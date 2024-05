التوسع في أسواق أمريكا اللاتينية وتعزيز التواجد دول الخليج: أهم مرتكزات الاستراتيجية التوسعية لشركة Lynk & Co

Lynk & Co and Tattersall Authorized Distribution Agreement Signing Ceremony

Lynk & Co and The Elite Cars Authorized Distribution Agreement Signing Ceremony

بكين, 30 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- في خضم جولات معرض بكين الدولي للسيارات الأكبر في هذا الصدد، عززت Lynk & Co التزامها بالتوسع العالمي من خلال توقيع اتفاقات التعاون مع مختلف الدول، مما يشير إلى استمرار التقدم في استراتيجية التوسع العالمي للشركة. وتمثل هذه خطوة حاسمة في المساعي المستمرة لشركة Lynk & Co فيما يخص الوصول إلى أسواق متنوعة. وتشمل البلدان المشاركة في هذه الجولة من الاتفاقات الإمارات العربية المتحدة ولبنان وتونس وتشيلي وجمهورية الدومينيكان وكوستاريكا. من خلال بناء شراكات مع وكلاء محليين في هذه البلدان، عززت Lynk & Co أكثر من تواجدها السوقي في دول مجلس التعاون الخليجي وتهيئ الساحة لدخول الأسواق الناشئة في شمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وبالتالي سيساهم ذلك في توسيع بصمتها العالمية بشكل كبير.

وعن تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعمل Lynk & Co باستمرار على إنجاز وتنفيذ مراحل مبتكرة. وقد حققت العلامة التجارية تجارب ناجحة مسبقا في المملكة العربية السعودية وعمان وقطر والكويت وغيرها من دول الشرق الأوسط. وفي إطار التزامها بتوسيع نفوذها في السوق في دول مجلس التعاون الخليجي، تعزز Lynk & Co وجودها من خلال التعاون الاستراتيجي مع التعاون مع شركة The Elite Cars في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أحد أهم الشركات الرائدة في صناعة السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس قوة هذا التحالف الذي يهدف إلى تقديم عروض مبتكرة أقرب إلى المستهلكين المحليين، وبالتالي تعزيز تجربتهم في مجال السيارات. انضمت لبنان مؤخر لقائمة عملاء شركة Lynk & Co في سوق الشرق الأوسط. تستهدف العلامة التجارية العمل عن كثب مع شركة GAA Lebanon شريكها التجاري في لبنان، بهدف تلبية طموحات العملاء المحليين بنماذج وخدمات السيارات الاستثنائية. علاوة على ذلك، تعمل بنشاط Lynk & Co على استكشاف سوق السيارات شمال في أفريقيا بنشاط من خلال نهج جديد، بالتعاون مع Universal Motors في تونس، وبذلك تمهد العلامة التجارية طريقها لتنفيذ استراتيجيتها العالمية.

وعن وضعها في أمريكا اللاتينية، فقد تجاوزت حدود النمو المعتبرة، فعلى سبيل المثال في تشيلي، قامت الشركة بالشراكة مع Tattersall، فضلا عن تعاونها التجاري المدعوم من شريكها التجاري GBH في جمهورية الدومينيكان وكوستاريكا، وكلاهما، يمثل نقاط بداية حاسمة لزيادة نمو العلامة التجارية. تُولي شركة Lynk & Co أهمية قصوى لخدمة أسواق أمريكا اللاتينية من خلال طرح تشكيلة موسعة من المركبات وتجربة علامة تجارية موثوقة وشاملة "فئات سيارة متنوعة"، تتناسب مع متطلبات المستهلكين المحليين من خلال التعاون الوثيق مع شركائها. الى جانب ذلك تؤمن الشركة مجموعة واسعة من خيارات الدفع المتاحة وثقافة العلامة التجارية التي تدعم أنماط الحياة المتنوعة، مما يجعل العلامة التجارية تحتل مكانة رائدة في جذب اهتمام الأسواق الناشئة والنشطة.

حظيت شركة Lyn & Co على اهتمامًا كبيرًا خلال جولات معرض السيارات من خلال تسليط الضوء على سلسلة نماذج EM-P، وتجربة الزيارات، والتوسع الاستراتيجي، مما يثبت قوتها وتأثيرها كعلامة تجارية عالمية جديدة راقية قادرة على النمو. وستعزز التحالفات الجديدة لشركة Lynk & Co مع مجموعات عالمية مؤثرة وضعها السوقي في دول الخليج وتمكنها من البدء في رحلة نجاح جديدة إلى سوق أمريكا اللاتينية. حققت الشركة Lynk & Co نجاحا ملحوظا في تنمية سوقها في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، وهي الآن تقدم استراتيجيتها العالمية لتعزيز تجربة القيادة بشكل مستمر للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن Lynk & Co:

أُطلِقت العلامة التجارية Lynk & Co في عام 2016 بما يلائم احتياجات الجيل الجديد من سكان المدن المفتوحة. Lynk & Co ليست مجرد علامة تجارية جديدة للسيارات ولكنها علامة تجارية رائدة في عالم صناعة السيارات. تهدف هذه العلامة التجارية، التي أُسِست لتكون عالميةً ومنفتحةً وقادرة على الارتباط مع احتياجات المستهلكين، إلى إنشاء بناء منصة تربط المستهلكين بالسيارات والعالم من حولهم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2399814/Lynk___Co_Tattersall_Authorized_Distribution_Agreement_Signing_Ceremony.jpg