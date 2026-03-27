Geneva Trust Company reclama en Puerto Rico $50 millones en activos en el caso Bancrédito

MIAMI, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Representantes de Geneva Trust Company, entidad fiduciaria suiza que administra el patrimonio del Trust al que pertenece Bancrédito Holding Corporation, (BHC), único accionista del banco, viajarán en las próximas semanas a Puerto Rico para solicitar una reunión presencial con la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y el síndico Driven Administrative Services, informa MP Publishing.

El objetivo es reclamar la devolución de activos valorados en más de 50 millones de dólares, que quedaron como remanente luego de que el banco pagara a cada uno de sus ahorristas. Pese a las comunicaciones escritas entre las partes en los últimos cuatro años, y a los procesos judiciales que el banco mantiene en curso, no ha habido avances en la restitución de esos activos, responsabilidad de las autoridades que activaron el proceso de liquidación del banco, y que incluyen efectivo y piezas de una colección de arte, como "Nuestra señora de Nueva York" de Fernando Botero.

Luis Zapata, presidente de BHC, confirmó que los ejecutivos de Geneva Trust visitarán Nueva York, sede de BHC, Miami y Puerto Rico. "La idea es exigir, en nombre de los beneficiarios del Trust al que pertenece el banco y que maneja Geneva, la inmediata devolución de los bienes que legalmente corresponden a sus legítimos beneficiarios", dijo.

Zapata recordó que el proceso de liquidación de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, iniciado en 2022, establecía que una vez reembolsados los ahorristas, los activos restantes debían regresar al banco. Sin embargo, Driven Administrative Services ha mantenido bajo su control —y vendido sin autorización— parte de los bienes.

BHC mantiene demandas contra Driven por incumplimiento de deberes fiduciarios y contra los bufetes McConnell Valdés, Holland & Knight y McDermott Will & Schulte por negligencia que derivó en una multa millonaria impuesta por FinCEN. "Tras el indulto que restableció plenamente la situación jurídica de nuestro fundador, esperamos que de una vez la justicia prevalezca y los bienes regresen a sus verdaderos dueños", concluyó Zapata.

En enero de 2026 el caso penal contra el fundador del banco, Julio Herrera Velutini, fue totalmente desestimado tras recibir un indulto pleno e incondicional del presidente Donald J. Trump. Fuentes de la Casa Blanca señalaron que dicha investigación constituía un ejemplo de "persecución política" ya que se inició apenas diez días después de que la entonces gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, respaldara públicamente la candidatura de Donald Trump en 2020, en medio de un controvertido proceso electoral.

En las siguientes elecciones de 2024, la controversia continuó con denuncias de irregularidades. Esta semana, durante una audiencia ante el Comité de Asuntos de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Tulsi Gabbard, Directora de Inteligencia Nacional, confirmó que su oficina mantiene en custodia las máquinas de votación para someterlas a una auditoría. Según declaró, la incautación se hizo a petición del propio Fiscal Federal de Puerto Rico.

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FUENTE MP Publishing