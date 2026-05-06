Frasle Mobility alcanza ingresos netos de R$ 1,2 mil millones en el primer trimestre de 2026

CAXIAS DO SUL, Brasil, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Frasle Mobility alcanzó, en el primer trimestre de 2026, ingresos netos consolidados de R$ 1,2 mil millones, según datos divulgados al mercado este miércoles 6 de mayo. El EBITDA ajustado alcanzó R$ 209,7 millones, mientras que el margen EBITDA ajustado se situó en 16,8%. Los ingresos internacionales, que incluyen tanto los valores registrados en operaciones en otros países como las exportaciones desde Brasil, crecieron un 12,8% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, totalizando US$ 140,5 millones.

Los resultados se vieron presionados en comparación con los reportados en el mismo período del año anterior, debido a diversos factores. En el ámbito interno, el trimestre concentró ajustes operativos, como la finalización de la actualización del sistema ERP en la unidad de Extrema (MG), además del inicio de operaciones del nuevo sistema de automatización logística 4Mobility. El entorno externo también presionó la rentabilidad de la Compañía, impulsado por factores como el tipo de cambio y la menor demanda de productos destinados a vehículos comerciales en Brasil y en Estados Unidos.

El trimestre también marca el primer aniversario de la adquisición de Dacomsa, en México, un movimiento estratégico que continúa avanzando en la captura de sinergias, con resultados positivos. A comienzos de 2026, los ingresos netos generados por la subsidiaria representaron aproximadamente el 30% del total registrado por Frasle Mobility.

PRINCIPALES RESULTADOS – 1T26

(Los porcentajes indican variaciones respecto a los mismos periodos de 1T25 y 4T25 – valores en MM)

Ingresos netos consolidados: 1T26: R$ 1250,2 (-6,1%) | 4T25: R$ 1385,0 (-9,7%)

Ingresos netos mercado nacional: 1T26: R$ 512,0 (-15,3%) | 4T25: R$ 659,7 (-22,4%)

Ingressos netos mercado externo: 1T26: R$ 738,2 (+1,5%) | 4T25: R$ 725,3 (+1,8%)

Ventas Mercado Externo (Exportaciones + operaciones em el exterior): 1T26: US$ 140,5 (+12,8%) | 4T25: US$ 134,1 (+4,8%)

Utilidad bruta consolidada: 1T26: R$ 413,6 (-9,1%) | 4T25: R$ 427,8 (-3,3%)

Utilidad Operativa: 1T26: R$ 146,8 (-23,8%) | 4T25: R$ 147,2 (-0,2%)

EBITDA: 1T26: R$ 209,7 (-19,7%) | 4T25: R$ 220,3 (-4,8%)

Utilidad neta consolidada: 1T26: R$ 44,1 (-34,9%) | 4T25: R$ 54,5 (-19,1%)

VIDEOCONFERENCIA DE RESULTADOS

(En portugués con traducción simultánea al inglés)

07/05 – 11h Brasil | 10h Nueva York | 15h Londres

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FUENTE Frasle Mobility