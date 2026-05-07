FIFARMA Annual Summit 2026 deja una hoja de ruta para acelerar el acceso a la innovación en salud en América Latina

Los pacientes en América Latina tardan en promedio 5,7 años en acceder a tratamientos innovadores después de su aprobación global.

tardan en promedio después de su aprobación global. Aunque 9 de cada 10 agencias regulatorias de la región ya utilizan mecanismos como Reliance , solo una mide su impacto real en la reducción de tiempos de acceso.

, solo una mide su impacto real en la reducción de tiempos de acceso. La región alcanza apenas 59 % en competitividad biofarmacéutica, frente a más del 75 % en economías líderes, lo que limita la inversión, la investigación clínica y la llegada oportuna de innovación.

BRASILIA, Brazil, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El FIFARMA Annual Summit 2026 dejó una conclusión clara para América Latina: acelerar el acceso a la innovación en salud ya no es solo una meta sanitaria, sino una decisión estratégica para el desarrollo económico y social de la región.

Durante el encuentro, que reunió en Brasilia a líderes del sector público y privado, organismos multilaterales, academia y sociedad civil de toda América Latina, quedó en evidencia que la región cuenta con talento científico, capacidad técnica y herramientas concretas para avanzar, pero sigue enfrentando barreras que retrasan la llegada de tratamientos, limitan la inversión y reducen el impacto de la innovación en la vida de las personas.

Uno de los principales consensos fue la necesidad de fortalecer el financiamiento en salud como motor de desarrollo. Según el estudio de Duke University sobre prácticas presupuestarias en salud, América Latina destina en promedio 4% del PIB a salud, por debajo de las recomendaciones internacionales. Esto confirma que avanzar no depende únicamente de más recursos, sino de mejores decisiones sobre cómo se invierte, cómo se prioriza y cómo se garantiza que esa inversión genere acceso real y resultados sostenibles.

Esta brecha se refleja directamente en el acceso a tratamientos innovadores. De acuerdo con el WAIT Indicator 2026 de FIFARMA, los pacientes en la región acceden a estas terapias en un promedio de 5,7 años después de su aprobación global. Reducir ese tiempo representa una de las mayores oportunidades para transformar resultados en salud, evitar costos sociales y fortalecer la productividad de la región.

La regulación también fue identificada como una de las palancas más relevantes para acelerar este cambio. Mecanismos como el Reliance permiten a los países apoyarse en evaluaciones ya realizadas por agencias de referencia internacional, evitando duplicar procesos y reduciendo tiempos de espera. Hoy, 9 de cada 10 agencias en la región ya los utilizan, pero solo una mide su impacto lo que demuestra que el reto ya no está en adoptar herramientas, sino en asegurar que realmente generen resultados.

A esto se suma la necesidad de fortalecer la competitividad regional para atraer inversión, impulsar la investigación clínica y consolidar ecosistemas de innovación sostenibles. Actualmente, América Latina alcanza un 59% en competitividad biofarmacéutica, frente a más del 75% en economías líderes, según el Reporte de Competitividad Biofarmacéutica (BCI) de FIFARMA.

"América Latina no necesita esperar más para que la innovación llegue a los pacientes. Cuando logramos alinear inversión, regulación y acceso, no solo fortalecemos los sistemas de salud: también protegemos la competitividad, el desarrollo y la capacidad de la región para responder a sus propios desafíos. La innovación en salud solo cumple su propósito cuando llega a tiempo", afirmó Yaneth Giha, directora ejecutiva de FIFARMA.

Por su parte, Silvana Lay, directora de Acceso y Asuntos Públicos de FIFARMA, destacó: "El reto no es únicamente desarrollar nuevas soluciones, sino crear las condiciones para que esas soluciones lleguen de manera oportuna, equitativa y sostenible. Eso exige decisiones más rápidas, mejor articulación institucional y una visión de largo plazo sobre el valor de la salud como motor de desarrollo".

El FIFARMA Annual Summit 2026 dejó una hoja de ruta clara: invertir mejor, regular con mayor eficiencia y fortalecer la confianza institucional para que la innovación no se quede en posibilidad, sino se traduzca en bienestar real para las personas.

Cuando la innovación llega a tiempo, no solo mejora la salud de los pacientes, también fortalece la productividad, impulsa el desarrollo y construye sistemas de salud más sostenibles para toda la región. Ese es el verdadero desafío y, también, la mayor oportunidad para América Latina.

Acerca de FIFARMA

FIFARMA es la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica. Reúne a asociaciones locales y compañías farmacéuticas de investigación y desarrollo de América Latina y el Caribe, y trabaja para promover la investigación científica, el bienestar de los pacientes y ecosistemas de salud más sostenibles en la región. FIFARMA impulsa el acceso a la innovación, el reconocimiento del valor de la propiedad intelectual y soluciones que contribuyan a mejores sistemas de salud para los latinoamericanos.

Más información: https://fifarma.org/publicaciones/

FUENTE FIFARMA