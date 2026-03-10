El SAT endurece el control para 2026: Visitas domiciliarias y fin a las cancelaciones de facturas "exprés"

La nueva Guía Fiscal 2026 de Alegra revela un incremento del 40% en la tasa de recargos por mora y nuevas facultades de fiscalización digital.

Contribuyentes cuentan con una oportunidad única: condonación del 100% en multas y recargos antes de finalizar el año.

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El panorama fiscal en México da un giro tecnológico y más estricto. De acuerdo con la reciente Guía Fiscal 2026 presentada por Alegra.com, software de contabilidad en la nube para empresas y contadores, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementará este año herramientas de fiscalización en tiempo real que obligarán a las empresas a transformar su gestión administrativa.

Adiós a la privacidad en las auditorías: llega la "Verificación Express"

Uno de los cambios más disruptivos es la implementación del artículo 49 Bis del CFF, que establece un procedimiento de visita domiciliaria exprés para verificar la materialidad de los CFDI y combatir la facturación de operaciones inexistentes. En este esquema, los auditores pueden documentar la diligencia y recabar evidencia mediante fotografías, grabaciones de audio y video, que se integran al expediente de la revisión.

"En este nuevo escenario, el orden contable deja de ser un ideal y se convierte en una armadura. Contar con una plataforma contable adecuada permite a los emprendedores tener la trazabilidad y materialidad de sus operaciones al día, listas para cualquier inspección sorpresa.", señala Jakub Roubal, CRO de Alegra.com .

Impacto directo al flujo de caja: Recargos y Salarios

El costo de la morosidad fiscal se eleva considerablemente. La tasa de recargos mensuales sube de 1.47% a 2.07%, lo que representa un castigo financiero mucho más severo para quienes no cumplan a tiempo.

Por otro lado, los indicadores clave para 2026 quedan establecidos en:

UMA Diaria: $117.31 MXN.

$117.31 MXN. Salario Mínimo General: $315.04 MXN (incremento que impactará los costos operativos y de seguridad social).

El fin de las facturas fáciles de cancelar

A partir de este año, se elimina la "cancelación exprés" para montos menores a $1,000 MXN. Ahora, todos los CFDI requerirán la aceptación del receptor para ser cancelados, un movimiento que busca dar mayor trazabilidad a las operaciones pero que añade una capa de complejidad administrativa para las empresas que no cuentan con sistemas automatizados.

Una ventana de oportunidad: Regularización 2026

No todas son noticias restrictivas. El Gobierno ha lanzado un Programa de Regularización ambicioso: aquellos contribuyentes con ingresos menores a $300 millones podrán acceder a una condonación del 100% en multas y recargos si liquidan su adeudo principal antes del 31 de diciembre de 2026.

"La fiscalización ahora es instantánea y más costosa para quien se descuida. Por eso, en Alegra hemos automatizado los procesos de retención y reporte, asegurando que nuestras empresas usuarias no sólo cumplan con los nuevos indicadores, sino que eviten esos recargos que hoy son 40% más caros que el año pasado", concluye Roubal.

Puntos clave adicionales:

Buzón Tributario: Prórroga final hasta el 31 de diciembre de 2026; las multas por omisión serán una realidad en 2027.

Prórroga final hasta el 31 de diciembre de 2026; las multas por omisión serán una realidad en 2027. Efecto Mundial FIFA 2026: Reglas fiscales especiales y exenciones de IVA/ISR para los actores involucrados en la justa deportiva.

Reglas fiscales especiales y exenciones de IVA/ISR para los actores involucrados en la justa deportiva. Vigilancia a Plataformas Digitales: El SAT tendrá acceso en línea a bases de datos de aplicaciones para verificar retenciones en tiempo real.

FUENTE Alegra