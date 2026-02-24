Fireblocks expande sus operaciones en América Latina a medida que nuevas regulaciones sobre activos digitales aceleran la adopción institucional

SÃO PAULO, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Fireblocks, la plataforma de infraestructura que asegura más de USD 5 billones en transferencias de activos digitales al año, está ampliando sus operaciones en su oficina de São Paulo a medida que entra en vigor el marco regulatorio integral de Brasil para los proveedores de servicios de activos digitales. Con las nuevas normas del Banco Central de Brasil y otros organismos reguladores vigentes desde el 2 de febrero, bancos, fintechs y proveedores de pagos están acelerando sus estrategias en activos digitales, impulsando la demanda de infraestructura de nivel institucional que respalde la custodia, la tokenización y las operaciones con stablecoins.

Fireblocks atiende a más de 150 clientes en América Latina, siendo Brasil una parte significativa de su base regional. Entre estos clientes se encuentran bancos regulados, instituciones financieras, proveedores de pagos, exchanges, fintechs y empresas que desarrollan productos financieros onchain. Con una plataforma escalable y segura en la que confían más de 2.500 empresas, Fireblocks respalda la custodia de activos digitales, la transferencia segura de activos, la tokenización, las operaciones de tesorería y los flujos basados en stablecoins, diseñados para cumplir con los requisitos institucionales de seguridad, gobernanza y resiliencia operativa.

"Brasil ha alcanzado una etapa clave en la adopción de activos digitales", afirmó Jorge Borges, Head of Sales & Strategic Business Development para América Latina en Fireblocks. "Los bancos y proveedores de pagos que antes observaban desde la barrera ahora cuentan con la claridad necesaria para avanzar. Estamos viendo a instituciones que pasaron los últimos dos años evaluando los activos digitales comenzar a construir sistemas en producción. Por eso estamos profundizando nuestro compromiso con el país: estas instituciones necesitan soporte local e infraestructura capaz de cumplir con los mismos estándares operativos que aplican al resto de su negocio".

El marco regulatorio de Brasil ofrece la claridad que las instituciones financieras tradicionales requieren antes de comprometer recursos en activos digitales. Su implementación crea un entorno estructurado para que bancos y proveedores de pagos participen en las finanzas onchain manteniendo estándares operativos basados en el cumplimiento normativo. Mientras América Latina continúa avanzando a diferentes ritmos regulatorios entre los países, Brasil desempeña un papel de liderazgo en la configuración de la transición de la región.

Los datos regionales respaldan este impulso. Según una encuesta de Fireblocks realizada en mayo de 2025, América Latina lidera a nivel mundial el uso real de stablecoins para pagos transfronterizos. Asimismo, de acuerdo con el Global Crypto Adoption Index 2025 de Chainalysis, América Latina sigue siendo uno de los polos de crecimiento más rápido del mercado cripto, con un aumento interanual del 63% en la actividad cripto onchain.

Fireblocks también mantiene un diálogo técnico continuo con participantes del mercado y reguladores, compartiendo mejores prácticas globales relacionadas con la seguridad, la gobernanza y el diseño operativo de la infraestructura de activos digitales. La compañía ya está comprometida con varios eventos locales del sector en la región, incluidos MERGE São Paulo en marzo e IGNITE Brazil — un evento organizado por Fireblocks en São Paulo en abril que reunirá a más de 100 tomadores de decisión de bancos, proveedores de pagos, exchanges, fintechs, reguladores y otras organizaciones.

Con su presencia local ampliada, la compañía apoya a las instituciones que operan en Brasil y en toda América Latina, conectando los mercados locales con las redes financieras globales onchain a través de una infraestructura segura.

Sobre Fireblocks

Fireblocks es la empresa de infraestructura de activos digitales más confiable del mundo, que permite a organizaciones de todos los tamaños construir, gestionar y hacer crecer su negocio en la blockchain. Con la plataforma más escalable y segura de la industria, la compañía optimiza pagos con stablecoins, liquidación, custodia, tokenización y operaciones de trading, habilitando desde servicios financieros institucionales hasta experiencias digitales orientadas al consumidor dentro del mayor ecosistema de bancos, proveedores de pagos, emisores de stablecoins, exchanges y custodios. Miles de organizaciones — entre ellas Worldpay, BNY, Galaxy y Revolut — confían en Fireblocks para proteger más de USD 10 billones en transacciones de activos digitales a través de más de 150 blockchains. Más información en fireblocks.com.

