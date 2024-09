Grupo Vidanta presenta VidantaWorld's ELEGANT Ultra Mega Yacht: Redefiniendo el lujo en alta mar.

PUERTO VALLARTA, México , 25 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Vidanta Nuevo Nayarit-Vallarta - Grupo Vidanta se enorgullece en anunciar el lanzamiento de VidantaWorld's ELEGANT Ultra Mega Yacht una innovadora y espectacular incorporación al sector del turismo marítimo de lujo. "En Grupo Vidanta, nuestro objetivo es siempre redefinir las experiencias vacacionales, y VidantaWorld's ELEGANT es una prueba de nuestro compromiso", comentó Iván Chávez, Vicepresidente Ejecutivo de Grupo Vidanta. "Esta embarcación combina la exclusividad y el servicio personalizado de un yate privado con las amplias comodidades de una línea de primera clase. Cada momento a bordo, captura la esencia de la elegancia atemporal, fusionando el estilo clásico con la modernidad, creando una experiencia única e inolvidable."

Representación de la cubierta Pure Sky de VidantaWorld ´s ELEGANT Ultra Mega Yacht, un refugio exclusivo que ofrece tranquilas vistas al océano con un lujoso confort y un diseño moderno. VidantaWorld ´s ELEGANT Ultra Mega Yacht, navega ofreciendo una experiencia de crucero de lujo sin igual a los destinos más exclusivos del mundo.

VidantaWorld's ELEGANT, que comenzará a navegar este año y está dirigido solo para adultos, ofrece a los viajeros la oportunidad de descubrir algunos de los destinos más codiciados en el mundo, con asombrosos itinerarios por el Caribe y Europa, mismos que ya puede conocer a detalle y reservar llamando al Centro de Atención a Clientes al 800-718-8409 o visitando el sitio web oficial: elegant.vidantaworld.com.

VidantaWorld's ELEGANT es la reinvención absoluta de una embarcación clásica, de última generación, que destaca lo mejor del lujo, tecnología y diseño. Con casi 500 pies, VidantaWorld's ELEGANT se posiciona entre los 20 megayates más grandes del mundo, el cual cuenta con seis cubiertas, 149 camarotes y suites, 13 restaurantes y lounges, un spa y gimnasio con todos los servicios, tres piscinas en la cubierta superior y varios jacuzzis.

Este impresionante megayate, transformado minuciosamente bajo la supervisión de los reconocidos arquitectos Rockwell Group y SMC Design, conserva su encanto mientras incorpora las más modernas innovaciones y servicios de clase mundial. Diseñado para brindar una experiencia incomparable, el megayate cuenta con áreas comunes más espaciosas, piscinas espectaculares y diversas propuestas gastronómicas de primer nivel. Cada espacio ha sido optimizado para brindar una auténtica atmósfera de lujo y asegurar que se disfrute de un servicio completamente personalizado.

La operación de VidantaWorld's ELEGANT será gestionada por la reconocida empresa Bernhard Schulte Shipmanagement Cruise Services (BSM Cruise). "Estamos entusiasmados de presentar un producto realmente único en el mercado con VidantaWorld's ELEGANT", comentó Martin Springer, presidente de BSM Cruise. "Con 140 años de experiencia en el sector, nos enorgullece garantizar que esta embarcación ha sido diseñada bajo los más altos estándares de seguridad y rendimiento. Colaborar con Grupo Vidanta en este increíble proyecto nos permite ofrecer un nivel de excelencia operativa que asegura una experiencia excepcional en altamar."

Durante noviembre y diciembre de 2024, previo a su lanzamiento oficial, VidantaWorld's ELEGANT ofrecerá noches exclusivas de travesía para huéspedes de Vidanta Riviera Maya. Esta oportunidad única permitirá a los invitados explorar la embarcación y vivir la experiencia de primera mano. También, más adelante se darán a conocer nuevos itinerarios, lo cuales iniciarán a partir de Navidad 2024.

Entre los destinos que el majestuoso megayate navegará, destacan los encantadores paisajes tropicales del Caribe, los impresionantes paisajes volcánicos de las Azores, el glamour de la Riviera Francesa y las espectaculares costas de Grecia e Italia, entre otros. ¡Una experiencia que promete ser inolvidable!

Entre sus más destacadas características, VidantaWorld's ELEGANT ofrece una atención inigualable. Con una proporción de casi 1 a 1 entre pasajeros y tripulación, cada viajero puede disfrutar del servicio de concierge personalizado y el máximo cuidado en cada detalle, para satisfacer todas sus necesidades. A bordo, se brinda una experiencia culinaria excepcional con 13 restaurantes y lounges que ofrecen platillos gourmet diseñados por chefs de renombre mundial y elaborados con los mejores ingredientes locales.

