Grupo Consultor EFE se integra a Quantera Global para expandir sus capacidades internacionales en Precios de Transferencia

La alianza ratifica el liderazgo de Grupo Consultor EFE en México y Latinoamérica, conectando su experiencia regional con la mayor red global independiente especializada en precios de transferencia.

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Grupo Consultor EFE, firma reconocida como la líder en México y Latinoamérica en Precios de Transferencia, valuación financiera y consultoría corporativa estratégica, anunció hoy su admisión oficial como miembro de Quantera Global, una de las principales firmas independientes de asesoría en precios de transferencia a nivel mundial.

Con esta integración, Grupo Consultor EFE confirma su liderazgo regional y expande significativamente sus capacidades globales para atender las necesidades transfronterizas de empresas multinacionales (MNEs) en materia de diseño de políticas, cumplimiento normativo, análisis económico avanzado y gestión de riesgos fiscales a nivel internacional.

A través de esta alianza estratégica, los clientes se beneficiarán de una plataforma global con ventajas clave:

Cobertura Internacional Ampliada: Acceso directo a especialistas en precios de transferencia en más de 60 países, conectando a Latinoamérica con Europa, Asia-Pacífico y Norteamérica.





Soluciones Integrales de Ciclo Completo: Asesoría experta en diseño de políticas globales, documentación (Local File, Master File, CbCR), valuación de intangibles y defensa en auditorías fiscales.





Calidad Boutique con Alcance Global: Enfoque ágil y personalizado con atención de socios senior, combinando dominio normativo regional con estándares internacionales.

"Ser admitidos en Quantera Global confirma nuestro liderazgo en México y Latinoamérica en Precios de Transferencia. Esta alianza expande nuestras capacidades globales, permitiéndonos ofrecer soluciones estratégicas e integrales en los mercados más exigentes del mundo", afirmó el Socio Director de Grupo Consultor EFE, Adrián J. Romero.

Quantera Global cuenta con una red especializada integrada principalmente por exsocios de las Big Four. La incorporación de Grupo Consultor EFE refuerza su presencia y fortaleza técnica en América Latina.

Acerca de Grupo Consultor EFE™

Grupo Consultor EFE es una firma boutique de consultoría empresarial que acompaña a empresarios y organizaciones en la toma de decisiones financieras, legales y estratégicas en USA, México y Latinoamérica. La firma es altamente reconocida por su liderazgo en materias especializadas como precios de transferencia, valuación financiera y consultoría para la optimización de empresas. Más información en www.gcefe.com.

Acerca de Quantera Global™

Quantera Global es una de las firmas independientes de asesoría en precios de transferencia líderes en el mundo y la mayor red global independiente especializada en la materia. Con sede en los Países Bajos, ofrece servicios integrados de diseño, cumplimiento y gestión de riesgos en más de 60 países a través de su alianza de firmas boutique.

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FUENTE Grupo Consultor EFE