Forward Global lanza un grupo de trabajo sobre Venezuela para afrontar el crítico periodo de transición

Un equipo multidisciplinar guiará a las partes interesadas a través de la transformación política y económica en toda América Latina

WASHINGTON, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Forward Global, una empresa líder en gestión de riesgos comerciales y geopolíticos, ha anunciado hoy la creación de su Grupo de Trabajo sobre Venezuela, un grupo asesor especializado diseñado para ayudar a las organizaciones a navegar por el cambiante panorama político de Venezuela y las oportunidades comerciales emergentes durante un período de transformación significativa.

El entorno político, económico y normativo de Venezuela, en rápida evolución, junto con la mayor participación de Estados Unidos en la región, presenta tanto retos importantes como oportunidades estratégicas para las empresas, los inversores y las instituciones con exposición al país y a los mercados latinoamericanos en general, especialmente en el ámbito energético.

El Grupo de Trabajo sobre Venezuela reúne la amplia experiencia de Forward Global en comercio internacional, cumplimiento de sanciones, relaciones gubernamentales e inteligencia geopolítica para proporcionar orientación coordinada durante esta coyuntura crítica.

«Venezuela está entrando en una fase de transformación que tendrá importantes implicaciones para la estabilidad regional, los mercados energéticos y el comercio transfronterizo», afirma Sven Stumbauer, socio de Forward Global. «Las organizaciones necesitan análisis sofisticados y asesoramiento estratégico para comprender el panorama en rápida evolución y posicionarse adecuadamente, ya sea gestionando el riesgo o identificando oportunidades».

El Grupo de Trabajo sobre Venezuela está compuesto por asesores sénior con capacidades especializadas en comercio internacional y cumplimiento de sanciones, relaciones gubernamentales y políticas públicas, estructuración y transacciones corporativas, banca y finanzas, navegación por la aplicación de la normativa, gestión de la narrativa y la reputación, y previsión geopolítica. Este enfoque multidisciplinar permite a los clientes abordar retos complejos que abarcan dimensiones legales, geopolíticas y comerciales.

Apoyo estratégico durante la transición geopolítica y económica

El Grupo de Trabajo sobre Venezuela apoya activamente a los clientes en varias áreas clave:

Interpretación de políticas y participación de las partes interesadas: facilitar el diálogo con los principales responsables de la toma de decisiones en Washington y la administración Trump para comprender los cambios en las prioridades políticas y los marcos normativos de Estados Unidos que afectan a Venezuela y a la región.

facilitar el diálogo con los principales responsables de la toma de decisiones en Washington y la administración Trump para comprender los cambios en las prioridades políticas y los marcos normativos de Estados Unidos que afectan a Venezuela y a la región. Evaluación de sanciones y riesgos normativos: realizar evaluaciones exhaustivas de los riesgos comerciales, de inversión y de cumplimiento a medida que evolucionan los enfoques de aplicación de la normativa internacional.

realizar evaluaciones exhaustivas de los riesgos comerciales, de inversión y de cumplimiento a medida que evolucionan los enfoques de aplicación de la normativa internacional. Gestión de la reputación y la narrativa: asesoramiento sobre el desarrollo de la narrativa, los mensajes a las partes interesadas y la gestión del riesgo reputacional para los actores clave que se enfrentan a la entrada en el mercado, los anuncios de transacciones o los cambios operativos durante la transición política de Venezuela, garantizando la alineación con los objetivos políticos en evolución de Estados Unidos y las sensibilidades regionales.

asesoramiento sobre el desarrollo de la narrativa, los mensajes a las partes interesadas y la gestión del riesgo reputacional para los actores clave que se enfrentan a la entrada en el mercado, los anuncios de transacciones o los cambios operativos durante la transición política de Venezuela, garantizando la alineación con los objetivos políticos en evolución de Estados Unidos y las sensibilidades regionales. Análisis específico por sectores: Seguimiento de las implicaciones en los mercados de infraestructura, energía, finanzas, tecnología y consumo a medida que se recalibran las estructuras gubernamentales y comerciales.

Seguimiento de las implicaciones en los mercados de infraestructura, energía, finanzas, tecnología y consumo a medida que se recalibran las estructuras gubernamentales y comerciales. Inteligencia y planificación de escenarios: proporcionar seguimiento y previsiones en tiempo real para informar la planificación de la continuidad del negocio y el posicionamiento estratégico antes de los acontecimientos políticos, de seguridad y económicos.

«Una estrategia eficaz en mercados complejos requiere no solo comprender las condiciones actuales, sino también anticipar cómo las transiciones políticas remodelan los marcos normativos, las relaciones comerciales y los perfiles de riesgo», afirma José Mallea, socio director de la oficina de Forward Global en Miami. «Nuestro enfoque integra la experiencia en relaciones gubernamentales y asuntos públicos internacionales con inteligencia sobre el terreno y un profundo conocimiento de la dinámica tanto de Estados Unidos como de la región».

El Grupo de Trabajo sobre Venezuela se basa en las relaciones establecidas por Forward Global en los sectores público y privado de América, incluidas las conexiones con antiguos y actuales funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, líderes regionales y partes interesadas institucionales. Esta red permite obtener información pragmática y basada en las relaciones para los clientes que gestionan la incertidumbre o se posicionan para un compromiso sostenido.

La práctica de Forward Global en Venezuela complementa las capacidades más amplias de la empresa en América Latina y su trayectoria en el asesoramiento a corporaciones multinacionales, instituciones financieras y gobiernos sobre transacciones transfronterizas, asuntos regulatorios y comunicaciones estratégicas en entornos complejos.

Liderazgo del grupo de trabajo sobre Venezuela

CONTACTO CON LOS MEDIOS

Nicholas Fitzgerald

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2384664/5742837/Forward_Global_Logo.jpg

FUENTE Forward Global