Galardonados con el Sigourney Award 2024 por su destacado trabajo en promover los principios psicoanalíticos a nivel mundial

Los trabajos de cuatro destinatarios de Israel, Suecia, Canadá y Sudáfrica ganan el Sigourney Award 2024

SEATTLE, 12 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- El Sigourney Award Trust reconoce cada año el trabajo sobresaliente que promueve el pensamiento y los principios psicoanalíticos en todo el mundo. Robin A. Deutsch, doctora en filosofía y analista cofiduciaria de Sigourney Award Trust, anuncia hoy a tres personas y una organización cuyos trabajos de la última década obtienen el Sigourney Award 2024 y un importante premio en efectivo. Entre los beneficiarios se encuentran: la doctora en filosofía, Merav Roth de Tel Aviv, Israel; el Dr. Björn Salomonsson de Estocolmo, Suecia; el Dr. Dominique Scarfone de Montreal, Canadá; y la organización The Ububele Educational and Psychotherapy Trust de Johannesburgo, Sudáfrica.

"El trabajo de los beneficiarios de 2024 ha impactado de manera única y positiva a las poblaciones, incluidas las generaciones más jóvenes, al ampliar el acceso y la comprensión del psicoanálisis, así como los beneficios de la psicoterapia para los profesionales y el público en general", afirmó la Dra. Deutsch. "Los jueces anónimos, que también llevan a cabo carreras profesionales ejemplares, evaluaron el trabajo de 10 países para seleccionar el trabajo que estaba en mayor consonancia con la intención original de Mary Sigourney".

El premio Sigourney Award fue fundado por Mary Sigourney en 1989, y se creó para reconocer y promover el trabajo excepcional que promueve los principios psicoanalíticos y su capacidad para mejorar la humanidad.

Trabajos merecedores del Sigourney Award 2024 (en orden alfabético)

Doctora en filosofía Merav Roth, de Tel Aviv, Israel

El excepcional trabajo interdisciplinario de la profesora Merav Roth incluyó un enfoque incomparable del psicoanálisis y la literatura, que dio a los lectores una mejor comprensión de los procesos psíquicos profundos involucrados en la lectura y le valió una reputación como pensadora psicoanalítica pionera. Su notable trabajo también se expande a su impactante papel como escritora y activista sobre el trauma, la ética y la cultura en Israel y en el extranjero. Los logros en la última década incluyen su primer libro, A Psychoanalytic Perspective on Reading Literature: Reading the Reader (Una perspectiva psicoanalítica de la lectura literaria: la lectura del lector) (Routledge, 2020), en el que describió los procesos inconscientes involucrados en la lectura de literatura. Como expresidenta del programa de psicoterapia psicoanalítica de la Universidad de Tel Aviv, Roth creó y sigue presidiendo "The Clinic For All" (Clínica para todos), la cual ofrece psicoterapia gratuita para poblaciones necesitadas o desfavorecidas. Como profesora de la Universidad de Haifa, Roth estableció una nueva iniciativa filantrópica llamada "Interweaving" (Entrelazamiento), una clínica culturalmente sensible para poblaciones desfavorecidas. Tras los acontecimientos del 7 de octubre en Israel, el trabajo psicoanalítico de Roth con el trauma se empleó rápidamente para proporcionar orientación y ayuda de amplio alcance, incluida la creación, junto con dos colegas, de una red filantrópica de 450 psicoanalistas que brindan apoyo gratuito a largo plazo a los sobrevivientes y sus familiares.

Dr. Björn Salomonsson de Estocolmo, Suecia

El trabajo del Dr. Björn Salomonsson amplió profundamente el conocimiento psicoanalítico y las técnicas de cuidado infantil, e involucró a profesionales de la salud no psicoanalistas que participan en la atención prenatal, perinatal y posnatal de madres y bebés. El Dr. Salomonsson es profesor asociado en el Instituto Psicoanalítico Sueco, y combinó la capacitación en psicoanálisis y la investigación para mejorar la vida temprana de los bebés bajo estrés al refinar por completo la metodología de psicoterapia psicoanalítica entre la madre y el infante (PIP, por sus siglas en inglés). También cofundó la Fundación A Primo, con cursos exitosos para enfermeras, parteras y psicólogos en unidades de maternidad y centros de salud infantil. Su trabajo fue pionero en técnicas psicoanalíticas para trabajar directamente con enfermeras de salud infantil que tenían poca o ninguna exposición psicoanalítica previa. Las enfermeras utilizaron las técnicas para abordar las relaciones bajo estrés entre el bebé y los padres y aportaron de manera creativa y respetuosa una comprensión psicoanalítica de la experiencia del bebé y los padres con las relaciones problemáticas. En su libro Psychodynamic Interventions in Pregnancy and Infancy ("Intervenciones psicodinámicas en el embarazo y la infancia") (2018), Salomonsson describe de forma sistemática cómo un terapeuta puede practicar el tratamiento más allá del modelo uno a uno y ofrecer un modelo de terapia de psicoanálisis basado en múltiples relaciones al involucrar activamente al bebé durante la terapia psicoanalítica. Hoy en día, la psicoterapia PIP se considera altamente relevante para todos los psicoanalistas.

