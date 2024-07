EN EL 2T24 PLANIGRUPO MANTUVO SU TENDENCIA DE CRECIMIENTO, ALCANZANDO UN MÁXIMO HISTÓRICO EN EL MARGEN EBITDA.

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. y subsidiarias ("PLANIGRUPO" o PLANI.MX) (BMV: PLANI), empresa desarrolladora, operadora y propietaria de centros comerciales, completamente integrada, con más de 48 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, comercialización y administración de centros comerciales, anunció el viernes sus resultados correspondientes al 2T24, registrando incrementos de 4.0% en Ingresos Totales Netos, 3.5% en NOI y 4.5% en EBITDA, vs. el 2T23.

El positivo desempeño del trimestre fue favorecido por los efectos que el nearshoring ha tenido sobre el consumo y la economía de la zona norte de México (donde se concentra el 59% del ABR de PLANIGRUPO). Lo anterior, se puede ver reflejado en el alto flujo de visitantes (25.4 millones en el 2T24) y en los mejores niveles de ocupación de sus plazas (+40 pbs. AsA), la cual se situó en máximos post-pandemia de 93.8%. Además, la renta promedio totalizó MXN$188.3, incrementándose 5.3% AsA.

Asimismo, los Ingresos Totales Netos, incluyendo las plazas con participación no controladora, alcanzaron los MXN$356.8 millones en el 2T24; y, el NOI y el EBITDA ascendieron a MXN$293.9 millones y MXN$231.2 millones, respectivamente. En el acumulado del año, los Ingresos Totales Netos, el NOI y el EBITDA aumentaron 5.1%, 5.3% y 6.7%, respectivamente.

En este contexto, el margen EBITDA del trimestre fue de 64.8% (+30 pbs. AsA), siendo el nivel más alto registrado en la historia de PLANIGRUPO. Durante la primera mitad del año, el margen NOI se ubicó en 82.3% (+10 pbs. AsA) y el margen EBITDA en 64.1% (+90 pbs. AsA).

En lo referente a la posición financiera, al término del 2T24, la deuda total de PLANIGRUPO se redujo en 3.3% AsA, a MXN$5,020 millones (incorporando plazas con participación no controladora). Por lo anterior, el LTV disminuyó ligeramente, de 35.1% en el 2T23 a 34.3% en el 2T24 (-80 pbs.). Cabe mencionar que, si bien el 65.3% de la deuda está estructurada a tasa variable, prácticamente, toda la deuda cuenta con cobertura de tasa de interés; manteniendo controlada la exposición a fluctuaciones de mercado.

En su mensaje a inversionistas, Ricardo Arce, Director General de PLANIGRUPO, comentó: "En esta primera mitad del año hemos experimentado un positivo desempeño operativo y financiero. En este sentido, del lado del P&L, alcanzamos tasas de crecimiento mayores a la inflación; y, en el Balance General, la deuda siguió decreciendo. Finalmente, esperamos impulsar, aún más, la generación de valor, con la compra acreciente de nueve propiedades, las cuales actualmente son administradas por PLANIGRUPO, cuentan con un ABR de 200 mil m2 y una generación de NOI UDM de MXN$358 millones".

Acerca de PLANIGRUPO:

PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. es una empresa desarrolladora completamente integrada, propietaria y operadora con más de 48 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, comercialización y administración de centros comerciales en México. Actualmente operamos 36 centros comerciales ubicados en 18 entidades federativas en México. Dentro de los mismos, tenemos 26 participaciones controladoras y una participación no controladora. También administramos 9 centros comerciales, en los que previamente teníamos participaciones controladoras. Para más información visite: https://www.planigrupo.com.mx/.

Declaraciones a Futuro

Este comunicado puede contener ciertas declaraciones a futuro que se basan en las expectativas actuales de la administración de PLANIGRUPO y ciertas asunciones respecto a nuestro negocio, la economía, acciones de los reguladores y otras condiciones futuras. Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias, que son difíciles de predecir y muchas de las cuales están fuera del control de PLANIGRUPO. Por lo tanto, no se debe de apoyar en las mismas. Todas las declaraciones contenidas en este documento que no son claramente de naturaleza histórica son declaraciones a futuro y la palabra planear y expresiones similares generalmente tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro se basan en información actualmente disponible para PLANIGRUPO a esta fecha. PLANIGRUPO no tiene ninguna obligación (y expresamente rechaza cualquier obligación en este sentido) de actualizar o alterar sus declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

Información adicional:

Adrián Araujo González

+52 55 9977 0870 Ext. 138

[email protected]

FUENTE PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V.