Cada noche, Amura Lounge cobra vida con música en vivo y actuaciones especiales, mientras que los días ofrecen una cuidada selección de experiencias culturales y actividades emocionantes. Además, entre las amenidades destacan las compras a bordo en Mosaico Lifestyle Boutique, una tienda con una sofisticada selección de souvenirs. Por su parte, Modern Mexico, es una experiencia de lujo en donde encontrará las mejores artesanías de México y exclusivos talleres para completar su travesía. Nel Vento Spa ofrece diversos tratamientos corporales y faciales realizados por expertos, y el Fitness Center cuenta con impresionantes vistas panorámicas al mar, garantizando una experiencia renovadora en cada rincón y momento del viaje

A medida que Grupo Vidanta continúa elevando el nivel de lujo e innovación, el lanzamiento VidantaWorld's ELEGANT marca un hito significativo en la historia de la compañía. Esta incursión de Grupo Vidanta no solo resalta su compromiso con la excelencia, sino que también garantiza a los viajeros una experiencia de crucero inigualable, permitiéndoles embarcarse en un extraordinario viaje para descubrir el mundo de la forma más lujosa y personalizada que se pueda imaginar.

Para más información o para reservar sus próximas vacaciones a bordo de VidantaWorld's ELEGANT Ultra Mega Yacht, visite vidantaworld.com/elegant o llame al 800-718-8409.

Sobre GRUPO VIDANTA

Fundado en 1974 por el visionario líder de la industria turística, Daniel Chávez Morán, Grupo Vidanta es el desarrollador integral de servicios turísticos más importante de México y América Latina, especializado en la construcción y operación de destinos vacacionales de lujo, marcas de hoteles resort de lujo, bienes raíces, campos de golf, clubes de playa de lujo, mega yates, parques temáticos de lujo, experiencias innovadoras y espectaculares centros de entretenimiento en México.

El enfoque visionario de la empresa para el desarrollo de destinos de playa de lujo hace realidad las vacaciones de ensueño en los lugares más codiciados de la costa de México, Nuevo Nayarit-Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta, Mazatlán, y próximamente East Cape. Su portafolio de marcas y experiencia de clase mundial incluye hoteles resort como The Estates, Grand Luxxe galardonado con cinco diamantes de la AAA, The Grand Bliss, The Grand Mayan, The Bliss, Mayan Palace, Sea Garden, Ocean Breeze, entre otros; y la SkyDream Parks Gondola, el primer teleférico del mundo en un resort de playa.

Grupo Vidanta también está expandiendo su enfoque innovador de vacaciones con VidantaWorld. Con VidantaWorld's ELEGANT Ultra Mega Yacht, Grupo Vidanta expande su visión del lujo alrededor del mundo con una amplia gama de increíbles itinerarios 2025. Además, la compañía se enorgullece de presentar VidantaWorld Nuevo Vallarta y VidantaWorld Riviera Maya, los destinos de entretenimiento y lujo por excelencia. En estos destinos, los huéspedes pueden disfrutar de una variedad cada vez mayor de experiencias que van desde espectáculos inmersivos hasta parques temáticos innovadores y eventos únicos.

Grupo Vidanta también continúa siendo pionero en asociaciones innovadoras, incluyendo colaboraciones originales como el Cirque du Soleil JOYÀ, un espectáculo permanente ubicado en VidantaWorld Riviera Maya y la única experiencia teatral y culinaria del Cirque du Soleil en el mundo. Además, Grupo Vidanta colabora continuamente con Nicklaus Design y Greg Norman Golf Course Design para desarrollar espectaculares campos de golf profesionales dentro de los diferentes destinos de Vidanta. Y la compañía se enorgullece de haberse asociado con Grupo Salinas para organizar el PGA Tour Mexico Open at Vidanta 2022-2024 en el galardonado Campo Vidanta Vallarta en Vidanta Nuevo Nayarit-Vallarta.

La división inmobiliaria de Grupo Vidanta ha construido y vendido más de 2,000 lujosas viviendas vacacionales y es responsable del desarrollo del primer aeropuerto de construcción privada en México, el Aeropuerto Internacional Mar de Cortés, en Puerto Peñasco.

Catalogado por Forbes y Grupo Expansión como uno de los mejores empleadores en México, Grupo Vidanta mantiene un sólido compromiso con sus empleados y las comunidades donde opera a través de su continua misión de promover esfuerzos sociales y ambientales, como lo reconocen autoridades mundiales como EarthCheck, y a través de sus fundaciones sin fines de lucro, la Fundación Vidanta y la Fundación Delia Morán Vidanta. Visita www.GrupoVidanta.com o únete a la conversación en plataformas digitales con @Vidanta.

