GIGABYTE anuncia la disponibilidad del monitor para gamers WOLED QHD de 27 pulgadas y 280 Hz MO27Q28G con diseño sin bordes

TAIPÉI, 8 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, anuncia la disponibilidad del GIGABYTE MO27Q28G, un monitor para gaming QHD de 27 pulgadas que combina el nuevo panel WOLED de cuarta generación con un diseño elegante y envolvente. Con una tasa de refresco ultrarrápida de 280 Hz y un tiempo de respuesta de 0,03 ms, el MO27Q28G ofrece una experiencia de juego ultrafluida con una claridad impresionante. Su diseño sin bordes en los cuatro lados logra una impresionante relación pantalla-cuerpo del 99 %, lo que permite a los jugadores sumergirse por completo en cada fotograma. Equipado con el último panel WOLED de LG Display de cuarta generación con tecnología OLED Primary RGB Tandem, el MO27Q28G ofrece el mayor brillo entre los monitores OLED, un consumo de energía reducido y una reproducción del color excepcional. También integra las exclusivas funciones tácticas de GIGABYTE, All-Around Eyecare y AI OLED Care para una experiencia visual y de usuario superior.

GIGABYTE anuncia la disponibilidad del monitor para gaming WOLED QHD de 27 pulgadas y 280 Hz MO27Q28G con diseño sin bordes en los cuatro lados

El panel WOLED de cuarta generación del GIGABYTE MO27Q28G ofrece mejoras significativas tanto en rendimiento como en eficiencia. Los jugadores disfrutarán de un brillo máximo HDR de hasta 1.500 nits, una cobertura de gama de colores amplia del 99,5 % DCI-P3 y del 84 % BT.2020, todo ello con una reducción del consumo energético del 20 %. El panel admite niveles de negro perfectos de hasta 500 lux y cumple con la certificación VESA DisplayHDR™ True Black 500. Para una mayor comodidad visual, cuenta con las certificaciones Flicker-Free (sin parpadeo), Discomfort Glare Free (sin deslumbramiento molesto) y Low Blue Light (luz azul baja), que ofrecen una protección visual completa como parte del paquete de cuidado visual All-Around Eyecare.

Diseñado para jugadores competitivos, el GIGABYTE MO27Q28G viene equipado con las funciones tácticas exclusivas de GIGABYTE. Tactical Switch 2.0 permite cambiar con un solo clic entre las resoluciones y relaciones de aspecto como 4:3 o 5:4, lo que ofrece una mayor flexibilidad para diferentes tipos de juegos. La característica Ultra Clear mejora la claridad del movimiento y reduce el desenfoque, lo que proporciona imágenes más nítidas en juegos de ritmo rápido, vídeos llenos de acción y contenido dinámico. VRR Anti-Flicker ajusta dinámicamente el rango de frecuencia de actualización para eliminar el parpadeo en situaciones de baja velocidad de fotogramas. Game Assist proporciona herramientas personalizables en pantalla, como miras y temporizadores, que ofrecen ventajas en tiempo real para la precisión y la conciencia situacional. En conjunto, estas funciones tácticas convierten al MO27Q28G en un monitor competitivo diseñado para optimizar el rendimiento del juego en todos los géneros.

AI OLED Care completa el paquete, que gestiona de forma inteligente los ciclos de actualización de píxeles para ayudar a preservar la calidad del panel a lo largo del tiempo. Con su avanzada gestión térmica y su sólido conjunto de funciones, el GIGABYTE MO27Q28G ofrece rendimiento excepcional y confiabilidad a largo plazo. El monitor ya está disponible. Para más información, visite: https://bit.ly/MO27Q28G_Monitor_Global

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2750834/MO27Q28G_4th_gen_WOLED_Gaming_Monitor_KeyVisual_1280x720.jpg

FUENTE GIGABYTE