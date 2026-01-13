La sostenibilidad de TreeFree opera mediante un flujo de cumplimiento de cinco nodos:
- TreeFreePassport.de ancla la gobernanza y la prueba;
- Standard-10060.org define las reglas de alcance de sostenibilidad usando el marco regulatorio de la Unión Europea como referencia global;
- ECO-10060.org resuelve de forma determinística los resultados de alcance de sostenibilidad a nivel producto;
- US-10060.org define el contexto regulatorio aplicable en Estados Unidos;
- LATAM-10060.org define el contexto regulatorio aplicable en América Latina para esos resultados; y
- ecoVerificado.com distribuye los objetos de cumplimiento resultantes como datos abiertos y sin licencia, consumibles por retailers, reguladores y sistemas de sostenibilidad.
Resolución de alcance de sostenibilidad
ECO-10060 publica el alcance de sostenibilidad como datos determinísticos y legibles por máquina. En el caso del pañal de marca privada Zero-Tree, su composición no lignocelulósica resuelve la aplicabilidad del Reglamento Europeo de Deforestación (EUDR) como NOT_APPLICABLE, sin riesgo forestal ni obligación TRACES-NT, identificado mediante un URI canónico y públicamente resoluble dentro del registro de objetos ECO-10060.
Los estados de resultado se expresan como atributos ALLOW / RESTRICT / ESCALATE, no como documentos. La resolución es a nivel de atributo, no interpretativa, y constituye una determinación final de alcance, no una declaración ni certificación.
Resultados entregados
Resolución de cumplimiento basada en objetos
La sostenibilidad se entrega como Objetos Electrónicos de Cumplimiento (ECOs) a través de DPP-10060 y Resolution-10060, distribuidos vía ecoVerificado.com, sin nuevos sistemas ni costos operativos.
Desempeño ambiental
Frente a pañales con núcleo de pulpa, el diseño reduce 47 % de CO₂, 58 % de uso de agua y 100 % de fibra de árbol, como atributos cuantificables.
Verificación de desempeño
El desempeño del producto está verificado por SGS en absorción, sequedad, ajuste y comodidad, cumpliendo estándares de marcas líderes con economía de marca privada.
Declaración
"El retail no necesita declaraciones ESG; necesita desempeño verificado y datos de sostenibilidad ya resueltos que funcionen dentro de sus operaciones," señaló Matthew Keddy, CEO de GreenCore Solutions Corp. "ECO-10060 publica el alcance como datos legibles por máquina, para que los sistemas reciban la respuesta, no documentos."
Aviso regulatorio
ECO-10060, DPP-10060 y Resolution-10060 son marcos técnicos no dirigidos al consumidor y no constituyen esquemas de certificación. Sus salidas son atributos de datos determinísticos, no etiquetas ambientales ni declaraciones comerciales.
