La sostenibilidad de TreeFree opera mediante un flujo de cumplimiento de cinco nodos:

TreeFreePassport.de ancla la gobernanza y la prueba;

ancla la gobernanza y la prueba; Standard-10060.org define las reglas de alcance de sostenibilidad usando el marco regulatorio de la Unión Europea como referencia global;

define las reglas de alcance de sostenibilidad usando el marco regulatorio de la Unión Europea como referencia global; ECO-10060.org resuelve de forma determinística los resultados de alcance de sostenibilidad a nivel producto;

resuelve de forma determinística los resultados de alcance de sostenibilidad a nivel producto; US-10060.org define el contexto regulatorio aplicable en Estados Unidos;

define el contexto regulatorio aplicable en Estados Unidos; LATAM-10060.org define el contexto regulatorio aplicable en América Latina para esos resultados; y

define el contexto regulatorio aplicable en América Latina para esos resultados; y ecoVerificado.com distribuye los objetos de cumplimiento resultantes como datos abiertos y sin licencia, consumibles por retailers, reguladores y sistemas de sostenibilidad.

Resolución de alcance de sostenibilidad

ECO-10060 publica el alcance de sostenibilidad como datos determinísticos y legibles por máquina. En el caso del pañal de marca privada Zero-Tree, su composición no lignocelulósica resuelve la aplicabilidad del Reglamento Europeo de Deforestación (EUDR) como NOT_APPLICABLE, sin riesgo forestal ni obligación TRACES-NT, identificado mediante un URI canónico y públicamente resoluble dentro del registro de objetos ECO-10060.

Los estados de resultado se expresan como atributos ALLOW / RESTRICT / ESCALATE, no como documentos. La resolución es a nivel de atributo, no interpretativa, y constituye una determinación final de alcance, no una declaración ni certificación.

Resultados entregados

Resolución de cumplimiento basada en objetos

La sostenibilidad se entrega como Objetos Electrónicos de Cumplimiento (ECOs) a través de DPP-10060 y Resolution-10060, distribuidos vía ecoVerificado.com, sin nuevos sistemas ni costos operativos.

Desempeño ambiental

Frente a pañales con núcleo de pulpa, el diseño reduce 47 % de CO₂, 58 % de uso de agua y 100 % de fibra de árbol, como atributos cuantificables.

Verificación de desempeño

El desempeño del producto está verificado por SGS en absorción, sequedad, ajuste y comodidad, cumpliendo estándares de marcas líderes con economía de marca privada.

Declaración

"El retail no necesita declaraciones ESG; necesita desempeño verificado y datos de sostenibilidad ya resueltos que funcionen dentro de sus operaciones," señaló Matthew Keddy, CEO de GreenCore Solutions Corp. "ECO-10060 publica el alcance como datos legibles por máquina, para que los sistemas reciban la respuesta, no documentos."

Aviso regulatorio

ECO-10060, DPP-10060 y Resolution-10060 son marcos técnicos no dirigidos al consumidor y no constituyen esquemas de certificación. Sus salidas son atributos de datos determinísticos, no etiquetas ambientales ni declaraciones comerciales.

Contacto de prensa

Matthew Keddy, CEO

GreenCore Solutions Corp.

+1 647 237 7744 (WhatsApp)

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860148/eco_10060_treefree_electronic_compliance_object_infrastructure.jpg

FUENTE GreenCore Solutions Corp.