Esta Semana Santa, redescubre los pequeños momentos viajando con Japi

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Semana Santa abre la puerta a escapadas breves donde el viaje se mide en momentos: madrugadas tranquilas, mercados vivos y ciudades que cambian de ritmo en días festivos. De acuerdo con la Secretaría de Turismo del Gobierno de México (SECTUR), se estima que más de 14.7 millones de turistas se desplazarán por el país durante el periodo vacacional de Semana Santa, confirmando esta temporada como uno de los picos de movilidad más relevantes del año. (Comunicado 068/2025).

La Ciudad de México se redescubre en estos días desde su lado más pausado: barrios caminables que despiertan temprano, puestos de mercado que marcan el ritmo de la mañana y recorridos urbanos que se disfrutan mejor cuando el tráfico cede. Hacia la costa, Veracruz propone una relación directa con el puerto: cafés largos frente al mar, música que aparece sin previo aviso en plazas abiertas y atardeceres que convierten el malecón en un espacio de encuentro. En contraste, Xalapa invita a bajar la velocidad entre calles arboladas, librerías discretas y pausas de café que se extienden entre conversaciones y neblina ligera, en un entorno que se presta para explorar a paso tranquilo con compañía de cuatro patas.

Para quienes buscan tradición desde otra perspectiva, Puebla despliega su identidad en detalles: talleres artesanales donde el tiempo se mide a mano, sabores de temporada y caminatas por barrios históricos con pausas en terrazas petfriendly y parques urbanos para descansar con tu perro. Más al sur, Coatzacoalcos se disfruta desde lo cotidiano con recorridos por el malecón al atardecer, tramos amplios para pasear con correa junto al agua y miradores ideales para hacer una pausa con tu mascota. Como puerta de entrada a experiencias del sureste, Tuxtla Gutiérrez combina vida urbana con naturaleza cercana, con senderos accesibles en áreas verdes de la ciudad y rutas cortas para caminar al aire libre acompañado de tu perro o gato.

Estas rutas se pueden recorrer con el servicio de transporte de Japi, que realiza viajes directos entre Ciudad de México, Puebla, Xalapa y Coatzacoalcos, entre otros destinos, con una propuesta petfriendly que permite viajar con tu perro o gato a bordo, además de tarifas accesibles.

Viajar en estas fechas también es una invitación a elegir trayectos que faciliten el movimiento entre ciudades y favorezcan estancias flexibles, donde el itinerario se adapte al ritmo de cada viajero. Conectar puntos cercanos abre la posibilidad de escapadas de pocos días que, sin embargo, se sienten plenas por la intensidad de lo vivido.

Japi invita a considerar los viajes cortos como una forma de redescubrir México desde lo local y sin complicaciones durante Semana Santa, apostando por experiencias sencillas que se transforman en recuerdos duraderos.

Fuente: SECTUR, Gobierno de México.

