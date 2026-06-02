La Procuraduría Federal del Consumidor posicionó a la marca entre las de mejor desempeño en su más reciente estudio

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En la edición del 1 de junio de 2026 de la Revista del Consumidor, el organismo reconoció a Samsung por el alto nivel de sus pantallas en gran formato. La publicación y sus resultados detallados pueden ser consultados de manera oficial en el siguiente enlace.

A través de su Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor (LNPC), la dependencia llevó a cabo esta evaluación técnica con el objetivo de ofrecer a los usuarios información confiable para elegir el equipo que mejor se adapte a sus necesidades, preferencias y presupuesto.

Samsung obtiene la ‘excelencia’ en sus pantallas de gran formato de acuerdo con PROFECO

Para este ejercicio, el organismo analizó modelos de Smart TVs de diferentes marcas, llevando a cabo diversas pruebas enfocadas en aspectos como fidelidad de color, contraste, nivel de negros, uniformidad de imagen, calidad de audio e información comercial.

Los resultados ubicaron a Samsung entre las marcas con mejor desempeño:

Calificación Máxima: Los modelos OLED de 55 y 65 pulgadas obtuvieron la calificación de "Excelente" en la evaluación global, una distinción que alcanzaron únicamente tres de los 49 modelos analizados.

Los modelos de 55 y 65 pulgadas obtuvieron la calificación de en la evaluación global, una distinción que alcanzaron únicamente tres de los 49 modelos analizados. Innovaciones Clave: Estos equipos destacan por incorporar 4K AI Upscaling Pro, que mejora el contenido mediante inteligencia artificial para ofrecer una experiencia visual más nítida, y Color Booster Pro, tecnología que optimiza la reproducción del color escena por escena para lograr imágenes más vivas y realistas.

Otros modelos de la marca también sobresalieron en atributos específicos de calidad de imagen:

El modelo Crystal UHD de 58 pulgadas, equipado con el Procesador Crystal 4K, recibió una calificación de "Excelente" en color, contraste y nivel de negros.

de 58 pulgadas, equipado con el Procesador Crystal 4K, recibió una calificación de en color, contraste y nivel de negros. El modelo QLED de 65 pulgadas, impulsado por la tecnología Quantum Dot, alcanzó la misma calificación de "Excelente" en reproducción de color.

Asimismo, todos los modelos de Samsung incluidos en el análisis cumplieron estrictamente con los requisitos de información comercial verificados por el organismo, lo que garantiza que los consumidores cuenten con empaques claros, instructivos y garantías en orden.

Estos resultados reflejan el compromiso de Samsung por combinar innovación y calidad de imagen en sus distintas líneas de Smart TVs. Esta visión impulsa el desarrollo de soluciones como Vision AI Companion, herramientas basadas en inteligencia artificial que adaptan y enriquecen el entretenimiento para ofrecer una experiencia más intuitiva, personalizada y alineada a las nuevas formas de consumir contenido.

Para Samsung, este reconocimiento de PROFECO refuerza su dedicación por superar las expectativas de los espectadores, mediante soluciones para el hogar que fusionan conectividad, experiencias inteligentes y la máxima calidad visual.

Para obtener más información sobre la línea de pantallas Samsung y sus últimas innovaciones, visita Samsung.com/mx o Samsung Newsroom México.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2993728/QLED_Neo_QLED_y_OLED_728x410.jpg

FUENTE Samsung Mexico