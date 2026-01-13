GreenCore Solutions presenta infraestructura de Objetos Electrónicos de Cumplimiento, libre de árboles y legible por máquinas, para declaraciones de sostenibilidad en retail

GreenCore Solutions Corp.

13 ene, 2026, 11:00 GMT

Desempeño de pañales de marca privada verificado por SGS con resultados de alcance de sostenibilidad determinísticos y legibles por máquina.

TORONTO, CANADÁ y PUERTO VALLARTA, MÉXICO, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- GreenCore Solutions Corp. anunció hoy la habilitación de cumplimiento de sostenibilidad basada en objetos para pañales de marca privada en las Américas, permitiendo a los retailers integrar resultados verificados de alcance de sostenibilidad directamente en índices de sostenibilidad, plataformas ESG y sistemas de cumplimiento comercial, sin integración a ERP, instalación de software, licencias ni cambios de flujo operativo.

Arquitectura del sistema

La sostenibilidad de TreeFree opera mediante un flujo de cumplimiento de cinco nodos:

  • TreeFreePassport.de ancla la gobernanza y la prueba;
  • Standard-10060.org define las reglas de alcance de sostenibilidad usando el marco regulatorio de la Unión Europea como referencia global;
  • ECO-10060.org resuelve de forma determinística los resultados de alcance de sostenibilidad a nivel producto;
  • US-10060.org define el contexto regulatorio aplicable en Estados Unidos;
  • LATAM-10060.org define el contexto regulatorio aplicable en América Latina para esos resultados; y
  • ecoVerificado.com distribuye los objetos de cumplimiento resultantes como datos abiertos y sin licencia, consumibles por retailers, reguladores y sistemas de sostenibilidad.

Resolución de alcance de sostenibilidad

ECO-10060 publica el alcance de sostenibilidad como datos determinísticos y legibles por máquina. En el caso del pañal de marca privada Zero-Tree, su composición no lignocelulósica resuelve la aplicabilidad del Reglamento Europeo de Deforestación (EUDR) como NOT_APPLICABLE, sin riesgo forestal ni obligación TRACES-NT, identificado mediante un URI canónico y públicamente resoluble dentro del registro de objetos ECO-10060.

Los estados de resultado se expresan como atributos ALLOW / RESTRICT / ESCALATE, no como documentos. La resolución es a nivel de atributo, no interpretativa, y constituye una determinación final de alcance, no una declaración ni certificación.

Resultados entregados

Resolución de cumplimiento basada en objetos
La sostenibilidad se entrega como Objetos Electrónicos de Cumplimiento (ECOs) a través de DPP-10060 y Resolution-10060, distribuidos vía ecoVerificado.com, sin nuevos sistemas ni costos operativos.

Desempeño ambiental

Frente a pañales con núcleo de pulpa, el diseño reduce 47 % de CO₂, 58 % de uso de agua y 100 % de fibra de árbol, como atributos cuantificables.

Verificación de desempeño

El desempeño del producto está verificado por SGS en absorción, sequedad, ajuste y comodidad, cumpliendo estándares de marcas líderes con economía de marca privada.

Declaración

"El retail no necesita declaraciones ESG; necesita desempeño verificado y datos de sostenibilidad ya resueltos que funcionen dentro de sus operaciones," señaló Matthew Keddy, CEO de GreenCore Solutions Corp. "ECO-10060 publica el alcance como datos legibles por máquina, para que los sistemas reciban la respuesta, no documentos."

Aviso regulatorio

ECO-10060, DPP-10060 y Resolution-10060 son marcos técnicos no dirigidos al consumidor y no constituyen esquemas de certificación. Sus salidas son atributos de datos determinísticos, no etiquetas ambientales ni declaraciones comerciales.

Contacto de prensa

Matthew Keddy, CEO
GreenCore Solutions Corp.
+1 647 237 7744 (WhatsApp)
[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860148/eco_10060_treefree_electronic_compliance_object_infrastructure.jpg

FUENTE GreenCore Solutions Corp.

TreeFree Diaper® Core lanza ecoVerificado.com en LATAM -- El primer "Eco Check" 0% fibra de árbol para pañales de marca propia

GreenCore Solutions Corp. anunció ecoVerificado.com, un nuevo estándar industrial que permite a fabricantes de pañales en Latinoamérica (OEM-Cs)...
