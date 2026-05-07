Western Union selecciona a Fireblocks para impulsar su primera stablecoin, USDPT

Fireblocks proporcionará la infraestructura de billetera, liquidación y operaciones financieras para el dólar digital de Western Union, ampliando el acceso y sentando las bases para un conjunto más amplio de servicios financieros para consumidores en Filipinas y Bolivia, con un despliegue global previsto hasta 2026

NUEVA YORK y DENVER , 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Western Union (NYSE: WU) anunció hoy que ha seleccionado a Fireblocks, la plataforma empresarial que asegura más de 14 billones de dólares en transacciones de activos digitales, para proporcionar la infraestructura central detrás de USDPT, la stablecoin respaldada en dólares estadounidenses de Western Union. La plataforma de Fireblocks, junto con la billetera integrada de Dynamic y la plataforma financiera de TRES —ambas recientemente adquiridas por Fireblocks—, impulsarán la capacidad de Western Union de liquidar con agentes en USDPT a lo largo de su red global durante este año.

Western Union ha construido su negocio sobre la base de ofrecer a las personas un acceso rápido y confiable al dinero a través de fronteras. USDPT traslada ese legado a la infraestructura de las stablecoins. Fireblocks proporciona la infraestructura unificada que permite a Western Union operar USDPT a gran escala y atender mejor a clientes que viven en mercados donde el acceso al dólar estadounidense es limitado, las monedas locales son volátiles o el sistema bancario formal es de difícil acceso. Con USDPT, los usuarios podrán mantener valor en dólares, elegir cuándo y cómo convertirlo a moneda local y utilizar esos saldos para pagos y transferencias dentro de la red de Western Union.

"Las stablecoins son la base de cómo ofreceremos la próxima generación de liquidación y servicios al consumidor en un ecosistema digital en evolución", afirmó Malcolm Clarke, responsable global de activos digitales de Western Union. "Introduce un dólar programable en nuestro amplio ecosistema y proporciona a Western Union una plataforma desde la cual seguir generando utilidad y valor para los clientes. Trabajar con Fireblocks, Dynamic y TRES constituye una parte clave de nuestra infraestructura, permitiéndonos operar de forma segura y escalable desde el primer día."

La infraestructura que impulsa USDPT

Western Union está construyendo las operaciones de tesorería de USDPT sobre la plataforma de Fireblocks, que proporciona la capa de billetera, liquidación y operaciones financieras necesaria para lanzar un programa regulado de stablecoin en una red global de consumidores.

Fireblocks actúa como el puente de tesorería, otorgando a Western Union control integral sobre el flujo de USDPT, desde las operaciones de tesorería hasta agentes y consumidores. La plataforma ofrece custodia, controles de políticas y el motor de pagos para la emisión y el movimiento, además de la red Fireblocks, que conecta a Western Union con más de 2.400 contrapartes institucionales en más de 100 países para liquidez y liquidación.

actúa como el puente de tesorería, otorgando a Western Union control integral sobre el flujo de USDPT, desde las operaciones de tesorería hasta agentes y consumidores. La plataforma ofrece custodia, controles de políticas y el motor de pagos para la emisión y el movimiento, además de la red Fireblocks, que conecta a Western Union con más de 2.400 contrapartes institucionales en más de 100 países para liquidez y liquidación. Dynamic proporciona billeteras integradas no custodiales que almacenan USDPT para los agentes de Western Union. Estas billeteras seguras constituyen la base para servicios adicionales que la compañía podría desplegar con el tiempo.

proporciona billeteras integradas no custodiales que almacenan USDPT para los agentes de Western Union. Estas billeteras seguras constituyen la base para servicios adicionales que la compañía podría desplegar con el tiempo. TRES consolida los datos on-chain de todo el ecosistema USDPT de Western Union —incluyendo operaciones de billetera, gestión de tesorería y custodia calificada— y los traduce a los formatos de extractos bancarios SWIFT MT940 y MT942 que ya utilizan los sistemas financieros de la empresa. Esta información se integra directamente en los ciclos de reporte existentes, permitiendo que USDPT opere dentro del entorno habitual de informes desde su lanzamiento.

"Las remesas y los pagos transfronterizos son donde la infraestructura de stablecoins demuestra su valor en producción", señaló Ran Goldi, vicepresidente senior de Pagos y Red en Fireblocks. "Western Union opera una de las redes de movimiento de dinero más complejas del mundo. Implementar un dólar digital en esa red requiere infraestructura de billeteras, conectividad de liquidación y operaciones financieras que funcionen con los sistemas existentes. Eso es precisamente lo que Fireblocks, Dynamic y TRES ofrecen en conjunto."

Despliegue global

Las operaciones de USDPT sobre Fireblocks se implementarán inicialmente en dos mercados —Filipinas y Bolivia—, con expansión a toda la red global de Western Union a lo largo de 2026. Este despliegue se alinea con la estrategia más amplia de la compañía de modernizar su infraestructura de liquidación y fortalecer su posición competitiva a medida que la industria global de pagos migra hacia entornos on-chain.

"Cada gran transformación en los servicios financieros requiere una infraestructura capaz de evolucionar al mismo ritmo", afirmó Michael Shaulov, CEO y cofundador de Fireblocks. "Western Union ha operado las 'vías' del movimiento global de dinero durante más de 170 años. Construir USDPT sobre Fireblocks representa una modernización generacional de esa infraestructura, y nos enorgullece ser la plataforma elegida para ello."

Sobre Fireblocks

Fireblocks es la empresa de infraestructura de activos digitales más confiable del mundo, que permite a organizaciones de todos los tamaños construir, gestionar y expandir sus negocios sobre blockchain. Con la plataforma más escalable y segura del sector, optimiza pagos con stablecoins, liquidación, custodia, tokenización, trading, operaciones contables y cumplimiento normativo, habilitando desde finanzas institucionales hasta experiencias digitales para consumidores en el mayor ecosistema de bancos, proveedores de pagos, emisores de stablecoins, exchanges y custodios. Miles de organizaciones, incluyendo Worldpay, BNY, Galaxy y Revolut, confían en Fireblocks para asegurar más de 14 billones de dólares en transacciones de activos digitales en más de 150 blockchains. Más información en fireblocks.com.

Sobre Western Union

The Western Union Company (NYSE: WU) está comprometida con ayudar a personas de todo el mundo que buscan construir un futuro financiero para sí mismas, sus familias y sus comunidades. Nuestros servicios líderes de movimiento de dinero transfronterizo y multimoneda, pagos y soluciones financieras digitales permiten a consumidores, empresas, instituciones financieras y gobiernos —en más de 200 países y territorios y con más de 130 monedas— conectarse con miles de millones de cuentas bancarias, millones de billeteras digitales y tarjetas, así como con una red global de cientos de miles de puntos físicos. Nuestro objetivo es ofrecer servicios financieros accesibles que contribuyan a la prosperidad de las personas y las comunidades. Para más información, visite www.westernunion.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/970649/Fireblocks_Logo.jpg

FUENTE Fireblocks