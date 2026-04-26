Innovar en salud empieza por crear las condiciones adecuadas

BOGOTA, Colombia, 26 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En el marco del Día Mundial de la Propiedad Intelectual (26 de abril), FIFARMA, la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, resalta un mensaje clave: la innovación en salud solo es posible cuando existen las condiciones adecuadas para que ocurra.

Detrás de cada tratamiento, vacuna o avance científico hay años de investigación, talento y colaboración. Pero para que ese esfuerzo se traduzca en soluciones reales para los pacientes, se requieren condiciones que lo hagan posible.

En ese contexto, la propiedad intelectual cumple un rol fundamental. Lejos de ser un concepto abstracto, es una herramienta que protege el conocimiento, impulsa la inversión y permite que la ciencia avance y llegue a quienes la necesitan.

"Cada innovación en salud tiene detrás una cadena humana enorme. La propiedad intelectual es parte de las condiciones que permiten que ese esfuerzo se traduzca en bienestar y desarrollo para la región", señaló Yaneth Giha, directora ejecutiva de FIFARMA.

Estas condiciones también impactan directamente en el desarrollo de los países. Aquellos con marcos sólidos de propiedad intelectual logran atraer más inversión en investigación y desarrollo, fortalecer sus ecosistemas de innovación y ampliar el acceso a nuevas tecnologías en salud.

Sin embargo, América Latina aún enfrenta desafíos importantes. De acuerdo con el Reporte de Competitividad e Inversión Biofarmacéutica (BCI 2025), la región alcanza un promedio de 59% en competitividad, por debajo de economías líderes (75%–85%). Entre las principales brechas se encuentran el acceso al mercado y la protección de la propiedad intelectual.

"Hablar de propiedad intelectual en salud es hablar de condiciones para avanzar. Donde hay reglas claras, hay más innovación, más inversión y mejor acceso para los pacientes", explicó Raquel Sorza, directora de Políticas en Salud de FIFARMA.

A pesar de estas brechas, la región tiene un alto potencial: talento científico, diversidad y capacidades en crecimiento. Cuando estas fortalezas se combinan con las condiciones adecuadas, la innovación ocurre.

Iniciativas como Latam Health Champions, un programa de FIFARMA que identifica, apoya y conecta soluciones innovadoras en salud de América Latina, reflejan ese potencial en acción. En su edición 2026, la convocatoria recibió 234 aplicaciones de 11 países, y ocho iniciativas ganadoras participarán en una misión a Boston para fortalecer sus proyectos y vincularse con ecosistemas globales de innovación.

Porque la innovación en salud no ocurre por casualidad: ocurre cuando existen las condiciones para hacerla posible. En este Día Mundial de la Propiedad Intelectual, el llamado es a reconocer y fortalecer esas condiciones para seguir avanzando.

Acerca de FIFARMA

FIFARMA es la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica. Reúne a asociaciones locales y compañías farmacéuticas de investigación y desarrollo de América Latina y el Caribe, y trabaja para promover la investigación científica, el bienestar de los pacientes y ecosistemas de salud más sostenibles en la región. FIFARMA impulsa el acceso a la innovación, el reconocimiento del valor de la propiedad intelectual y soluciones que contribuyan a mejores sistemas de salud para los latinoamericanos.

Referencia bibliográfica

FIFARMA y Pugatch Consilium. Reporte de Competitividad e Inversión Biofarmacéutica 2025 (BCI). 2025. El estudio analiza el entorno de inversión en salud en América Latina y evalúa factores como capacidad científica, investigación clínica, eficiencia regulatoria, acceso al mercado y protección de la propiedad intelectual.

Latam Health Champions: Sitio oficial: www.latamhealthchampions.com

FUENTE FIFARMA