GRUPO VIDANTA ANUNCIA EL CAMPO VIDANTA VALLARTA COMO SEDE DEL PGA TOUR MEXICO OPEN AT VIDANTAWORLD

Por cuarto año consecutivo, del 20 al 23 de febrero de 2025, el exclusivo resort VidantaWorld Nuevo Vallarta y su emblemático Campo de Golf Vidanta Vallarta abren sus puertas para recibir a los mejores jugadores internacionales del PGA TOUR.

Iván Chávez, vicepresidente ejecutivo de Grupo Vidanta, ha sido nombrado miembro del Consejo Consultivo de la Federación Mexicana de Golf, la máxima autoridad del golf en México.

NUEVO VALLARTA, México, 15 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Grupo Vidanta, desarrollador líder en México y Latinoamérica en hospitalidad de lujo, destinos vacacionales y entretenimiento de clase mundial, se enorgullece en anunciar que VidantaWorld Nuevo Vallarta y el Campo Vidanta Vallarta serán por cuarto año consecutivo sedes del PGA TOUR Mexico Open at VidantaWorld.

El impresionante campo Vidanta Vallarta, ubicado frente a las montañas de la Sierra Madre, será la sede del Mexico Open at VidantaWorld Nuevo Vallarta

Del 20 al 23 de febrero de 2025, huéspedes, visitantes y aficionados vivirán lo mejor del golf profesional y podrán ver a los mejores jugadores internacionales del PGA TOUR competir por el codiciado título del Mexico Open at VidantaWorld.

Además, Iván Chávez, Vicepresidente Ejecutivo de Grupo Vidanta, se incorpora al Consejo Consultivo de la Federación Mexicana de Golf, la máxima autoridad en el ámbito del golf en México. Esta distinción destaca por sus contribuciones clave y su liderazgo visionario en el desarrollo del golf profesional y el turismo deportivo en el país, consolidando al PGA TOUR Mexico Open at VidantaWorld como un evento de clase mundial.

Reconocido por su impresionante entorno natural, el Campo Vidanta Vallarta de 18 hoyos, par 72, diseñado por la leyenda del golf Greg Norman, se extiende a lo largo de más de 6,500 metros junto al río Ameca, ofreciendo vistas espectaculares de las montañas de la Sierra Madre.

El Campo Vidanta Vallarta es una de las tantas experiencias de clase mundial que ofrece VidantaWorld Nuevo Vallarta. El resort cuenta con alojamientos de lujo, más de 40 restaurantes y bares, 30 piscinas, espectáculos en vivo, gimnasios, spas y tres campos de golf, incluido uno de 10 hoyos para jugar de noche.

Los amantes del golf pueden perfeccionar su swing en Par Tee Zone, una experiencia única con una innovadora tecnología para analizar en tiempo real cada tiro. Además, los huéspedes que se alojen en el nuevo BON Park Hotel de VidantaWorld Nuevo Vallarta tendrán un adelanto exclusivo de VidantaWorld's BON Luxury Theme Park, el primer parque temático de lujo que abrirá en 2026.

"En nombre del excepcional equipo de VidantaWorld Nuevo Vallarta, nos complace ser los anfitriones del PGA TOUR Mexico Open at VidantaWorld por cuarto año consecutivo." expresó Iván Chávez, Vicepresidente Ejecutivo de Grupo Vidanta. "Este prestigioso torneo refleja nuestro firme compromiso con el fomento del golf, al mismo tiempo que destaca la incomparable belleza y vitalidad de México. No es solo un torneo; es una verdadera celebración de la cultura mexicana, su impresionante costa y su cálida hospitalidad. Como miembro del Consejo Consultivo de la Federación Mexicana de Golf, me honra contribuir al crecimiento del golf profesional y al impacto transformador del turismo deportivo en nuestras comunidades."

