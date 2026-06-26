En este Día del Padre, VARON invita a las familias a regalarle a papá la libertad de seguir haciendo lo que ama

Con la temporada deportiva más importante del verano en marcha, VARON destaca cómo un concentrador de oxígeno ligero puede ayudar a los padres a mantenerse activos, sociables y al aire libre sin perder el ritmo.

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Día del Padre en México suele coincidir con una de las etapas más activas del verano, cuando las familias se reúnen para ver deportes, pasar tardes al aire libre y disfrutar tiempo juntos antes de que aumente el calor del día. Para los padres que manejan afecciones respiratorias, esa libertad de participar plenamente puede sentirse limitada por equipos voluminosos.

VARON destaca cómo sus concentrador de oxígeno portatil están diseñados para eliminar esa barrera.

El VL-2 concentrador de oxígeno fue creado especialmente para padres que desean mantenerse activos en su vida diaria sin depender de una máquina estacionaria. Con un peso de solo 1.5 kilogramos, ofrece un flujo continuo de 3 L/min con una concentración estable de oxígeno de 30%±2.5%, lo que lo convierte en una de las opciones de flujo continuo más ligeras disponibles. Su funcionamiento se mantiene por debajo de los 52 decibeles, lo suficientemente silencioso para una sala llena de familia viendo un partido o una mañana tranquila en el patio.

Como un oxigenos portatiles para uso al aire libre, el VL-2 está diseñado para usarse con facilidad fuera de casa, ya sea durante una caminata por el vecindario, una reunión para ver un partido de fútbol local con amigos, o simplemente para pasar más tiempo al aire libre durante los meses más cálidos. Su batería interna ofrece aproximadamente 1.3 horas de uso por sí sola, y la opción en paquete de VARON incluye una batería adicional para extender ese tiempo durante salidas más largas, sin necesidad de un cargador adicional a la mitad de la actividad.

El paquete VL-2 + Batería Adicional incluye el oxigenos portatiles VL-2 con sus accesorios estándar y una batería adicional reemplazable, pensado para padres que pasan tiempo prolongado lejos de una toma de corriente durante reuniones de verano, mandados al aire libre o actividades fuera de casa.

VL-2 concentrador de oxígeno portatil está disponible de VARON.

Contacto con Medios:

Email: [email protected]

Sitio web: https://varoninc.mx/

FUENTE VARON