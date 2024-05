Expandiéndose en América Latina y fortaleciendo su presencia en el GCC (Consejo de Cooperación del Golfo): Estrategia global de progreso de Lynk & Co

BEIJING, 29 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- En la Exposición internacional del Automóvil de Beijing en curso, Lynk & Co afianzó su compromiso de expansión global mediante la firma de convenios de cooperación con diferentes países, lo que indica un progreso constante en la estrategia de globalización. Esto representa un paso crucial de la iniciativa permanente de Lynk & Co para acceder a diferentes mercados. Los países que participan en esta ronda de convenios incluyen a los EAU, Líbano, Túnez, Chile, República Dominicana y Costa Rica. Al asociarse con distribuidores locales de estos países, Lynk & Co ha afianzado aún más su distribución de mercado en el GCC, y está estableciendo las bases para entrar a los mercados emergentes del norte de África y América Latina, expandiendo así su huella global de manera importante.

Ceremonia de la firma del Convenio de Distribución Autorizada entre Lynk & Co y Tattersall (PRNewsfoto/Lynk & Co) Ceremonia de la firma del Convenio de Distribución Autorizada entre Lynk & Co y The Elite Cars (PRNewsfoto/Lynk & Co)

Lynk & Co está desarrollándose continuamente y progresando hacia nuevas etapas en el Medio Oriente y en el norte de África. La marca estuvo representada anteriormente en Arabia Saudí, Omán, Catar, Kuwait y en otros países del Medio Oriente. En apoyo a su compromiso de expansión de influencia comercial al GCC, Lynk & Co está fortaleciendo su presencia por medio de una colaboración estratégica con The Elite Cars en los EAU, una de las empresas líderes en la industria automotriz de los EAU, y esto pone de relieve una alianza extraordinaria con el propósito de ofrecer innovaciones más cercanas a los consumidores locales, mejorando su experiencia automotriz. El mercado de Medio Oriente de Lynk & Co incorporó a Líbano recientemente. La marca muestra entusiasmo por trabajar con GAA Lebanon, su agente en Líbano, para impactar a los clientes locales con sus excepcionales modelos y servicios automotrices. Además, a medida que Lynk & Co explora activamente el mercado del norte de África con un enfoque fresco, colaborando con Universal Motors en Túnez, la marca inyecta nueva vitalidad a su estrategia global.

Con América Latina posicionada como la próxima frontera para el crecimiento y con un enfoque clave para el desarrollo, Chile, en sociedad con Tattersall, junto con República Dominicana y Costa Rica, ambos apoyados por GBH, son puntos de entrada cruciales para el crecimiento de la marca. Lynk & Co está dedicada a dar servicio a los mercados de América Latina con una amplia oferta de vehículos y con experiencia integral en la marca que es "más que solo un auto", y se adapta a las demandas de los consumidores locales por medio de una colaboración cercana con sus socios. Mediante su amplia gama de mecanismos de transmisión disponibles y su cultura de marca que apoya diferentes estilos de vida, la marca tiene el objetivo de cautivar el interés de los mercados activos y entusiastas.

Lynk & Co está capturando gran interés en la exhibición automotriz, destacando su serie de modelos EM-P, una experiencia para visitar, y su despliegue estratégico, que pone a prueba su fuerza e influencia como una nueva y próspera marca automotriz premium. Las nuevas alianzas de Lynk & Co por medio de grupos de influencia a nivel mundial, fortalecerán su posición en los países del Golfo y le permitirán embarcarse en un nuevo viaje hacia el mercado latinoamericano. Lynk & Co ha hecho crecer su mercado en Asia, Medio Oriente y Europa, y ahora está avanzando su estrategia global para mejorar la experiencia de conducción de los consumidores a nivel mundial.

Acerca de Lynk & Co:

Inaugurada en 2016, Lynk & Co se crea para la nueva generación de urbanidades abiertas. Lynk & Co no es solo una nueva marca de autos sino una nueva marca en la industria automotriz. La marca nació de forma global, abierta y conectada, y tiene como objetivo crear una plataforma abierta que conecte a las personas, a los automóviles y al mundo.

CONTACTO: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2399929/Lynk___Co_Tattersall_Authorized_Distribution_Agreement_Signing_Ceremony.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2399930/Lynk___Co_The_Elite_Cars_Authorized_Distribution_Agreement_Signing.jpg

FUENTE Lynk & Co