[Guía de usuario] Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G: acelerar la última innovación

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung presentó los nuevos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, con lo que amplió el acceso a sus últimas innovaciones móviles. La nueva serie Galaxy A refleja el compromiso de Samsung de ampliar la IA al ofrecer experiencias avanzadas a un precio más accesible.

Samsung Newsroom exploró las capacidades de los dispositivos en cuanto a IA, cámara, diseño y rendimiento.

Awesome Intelligence: IA para tareas diarias

En el núcleo del Galaxy A57 5G y el Galaxy A37 5G se encuentra Awesome Intelligence[1], un conjunto de funciones impulsadas por IA diseñadas para simplificar las tareas cotidianas.

Una de las incorporaciones más notables es la Transcripción de voz, disponible en la serie Galaxy A por primera vez. Con la aplicación Grabadora de voz, los usuarios pueden grabar audio, convertir la voz en texto y traducirlo a varios idiomas[2], lo que facilita repasar juntas, volver a escuchar clases u organizar llamadas grabadas.

Circle to Search con Google3, una de las funciones favoritas de los fans de Galaxy, se sigue expandiendo y ahora permite identificar múltiples objetos a la vez. Por ejemplo, cuando los usuarios ven un look que les encanta, pueden encontrar información sobre cada objeto (desde tops hasta calzado) en una sola búsqueda simplemente haciendo un círculo alrededor de un atuendo en la pantalla.

AI Select4 sugiere acciones relevantes basadas en el contenido de la pantalla, como crear GIF, guardar imágenes o configurar fondos de pantalla. Ahora se puede acceder a la función manteniendo presionado el Panel Edge.

Los usuarios también pueden mover contenido de forma fluida entre aplicaciones. Arrastrar y soltar en Múltiples Ventanas y mejorado con AI Select, permite una multitarea más rápida en aplicaciones como Samsung Internet y Samsung Notes. Por ejemplo, las imágenes se pueden arrastrar directamente a Samsung Notes y cambiar su tamaño según sea necesario.

El Borrador de objetos5 mejorado elimina elementos no deseados con una mayor precisión en los bordes para obtener imágenes más claras y de aspecto más natural con menos ediciones.

Cámara: tomas más claras del día a la noche

La fotografía sigue siendo un elemento central de la serie Galaxy A, con mejoras en la cámara que ofrecen resultados nítidos y vívidos tanto en condiciones de mucha luz como de poca luz.

Ambos modelos cuentan con un sistema de triple cámara trasera para una mayor versatilidad. Una cámara macro de 5 MP captura primeros planos detallados, al revelar texturas que de otro modo podrían pasar desapercibidas. La cámara ultra gran angular de 12 MP del Galaxy A57 5G permite realizar tomas más amplias, ideales para paisajes y fotos grupales.

Nightography6 se mejoró para producir imágenes más brillantes y nítidas con poca luz, con colores más naturales. Las mejoras son perceptibles en paisajes urbanos y escenas callejeras, donde el ruido y la distorsión suelen ser más visibles.

Diseño: delgado, ligero y refinado

La nueva serie Galaxy A presenta un diseño refinado que equilibra la elegancia con la facilidad de uso diario.

El Galaxy A57 5G presenta un formato más delgado y liviano con 6.9 mm de grosor y 179 g (0.5 mm más delgado y 19 g más liviano que su predecesor), lo que lo hace más fácil de sostener y, al mismo tiempo, sigue siendo cómodo para llevar en el bolsillo.

El diseño de la triple cámara crea un aspecto alineado con el lenguaje de diseño de Galaxy, mejorando la sofisticación y precisión generales.

Las mejoras en la pantalla elevan aún más la experiencia. El Galaxy A57 5G cuenta con biseles de 1.5 mm en la parte superior y los lados (reducidos en 0.7 mm en la parte superior y 0.5 mm en los lados) para brindar una experiencia de visualización más inmersiva sin aumentar el tamaño del dispositivo.

Ambos modelos están disponibles en dos opciones de color claro y dos de color oscuro. El Galaxy A57 5G viene en Azul Marino, Gris, Azul Claro y Lila,7 mientras que el Galaxy A37 5G se ofrece en Lavanda, Gris, Verde Oscuro y Blanco.8 Un marco de metal premium completa el diseño del Galaxy A57 5G, equilibrando durabilidad y estética.