Dr. Dominique Scarfone de Montreal, Canadá

El influyente trabajo del profesor Dominique Scarfone promovió un verdadero renacimiento en el estudio y la transmisión del trabajo del psicoanalista francés Jean Laplanche e hizo contribuciones teóricas esenciales en la comunicación inconsciente, la temporalidad y el modelo traslacional de la psique. Sus trabajos ofrecen un nuevo enfoque al pensamiento freudiano, y unen la cultura psicoanalítica francesa, británica y norteamericana. El trabajo del Dr. Scarfone demuestra cómo la unión de la tradición con el pensamiento radical puede ampliar el campo del psicoanálisis. A la vez que mantiene una sólida creencia de que el método fundacional de Freud ofrece un terreno común entre estas culturas, ha instado a cuestionar y reconsiderar de manera insistente los métodos de Freud para liberar un nuevo pensamiento. Scarfone ha iluminado un enfoque moderno sobre cómo el psicosexual ingresa a todos estos dominios mediante el trabajo que aborda asuntos clínicos, cuestiones de transferencia y repetición, la relación de uno con el arte y la ética y la profunda complejidad de lo que significa ser humano. En los últimos diez años, Scarfone ha publicado tres libros importantes, entre ellos Laplanche (2014), The Unpast ("Lo no pasado") (2015) y The Reality of the Message: Psychoanalysis in the Wake of Jean Laplanche("La realidad del mensaje: el psicoanálisis tras Jean Laplanche") (2023).

The Ububele Educational and Psichoherapy Trust de Johannesburgo, República de Sudáfrica

El destacado trabajo de Ububele Educational and Psychotherapy Trust aborda las incertidumbres traumáticas pasadas y actuales del país, los principales desafíos para las relaciones personales, los desafíos de salud mental relacionados con la pobreza, el desempleo, la infraestructura deficiente y otras crisis al magnificar ingeniosamente la accesibilidad y la eficacia del tratamiento psicoanalítico en Sudáfrica. El enfoque de Ububele tiene sus raíces en las experiencias vividas en Johannesburgo y en la comunidad de Alexandra de más de 500.000 personas sobrecargadas por la pobreza extrema, la delincuencia grave, la corrupción y el impacto menos reconocido pero duradero del Apartheid. Un conocimiento y un reconocimiento esenciales de la transferencia y la influencia del inconsciente informan iniciativas únicas centradas en promover el apego saludable entre padres e hijos mediante el desarrollo de modelos replicables y de bajo costo de intervenciones psicoanalíticamente informadas. Dos ejemplos incluyen los programas de padres e hijos de Ububele Umdlezane centrados en los primeros mil días de vida y la clínica de terapia y evaluación que realiza evaluaciones psicoeducativas y servicios de psicoterapia. Los métodos de desarrollo de capacidades de Ububele ofrecen capacitación inicial y continua, y destacan la relación de transferencia y la necesidad de trabajar más allá de lo visible. La capacitación proporciona a los jóvenes y cuidadores el apoyo psicoemocional y psicoanalíticamente informado que se necesita para tener éxito en romper los ciclos intergeneracionales de pobreza emocional y desesperación por la salud mental.

"Los cánones del Sigourney Award son inquebrantables y el Trust trabaja incansablemente para garantizar que la intención de Mary Sigourney sea honrada con una evaluación totalmente independiente del trabajo excepcional con los premios de cada año. Tenemos la suerte de atraer solicitudes y nominaciones de todo el mundo que representan un trabajo innovador que ha avanzado en el pensamiento y los principios psicoanalíticos", afirmó Michael J. Harrington, Juris Doctor, abogado cofiduciario de The Sigourney Award Trust.

Visite The Sigourney Award para consultar los anuncios de todos los destinatarios. Las solicitudes para el Sigourney Award 2025 se abren el 1.° de marzo de 2025 para trabajos calificados completados entre 2015 y 2024. Siga las plataformas sociales en Facebook, Instagram y LinkedIn @SigourneyAward, y X @sigourney_the.

Acerca del Sigourney Award

The Sigourney Award Trust, organización sin fines de lucro totalmente independiente fundada por Mary Sigourney en 1989, otorga anualmente el Sigourney Award como reconocimiento y recompensa internacional por un trabajo sobresaliente que ha avanzado en los principios psicoanalíticos. La Sra. Sigourney era psicoterapeuta, editora y activista comunitaria que tenía un interés apasionado en el psicoanálisis y entendía su capacidad para beneficiar y extender la conversación humana en diversas disciplinas. Desde 1990, el Sigourney Award recompensa y promueve los trabajos sobresalientes. Hasta el momento, 149 galardonados de 22 países representan su visión global. Los jueces del Sigourney Award permanecen en el anonimato para garantizar una práctica de evaluación imparcial y exhaustiva. Los trabajos honrados con el Sigourney Award han contribuido considerablemente a los asuntos humanos en temas que van desde el psicoanálisis clínico, la neurociencia, el feminismo y la opresión política.

