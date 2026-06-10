Expedición ID. Buzz EV pasa por América Latina en busca de un récord mundial

CAMPINAS, Brasil, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Giti Tire se ha unido con Volkswagen Commercial Vehicles (VWCV) para apoyar el intento de Challenge4 de lograr el récord mundial Guinness de visitar el mayor número de países en un viaje con un vehículo de cero emisiones, el VW ID. Buzz totalmente eléctrico.

Recorriendo más de 80.000 kilómetros y visitando aproximadamente 75 países de Europa, Asia Central, África, Oceanía, Asia, América Latina y América del Norte, el viaje tomará más de 8 meses.

El intento de récord mundial comenzó en la sede de Volkswagen Commercial Vehicles en Hannover, Alemania, el 1 de julio del 2025. A finales de mayo, la expedición llegó a México y, en junio, a Guatemala. Durante los próximos dos meses, el ID. Buzz continuará su trayecto por América Latina, visitando Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

Liderando la aventura está el fundador de Challenge4 GmbH, Rainer Zietlow, quien ya posee ocho récords mundiales Guinness. "Esta será una gran aventura y estoy orgulloso de tener a Giti como mi socio preferido para los neumáticos", explicó Rainer.

Stefan Brohs, Director de Marketing - Europa para Giti Tire, añadió: "Este marca el primer tour global de récord para vehículos eléctricos de Rainer, apoyado por Giti Tire y Volkswagen Commercial Vehicles, reforzando el compromiso de ambas marcas con la innovación y la sostenibilidad".

El Volkswagen ID. Buzz está equipado con neumáticos GitiSynergyH2 en tamaños 235/60 R18 en el eje delantero y 255/55 R18 en el eje trasero, según el acuerdo de Equipamiento Original (OE) que comenzó con VWCV en septiembre de 2023.

Con el intento de récord mundial, Giti demuestra su avanzada tecnología de neumáticos para EV (vehículos eléctricos), probando su rendimiento en condiciones reales y reforzando su compromiso con la durabilidad, la seguridad y la sostenibilidad.

Los neumáticos clasificados como AA- utilizan una nueva generación de compuestos de rodadura, desarrollados para resolver los desafíos técnicos de reducir significativamente la resistencia al rodamiento sin comprometer el desgaste ni los elementos clave de seguridad, como el frenado y la maniobrabilidad en superficies mojadas y secas.

Más información se puede encontrar en ID. Buzz Worldtour

FUENTE Giti Tire