Rendimiento: más rápido, más fluido y más duradero

El rendimiento sigue siendo una parte clave de la experiencia general. Con CPU y GPU mejoradas, el Galaxy A57 5G ofrece un funcionamiento más rápido y fluido para la transmisión, la edición y el uso diario.9 Una cámara de vapor un 13% más grande10 ayuda a mantener el dispositivo frío, incluso durante sesiones prolongadas de juego o grabación de video.

Una batería de 5000 mAh11 admite hasta dos días de uso12 con una sola carga. La Carga Súper Rápida 2.0 carga el Galaxy A57 5G hasta un 60% en aproximadamente 30 minutos, reduciendo el tiempo de inactividad.

El Galaxy A57 5G y el Galaxy A37 5G adoptan un enfoque centrado en el usuario, enfocándose en innovaciones esenciales en inteligencia artificial, cámara, diseño y rendimiento de una manera práctica y accesible.

Desde Awesome Intelligence hasta capacidades avanzadas de cámara, la nueva serie Galaxy A lleva las últimas innovaciones a más usuarios. Samsung continuará ampliando el acceso a sus innovaciones móviles, empoderando a más personas en todo el mundo.

1 Es posible que se requiera iniciar sesión en Samsung Account para utilizar ciertas funciones de Samsung Intelligence. Samsung no hace ninguna promesa, aseguramiento o garantía en cuanto a la precisión, integridad o confiabilidad de los resultados proporcionados por las funciones de Intelligence. La disponibilidad de las funciones de Awesome Intelligence puede variar según la región/país, la versión del sistema operativo/One UI, el modelo del dispositivo y el operador telefónico. El servicio Awesome Intelligence puede estar limitado para menores en ciertas regiones con restricciones de edad sobre el uso de la IA.

2 Es posible traducir a múltiples idiomas, pero solo se puede traducir un idioma a la vez.

3 Circle to Search es una marca comercial de Google LLC. Resultados solo con fines ilustrativos. Disponible en dispositivos seleccionados y requiere conexión a Internet. Funciona en aplicaciones y superficies compatibles. Los resultados pueden variar según las coincidencias visuales. Verifique la precisión de las respuestas.

4 Requiere conexión a Internet e inicio de sesión en Samsung Account. La disponibilidad del servicio puede variar según el país, el idioma o el modelo de dispositivo. La disponibilidad de los idiomas admitidos puede variar. Es posible que ciertos idiomas requieran la descarga de un paquete de idioma. Puede ser necesario descargar e instalar Galaxy AI Select al iniciar la aplicación por primera vez.

5 Los resultados pueden variar según las condiciones de la toma, lo que incluye múltiples sujetos, estar fuera de foco o sujetos en movimiento.

6 Los resultados pueden variar según las condiciones de la toma, lo que incluye múltiples sujetos, estar fuera de foco o sujetos en movimiento.

7 La disponibilidad de colores y modelos puede variar según el país, la región o el operador.

8 La disponibilidad de colores y modelos puede variar según el país, la región o el operador.

9 Las mejoras de rendimiento se muestran en comparación con el Galaxy A56 5G. El rendimiento real dependerá del entorno del usuario, las condiciones y el software y las aplicaciones preinstalados.

10 En comparación con el modelo anterior. El rendimiento real dependerá del entorno del usuario, las condiciones y el software y las aplicaciones preinstalados.

11 Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras de batería probadas según la norma IEC 61960. La capacidad nominal (mínima) es de 4905 mAh. La duración real de la batería puede variar según el entorno de red, los patrones de uso y otros factores.

12 La duración real de la batería varía según el entorno de red, las funciones y aplicaciones utilizadas, la frecuencia de llamadas y mensajes, la cantidad de veces que se carga y muchos otros factores. Estimación realizada frente al perfil de uso promedio compilado por UX Connect Research. Evaluado de forma independiente por UX Connect Research entre el 2026.01.08 y el 2026.01.18 en el Reino Unido con versiones preliminares del SM-A576 bajo la configuración predeterminada utilizando redes LTE y 5G Sub6. NO probado en red 5G mmWave.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2964783/Samsung_Mobile_Galaxy_A_series_Galaxy_A57_5G_Galaxy_A37_5G_Latest_Innovation_mai.jpg

FUENTE Samsung Mexico