First Mold vuelve a Meximold 2026: Mayor capacidad para piezas de gran tamaño en Norteamérica

SILAO DE LA VICTORIA, México, 23 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- First Mold, fabricante mundial de piezas, participará en la exposición Meximold 2026, que se celebrará los días 14 y 15 de octubre en el Querétaro Centro de Congresos, en Santiago de Querétaro, Qro., México.

Este es el segundo año consecutivo en el que First Mold participará en el evento.

La exposición de este año refleja el creciente interés de First Mold por ampliar su presencia en México y su compromiso constante al servicio del mercado norteamericano. La planta de la empresa en Guanajuato actúa como base de fabricación «nearshore», y sus capacidades actuales se centran en el moldeo por inyección a medida y la creación rápida de prototipos.

En la exposición Meximold 2026, First Mold tiene previsto exhibir una selección personalizada de componentes para ofrecer a los asistentes una visión práctica de nuestra experiencia en el moldeo por inyección. El catálogo incluirá componentes para automoción, aplicaciones médicas y componentes de electrónica para consumidores. La empresa también presentará una selección más amplia de piezas moldeadas por inyección que la que se expuso en el evento del año pasado.

Una novedad destacada de la exposición de este año es la inclusión de componentes de gran tamaño fabricados con la máquina de inyección de 2500 toneladas recién instalada en First Mold, lo que ha ampliado la capacidad de la empresa para trabajar con moldes de mayor tamaño y su capacidad de fabricación de plásticos de gran volumen en Norteamérica.

La participación de First Mold en este evento forma parte de una estrategia más amplia de expansión en los mercados mexicano y norteamericano. Esto pone de manifiesto nuestro compromiso continuo con el sector de la fabricación de plásticos, ya que consideramos que nuestros años de experiencia pueden mejorar significativamente la calidad de los productos y reducir el costo de la fabricación de plásticos en este mercado.

James Li, director general de First Mold, encabeza el equipo de First Mold en Meximold 2026.

«Volver a Meximold es una oportunidad para mostrar a los clientes las capacidades de fabricación de la empresa y reforzar su compromiso con México», afirmó Li. «Los visitantes pueden examinar las piezas reales y comprender el complejo proceso que hay detrás de la fabricación de piezas de precisión. Además, colaborarán con el equipo de First Mold para conocer las tolerancias, los índices de rendimiento, los plazos de entrega y el retorno de la inversión que la empresa garantiza a sus clientes».

La presencia de First Mold en Meximold pone de manifiesto su compromiso con los clientes norteamericanos. La empresa anuncia oficialmente que los visitantes que se preinscriban a través de First Mold Meximold 2026 recibirán un descuento del 5 % en futuros pedidos de fabricación.

FUENTE First Mold