"En la Federación Mexicana de Golf, nos enorgullece recibir, por cuarto año consecutivo, a la élite del golf mundial en VidantaWorld Nuevo Vallarta, sede del PGA TOUR Mexico Open at VidantaWorld. Este torneo, reconocido como uno de los eventos sociales y deportivos más importantes de México y América Latina, brinda una oportunidad única para mostrar al mundo la belleza y riqueza de la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta", afirmó Fernando Lemmen Meyer, presidente de la Federación Mexicana de Golf."

Además del PGA TOUR Mexico Open at VidantaWorld, el Campo Vidanta Vallarta será sede de los prestigiosos Torneos Invitational en octubre de 2025.

Boletos disponibles:

Los boletos para vivir la experiencia del PGA TOUR Mexico Open at VidantaWorld ya están a la venta en mexicoopen.mx. Para más información sobre BON Park Hotel de VidantaWorld Nuevo Vallarta y del Campo Vidanta Vallarta visita: www.vidantaworld.com y sigue las redes sociales @vidantaworld y @golfvidanta.

Acerca de VidantaWorld

VidantaWorld, la innovadora propuesta de Grupo Vidanta, redefine los viajes al combinar aventura, experiencias culturales y hospitalidad de lujo. Con ubicaciones impresionantes en VidantaWorld Nuevo Vallarta y VidantaWorld Riviera Maya, junto con el lanzamiento de VidantaWorld's ELEGANT Ultra Mega Yacht en 2025, esta marca revolucionaria ofrece experiencias diseñadas especialmente para familias que buscan momentos inolvidables y memorables juntos.

Los huéspedes pueden explorar una gran cantidad de atracciones impresionantes y alojamientos exquisitos mientras disfrutan de ofertas de entretenimiento inmersivas que elevan el arte del ocio. El parque temático de lujo VidantaWorld's BON Luxury Theme Park promete emocionantes atracciones y gastronomía gourmet, mientras que el espectáculo con cena JOYÀ del Cirque du Soleil ofrece una fusión única de actuaciones de alto calibre y cocina excepcional. Para los entusiastas del golf, los resorts VidantaWorld cuentan con cuatro campos de clase mundial diseñados por leyendas como Jack Nicklaus y Greg Norman y es sede del PGA TOUR Mexico Open en VidantaWorld Nuevo Vallarta. Jungala Aqua Experience en VidantaWorld Riviera Maya ofrece aventuras acuáticas únicas y lujo VIP.

Grupo Vidanta se dedica a crear experiencias inolvidables que evolucionan con las necesidades de los viajeros, transformando el futuro de las vacaciones para todas las generaciones. VidantaWorld's ELEGANT Ultra Mega Yacht, cuyo lanzamiento está previsto para 2025, ofrecerá itinerarios exclusivos por el Caribe y el Mediterráneo, garantizando una experiencia de lujo en el mar. VidantaWorld encapsula la visión de la compañía de hospitalidad y entretenimiento sin igual, creando momentos que resuenan con los huéspedes mucho después de su estancia.

Para reservar tus vacaciones o conocer más sobre los destinos y experiencias de VidantaWorld, visita VidantaWorld.com o llama al Centro de Atención a Clientes de VidantaWorld al 800-718-8409 desde México, o al 1-855-227-5685 desde los Estados Unidos y Canadá. Únete a la conversación en plataformas digitales con @Vidantaworld.

Acerca del Mexico Open at VidantaWorld

El Mexico Open at VidantaWorld tiene como origen el Abierto Mexicano de Golf, que se remonta a 1944, y es considerado el torneo con más tradición en México. La edición 2025 aparecerá por cuarta ocasión consecutiva en el calendario del PGA TOUR como un evento oficial de la FedExCup, ofreciendo 500 puntos al ganador. Se jugará del 17 al 23 de febrero de 2025 en Vidanta Vallarta con un field de 132 jugadores. El campeón de la edición 2024 es el estadounidense Jake Knapp. El vanguardismo del PGA TOUR se fusionará con la historia del golf profesional en México en la forma del Mexico Open at VidantaWorld, un torneo de talla mundial presentado por Grupo Salinas que atraerá la mirada de todo el mundo a nuestro país.

