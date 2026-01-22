Flix anuncia nueva colaboración con Sectur y Tren Maya para impulsar la movilidad de turistas en México

A partir del 21 de enero, los boletos del Tren Maya estarán disponibles a través del sitio web, la aplicación y taquillas de Flix, facilitando su acceso a miles de turistas nacionales y extranjeros.

Gracias a su presencia global en más de 40 países, la empresa contribuirá a promover el Tren Maya en su portal de ventas global.

Flix y la Secretaría de Turismo reiteran su compromiso de posicionar a México como uno de los principales destinos turísticos del mundo.

MADRID, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En el marco de la presencia histórica de México como país invitado de la 46ª edición de Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, uno de los encuentros turísticos más importantes a nivel global, Flix, la empresa alemana líder global en tecnología aplicada al transporte de pasajeros en autobús, y la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de México, han anunciado una nueva colaboración estratégica orientada a fortalecer la movilidad turística en el país y a impulsar el posicionamiento internacional del Tren Maya.

A través de esta colaboración, Flix pondrá al servicio de México su plataforma tecnológica, su presencia global en 44 países y su amplia base internacional de viajeros, contribuyendo a la promoción del Tren Maya como una opción de movilidad turística en el sureste del país y facilitando el acceso de turistas nacionales y extranjeros a más soluciones de transporte.

Como resultado de esta iniciativa, a partir del 21 de enero de 2026, los boletos para viajar en el Tren Maya estarán disponibles en el sitio web, la aplicación y taquillas de Flix, ampliando con ello los canales de venta para millones de turistas nacionales e internacionales que desean explorar la inmensa riqueza natural, cultural y arqueológica de México.

"Como mexicano, me siento profundamente orgulloso de aliar a Flix con el gobierno de México en favor de los mexicanos y de los turistas extranjeros que visitan nuestro país. Con este anuncio, reiteramos nuestro compromiso de posicionar a México como uno de los principales destinos turísticos del mundo" expresó Carlos Magaña, director general de Flix México.

Concebido como uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del país, con 1,554 kilómetros la red ferroviaria del Tren Maya con una flota de 42 trenes atraviesa la península de Yucatán y conecta cinco estados clave: Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. A través de sus servicios en clases Turista y Premier, el proyecto orientado a fortalecer la integración regional y el desarrollo turístico del sureste del país, ya transporta a más de un millón de pasajeros al año.

Derivado de esta nueva colaboración anunciada en el marco de Fitur, Flix incorporará en su ruta España–Portugal un autobús especialmente intervenido con elementos gráficos inspirados en la entidad y diversidad de nuestro país, con el objetivo de proyectar la imagen del país en mercados internacionales.

Sectur y Flix, una alianza a favor del turismo nacional

Desde su llegada a México, Flix ha trabajado de manera coordinada con autoridades federales, estatales y municipales, y así como con actores claves del sector turístico como la Concanaco, para fortalecer la conectividad del país, destacando el papel de la movilidad terrestre como un habilitador clave del desarrollo turístico, la derrama económica regional y la integración de destinos.

En el marco de esta estrategia, especialmente la alianza entre Flix y la Sectur se ha consolidado como un eje para fortalecer el turismo nacional y ampliar el alcance internacional de los destinos mexicanos.

Como reflejo de este compromiso conjunto, en septiembre pasado Sectur y la empresa alemana firmaron un convenio de licencia de uso no exclusivo y no comercial de la marca "México", un paso clave para reforzar la presencia del país en los 44 países donde Flix tiene operación.

Flix, una nueva era el transporte interurbano en México

Actualmente la red de Flix en México ofrece cinco rutas que conectan el centro con el Norte, Golfo y Bajío del país con 12 destinos nacionales: Aguascalientes, Ciudad de México, Córdoba, León, Matehuala, Monterrey, Poza Rica, Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí, Torreón y Veracruz, con más de 700 corridas mensuales y más de 20 conexiones.

Además, gracias a su alianza con Greyhound, Flix conecta a México con más de 1,600 destinos en Estados Unidos y Canadá, conformando la red internacional de transporte terrestre más grande del continente y una propuesta única en el mercado mexicano.

Con un modelo probado en más de 40 países y cuatro continentes, con más de 6,800 destinos a nivel global, más de 4,000 autobuses y más de 500 millones de pasajeros transportados en 10 años, Flix ha iniciado una nueva era en el transporte interurbano en México.

Para conocer más sobre las rutas, destinos y paradas intermedias de Flix en México, consulta: https://www.flix.com.mx

Flix es una compañía pionera líder en el sector del transporte gracias a sus alternativas sostenibles para viajes convenientes y asequibles a través de las marcas FlixBus y FlixTrain. Gracias a su modelo de negocio único y a su tecnología innovadora, Flix ha establecido rápidamente la red de autobuses de larga distancia más grande de Europa y ha expandido su presencia a escala global, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Chile y Brasil.

