un reto sin precedentes para las plataformas de movilidad en México como inDrive. Incluso con una amplia planeación y coordinación, factores como cambios en el flujo de personas, eventos simultáneos, condiciones climáticas o imprevistos pueden modificar la dinámica de una urbe en cuestión de minutos.

El reto invisible de la Copa: las innovaciones de IA que aportan mayor certeza a la movilidad masiva

En este tipo de escenarios de alta densidad, la capacidad de analizar información en tiempo real se vuelve fundamental para ayudar a las plataformas digitales a adaptarse rápidamente a las condiciones del entorno y brindar una mejor experiencia a los usuarios.

La IA como motor de certeza y eficiencia

Las ciudades generan millones de datos cada segundo. Hoy, las plataformas aprovechan la inteligencia artificial para interpretar esas variables al momento, logrando anticipar necesidades, optimizar trayectos y ofrecer soluciones adaptadas a las personas.

En México, donde inDrive completó más de 200 millones de viajes durante 2025, cada trayecto aporta información valiosa sobre cómo se mueven las personas. Así, modelos de aprendizaje profundo analizan millones de viajes y patrones históricos de movilidad urbana para estimar con precisión el tiempo estimado de llegada (ETA), considerando variables del mundo real como fluctuaciones en el tráfico o demoras en puntos de encuentro. Gracias a ello, la compañía ha logrado incrementar la proporción de ETAs precisos en 13% a nivel mundial (y casi 3% en México), permitiendo a los usuarios planear con mayor tranquilidad.

"Descubre México": Tecnología con Alma Local

El verdadero impacto de la IA no se limita a algoritmos de enrutamiento; también sirve para derribar barreras culturales y de comunicación. Con millones de visitantes internacionales llegando a ciudades desconocidas y enfrentando barreras al buscar lugares auténticos, seguros y recomendados, la plataforma presenta la nueva función "Descubre México con inDrive".

Esta herramienta dentro de la aplicación utiliza mapas adaptativos y geolocalización inteligente, además de la experiencia de expertos locales, para recomendar a los viajeros los mejores sitios de interés, platillos imperdibles y espacios de interés cultural. Al unificar esta información, la IA no solo facilita el traslado físico, sino que actúa como un puente directo que fomenta la economía local y promueve el turismo local.

"Las personas no piensan en algoritmos cuando salen de casa. Piensan en llegar a tiempo, sentirse seguras y evitar contratiempos. El papel de la tecnología es ayudar a que esos trayectos sean más predecibles, seguros y, sobre todo, humanos, especialmente en eventos de celebración masiva", señaló Rafael Garza, director general de inDrive en México.

Seguridad predictiva y confianza sistémica

Además de optimizar la ruta y enriquecer la experiencia turística, la inteligencia artificial desempeña un papel prioritario en materia de seguridad y confianza en México. Mediante herramientas de verificación biométrica con "prueba de vida" (que asegura el registro de personas reales), la validación automatizada de documentos de identificación y algoritmos que moderan las conversaciones, inDrive procesa con precisión más de 158,000 solicitudes mensuales de registro de usuarios en México.

A medida que las ciudades continúan creciendo, la capacidad de comprender lo que ocurre minuto a minuto y traducirlo en acciones concretas será cada vez más importante. Más que reemplazar decisiones humanas, el papel de la inteligencia artificial será contribuir a que las personas puedan moverse con mayor certeza, reducir la incertidumbre y transformar trayectos en experiencias más seguras y memorables.

Acerca de inDrive

inDrive es una plataforma global de movilidad y servicios urbanos. La aplicación de inDrive ha sido descargada más de 400 millones de veces y fue la segunda app de movilidad más descargada por tercer año consecutivo. Además de viajes, inDrive ofrece una extensa lista de servicios urbanos, incluyendo transporte ciudad a ciudad, entregas y servicios financieros. En 2023, inDrive lanzó New Ventures, su brazo de capital de riesgo y M&A.

inDrive opera en 1,100 ciudades de 48 países. Impulsada por su misión de combatir la injusticia, la empresa se compromete a tener un impacto positivo en la vida de mil millones de personas para 2030. inDrive persigue esta meta tanto a través de su negocio principal, que apoya a las comunidades locales mediante un modelo de precios justos, como por medio de sus programas de impacto.

Para más información visite www.inDrive.com

Contacto para medios:

Luis G. Fiscal | Sr. PR Expert | another

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FUENTE inDrive