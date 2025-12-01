Gerard Daniel Worldwide adquiere Durex Products Inc, reforzando la excelencia en la fabricación y las redes de distribución

LUCKY, Wisconsin, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Gerard Daniel Worldwide (GDW), uno de los principales proveedores de soluciones de alambre, tela metálica y filtración, anunció hoy la adquisición de Durex Products Inc, un respetado fabricante conocido por sus productos de cribado de alta calidad y su servicio excepcional en la industria de agregados. Este movimiento estratégico une a dos líderes de la industria, ampliando la familia de empresas y marcas de Gerard Daniel Worldwide al tiempo que abre nuevas oportunidades de crecimiento e innovación, dentro de un sector familiar.

Durex Products

La adquisición aporta importantes sinergias, incluidas capacidades de fabricación mejoradas para GDW a través de las operaciones establecidas de Durex Products en Luck, Wisconsin. Durex Products continuará produciendo en esta instalación, mientras busca expandir tanto las capacidades como las capacidades para brindar un mayor servicio a sus clientes clave y a su probada red de distribuidores.

"Estamos encantados con la oportunidad de dar la bienvenida a Durex Products Inc a la familia Gerard Daniel Worldwide", dijo Jack Slinger, presidente y director general de GDW. "Durex es una gran incorporación a nuestra cartera, al aportar nuevas capacidades de fabricación que se alinean con nuestro compromiso con la calidad y la eficiencia. Su impresionante historial de entrega a tiempo y productos superiores complementan nuestros valores fundamentales en el servicio a los clientes en Norteamérica, al tiempo que presentan oportunidades de expansión al aprovechar nuestras operaciones en Europa".

Desde la perspectiva de Durex Products, la asociación abre las puertas a los extensos centros de fabricación y distribución de GDW en Estados Unidos, Canadá y Europa. Esta infraestructura ampliada respaldará el crecimiento y la inversión acelerados, asegurando que Durex Products continúe satisfaciendo las necesidades de sus leales redes de distribuidores y base de clientes; compartiendo la oportunidad de crecer geográficamente dentro de los sectores actuales del mercado.

Keegan Nelson de Durex Products expresó su entusiasmo por el futuro: "Unirnos a la familia de marcas Gerard Daniel Worldwide nos proporciona una plataforma comprobada para el crecimiento. Esperamos utilizar sus sólidos recursos de fabricación y distribución mientras seguimos colaborando estrechamente con nuestros valiosos distribuidores y clientes ".

Esta adquisición subraya la dedicación de GDW para expandir su presencia en el mercado y ofrecer un valor inigualable en los sectores de cribado y filtración industrial. Ambas compañías se comprometen a una integración fluida, sin interrupciones en las operaciones en curso o en las relaciones actuales con los clientes.

Acerca de Durex Products Inc

Durex Products se especializa en medios y accesorios de cribado de alto rendimiento, reconocidos por su durabilidad y precisión, y ofrece innovadoras tecnologías de medios de cribado para los mercados de agregados, minería, reciclaje e industrial desde 1965. Con sede en Luck, Wisconsin, Durex Products se ha forjado una sólida reputación de fabricación de calidad y distribución confiable.

Acerca de Gerard Daniel en todo el mundo

Con más de 70 años de experiencia, Gerard Daniel Worldwide es un proveedor global líder de alambre, tela metálica, malla metálica y productos de filtración, que a través de múltiples compañías y marcas como Sunset Wire, Gerard Daniel, Rhodius y Wire Cloth Man se ha centrado en un enfoque único para el cliente. Con un fuerte enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, GDW opera múltiples instalaciones en América del Norte y Europa.

Contacto de prensa:

Benjamin Henneberger, jefe de Marketing

Gerard Daniel Worldwide

[email protected]

www.gerarddanielworldwide.com

(800.232.3332)

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2832174/GDW_Logo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2832173/Durex_Products_Logo.jpg

FUENTE Gerard Daniel Worldwide