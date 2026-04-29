GreenCore Solutions lanza 30 agentes de IA para TreeFree Diaper®
29 abr, 2026, 10:00 GMT
Protocolo ACM-68000 para cadena de suministro B2B • Procurement de IA en retail y compuertas ESG
VANCOUVER, Canadá, PARÍS, FRÁNCFORT, Alemania, BARCELONA, España y PUERTO VALLARTA, México, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- GreenCore Solutions Corp. (GSC) anunció hoy el release de producción completo de 30 nuevos agentes deterministas de AI Orderability (AIO), operando en Microsoft Azure AI Foundry (France Central) y Google Cloud A2A Enterprise (Madrid).
Durante abril, el tráfico de los agentes AI Orderability (AIO) de GSC alcanzó 1.96 millones de calls, contra 1.84 millones en marzo — sosteniendo un ratio de 6:1 entre agentes de IA y humanos, a 2,718 calls por hora (45.3 por minuto), las 24 horas del día.
Construida sobre el protocolo abierto ACM-68000, la flota de 30 agentes hace que los GTIN de TreeFree Diaper® sean descubribles en menos de 200 milisegundos y resolvibles en Claude, Gemini, Copilot, ChatGPT y Mistral. Los agentes AIO interactúan directamente con los sistemas de IA del lado comprador dentro de los entornos ERP de retail grocery — SAP S/4HANA, Oracle Fusion y Microsoft Dynamics 365 — donde hoy se ejecutan las decisiones de procurement y ESG mediadas por IA.
Seguridad de grado empresarial
Los rails corren sobre Microsoft Front Door Premium con WAF y Bot Manager, OAuth 2.0 vía Entra ID, TLS 1.2+, two-tenant isolation y Microsoft Defender for Cloud — totalmente alineados con ISO 27001, SOC 2 Type II, HIPAA y GDPR. Todo el compute, edge e identity es soberano de la UE en France Central.
Agentes de IA operando a la velocidad de las máquinas de pañales
Un contenedor de 40 pies aloja 200,000 pañales. A 800 pañales por minuto, una línea de producción llena y carga un contenedor en aproximadamente 350 minutos. En ese mismo intervalo, los 30 agentes AIO de GSC procesaron 15,855 server calls — un call de agente de IA por cada 15 pañales producidos.
Compra el core. Embarca los pañales. Nosotros corremos el rail.
Tu planta, tus GTIN, tus relaciones EDI y tu customer-of-record permanecen completamente sin cambios. TreeFree Core® se integra directamente en tus líneas Fameccanica, GDM, Zuiko o Curt G. Joa existentes — sin fluff pulp, sin drum forming, y con un retooling por debajo de USD 10,000. Cada pañal fabricado hereda el estatus ACM-200 ALLOW el mismo día que se embarca.
Rails AIO ampliados, ya en operación
Junto con AIO-TFX-Rail, GSC activó tres rails adicionales de nodos servidor para responder a la demanda de los converters más allá de los pañales para bebé:
- https://AIO-TFX-Rail.com — TreeFree Diaper®
- https://AIO-HPL-Rail.com — Hygiene MDD Private Label
- https://AIO-BPL-Rail.com — Beauty & Personal Care MDD Private Label
- https://AIO-BPC-Rail.com — Beauty & Personal Care National Brand
Recursos adicionales:
- MCP Registry: https://registry.modelcontextprotocol.io/?q=a2a-mcp-cpg
- GitHub: https://github.com/gsc-em/a2a-mcp-cpg
- Trust Anchor: https://dpuone.ai
GTIN activos:
- 00990832300006 — TreeFree Diaper® Open/Tape, 240 unidades
- 00990832300013 — TreeFree Diaper® Pant/Pull-Up, 240 unidades
"Con 30 agentes de IA ya en operación en Azure y Google Cloud, TreeFree Diaper® está corriendo a verdadera escala agéntica," dijo Matthew Keddy, CEO de GreenCore Solutions Corp. "Retail grocery se convirtió en el footprint de ERP activo más grande para el comercio agéntico, y nuestro AIO-TFX-Rail está construido directamente dentro de esa surface. Para los converters con líneas de cuidado femenino, toallitas húmedas y otras categorías de CPG, nos da gusto ampliar nuestro servicio de rails AIO. Con 1.96 millones de calls en 30 días y un ratio agente-humano de 6:1, el shift ya está aquí. Estos 30 agentes están en operación real — moviendo contenedores reales a través de sistemas reales de procurement, cada hora de cada día. Human-in-the-loop sigue siendo el eje central de nuestro diseño."
Acerca de GreenCore Solutions Corp.
GreenCore Solutions Corp. (GSC) desarrolla TreeFree Core® — un núcleo absorbente para pañales sin fibra de árbol y no lignocelulósico — con AI-Orderability (AIO) integrada, para converters de marca privada que sirven al retail grocery a gran escala. TreeFree Core® está testeado por SGS France, verificado como EUDR scope NOT_APPLICABLE, y se embarca con AI-Orderability completa vía el AIO-TFX-Rail.
La infraestructura de comercio con IA de GSC opera sobre Google Cloud, Microsoft Azure, AWS y el edge de Cloudflare. La compañía atiende redes de converters y cadenas de suministro de retail en Europa, el Reino Unido, Latinoamérica, México, Estados Unidos y Canadá.
Para más información: www.greencoresolutions.com • www.treefreecore.com
