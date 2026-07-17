VARON Comparte Consejos de Bienestar Respiratorio para la Temporada de Lluvias en México
Noticias proporcionadas porVARON
16 jul, 2026, 23:37 GMT
CIUDAD DE MÉXICO, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La temporada de lluvias en México trae mayor humedad, cambios repentinos de clima y fuertes precipitaciones que pueden afectar las actividades diarias. Para las personas que utilizan oxígeno suplementario, una buena preparación puede ayudar a mantener la comodidad y confianza tanto en casa como al aire libre. VARON oxigenoterapia comparte consejos prácticos de bienestar respiratorio y explica cómo los concentrador de oxígeno portátil y concentrador de oxígeno para el hogar pueden apoyar la rutina diaria durante esta temporada.
Durante los días lluviosos, muchas familias pasan más tiempo en interiores. Mantener los espacios limpios, controlar la humedad y asegurar una buena ventilación cuando sea posible puede ayudar a crear un ambiente más cómodo. Los usuarios de oxígeno también pueden preparar sus equipos, organizar accesorios y cargar las baterías antes de salir.
Para quienes desean continuar actividades como hacer compras, visitar familiares o realizar diligencias, los concentradores de oxígeno portátiles ofrecen mayor flexibilidad. Su diseño compacto facilita el transporte y ayuda a mantener una rutina más activa.
El concentrador de oxígeno portátil VARON VP-2 Pulse ofrece niveles ajustables de flujo por pulso de 1 a 5, una concentración de oxígeno de 93% ±3%, diseño ligero y batería reemplazable para apoyar las actividades diarias.
Para usuarios que necesitan oxígeno principalmente en casa, el concentrador de oxígeno doméstico VARON VH-2 proporciona suministro continuo de oxígeno con un diseño práctico y fácil de usar, ayudando a mantener una rutina cómoda durante los días de lluvia.
Durante la temporada de lluvias, también se recomienda:
- Revisar el clima antes de salir
- Evitar exposiciones prolongadas bajo lluvias intensas
- Preparar accesorios de oxígeno con anticipación
- Llevar opciones adicionales de energía para salidas largas
La temporada de lluvias no tiene que limitar los momentos importantes. Con una preparación adecuada y soluciones de oxígeno adaptadas a diferentes estilos de vida, los usuarios pueden continuar sus actividades diarias con mayor tranquilidad.
VARON continúa apoyando la movilidad, independencia y bienestar diario mediante concentrador de oxígeno portátil y concentrador de oxígeno para el hogar.
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FUENTE VARON
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