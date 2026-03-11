Frasle Mobility alcanza ingresos netos récord de R$ 5.500 millones en 2025

CAXIAS DO SUL, Brazil, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Frasle Mobility alcanzó en 2025 un nuevo récord de ingresos netos consolidados. La Compañía, que enfrentó un escenario desafiante en los diferentes mercados donde opera, alcanzó R$ 5,5 mil millones, un 38,5% superior a lo registrado el año anterior. El avance fue sustentado, principalmente, por la adición de los ingresos de la subsidiaria Dacomsa, con sede en México, adquirida en enero.

A lo largo del año, como resultado de diversas iniciativas adoptadas, tales como la emisión de debentures y la captación en el mercado de capitales a través de un follow-on, Frasle Mobility trabajó en la reducción del apalancamiento neto (relación entre la deuda neta y el EBITDA). El indicador pasó de 2,6 veces en el primer trimestre a 1,5 veces al cierre del año. La Compañía también concluyó 2025 con avances en las inversiones realizadas en sus operaciones globales, con R$ 190,5 millones aplicados en diferentes proyectos, un incremento del 14,9% frente a 2024.

PRINCIPALES RESULTADOS – 4T25 y 2025 (Los porcentajes indican variaciones respecto a los mismos periodos de 4T24 y 2024 – valores en MM) Ingresos netos consolidados: 4T25: R$ 1.385,0 (+25,0%) | 2025: R$ 5.490,9 (+38,5%)

Ingresos netos mercado nacional: 4T25: R$ 659,7 (-1,3%) | 2025: R$ 2.577,1 (+7,2%)

Ingresos netos mercado externo: 4T25: R$ 725,2 (+65,1%) | 2025: R$ 2.913,7 (+86,5%)

Ventas Mercado Externo (Exportaciones + operaciones en el exterior): 4T25: US$ 134,1 (+78,0%) | 2025: US$ 520,1 (+79,5%)

Utilidad bruta consolidada: 4T25: R$ 427,8 (+8,5%) | 2025: R$ 1.795,9 (+35,0%)

Utilidad Operativa: 4T25: R$ 147,1 (-14,2%) | 2025: R$ 724,1 (+39,5%)

EBITDA: 4T25: R$ 220,3 (0,0%) | 2025: R$ 991,5 (+46,3%)

Utilidad neta consolidada: 4T25: R$ 55,9 (-58,6%) | 2025: R$ 283,2 (-24,4%)

EBITDA Ajustado: 4T25: R$ 213,5 (-1,6%) | 2025: R$ 975,1 (+33,8%)

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FUENTE Frasle Mobility