HAVIT presentará la serie SPACE en CES 2026: tecnología insignia y audio envolvente en todos los formatos

LAS VEGAS, 5 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- HAVIT, una marca mundial de tecnología de consumo, presentará su serie SPACE en CES 2026, el evento tecnológico más importante del mundo. Basada en la avanzada tecnología acústica de HAVIT, la serie SPACE tiene como objetivo crear un espacio personal y tranquilizador que ayude a ustedes a recuperar la concentración, la calma y la imaginación en un mundo ruidoso y acelerado.

HAVIT presentará la serie SPACE en CES 2026

"Con la serie SPACE, queremos que cada usuario disfrute de su propia zona de confort, donde la diversión y la imaginación fluyan libremente", afirmó Yao, director de marca de HAVIT.

Una gama de productos de audio rediseñada para la vida moderna

La serie SPACE incluye tres tipos de productos: audífonos supraaurales, intraaurales y con clip para oídos abiertos, cada uno de ellos diseñado con soluciones acústicas personalizadas que se adaptan de forma natural a situaciones de la vida real.

Silencio adaptable para cada escena

Equipado con chips líderes en el sector con una precisión de milisegundos y micrófonos propios de HAVIT, SPACE ofrece un control del ruido "adaptado a la forma y al entorno".

SPACE S1 (auriculares sobre la oreja)

Los audífonos totalmente cerrados forman una base sólida para el silencio. Con una sensible matriz de micrófonos múltiples y algoritmos ANC adaptativos, detectan y contrarrestan el ruido del metro, las turbinas del avión y el ruido de las oficinas abiertas en tiempo real, lo que logra una cancelación profunda del ruido de hasta –45 dB.

SPACE T1 (audífonos intrauditivos TWS)

El diseño semi-intraauricular proporciona comodidad sin presión, al tiempo que permite una reducción eficaz del ruido. Con la tecnología ANC adaptable al entorno, suprime las perturbaciones en función de los entornos en constante cambio, lo que aporta una tranquilidad constante a los trabajadores de oficina que necesitan silencio en diversos lugares de trabajo.

SPACE O1 (clip con oreja abierta)

La arquitectura de oreja abierta, junto con la tecnología de audio adaptable y la compensación inteligente de bajas frecuencias, mantiene la claridad del sonido y una escucha natural sin bloquear el canal auditivo. Mantiene el equilibrio entre la conciencia y la calidad del sonido para los desplazamientos diarios, los entrenamientos y el uso al aire libre.

Audio espacial envolvente para todos

El audio espacial se ha limitado durante mucho tiempo a los dispositivos supraaurales de gama alta, pero HAVIT rompe esa barrera al incorporarlo en todos sus modelos. Gracias a los algoritmos optimizados HRTF patentados por HAVIT, SPACE ofrece un paisaje sonoro envolvente, vívido, con múltiples capas y natural, lo que genera un espacio que ayuda a despertar su imaginación en cada escucha.

Sonido meticulosamente ajustado

Todos los productos SPACE cuentan con la certificación Hi-Res Audio y son compatibles con la transmisión sin pérdidas LHDC. Los ingenieros de audio de HAVIT han realizado cientos de pruebas, desde la selección del material del diafragma hasta el perfeccionamiento de la curva de ecualización, para ofrecer un audio con un detalle y una pureza excepcionales.

Conozca a HAVIT en CES 2026

Fundada en 1998, HAVIT se compromete a ofrecer productos de alta calidad, en los que confían más de 100 millones de usuarios en 110 países.

HAVIT invita cordialmente a los medios de comunicación y socios de todo el mundo a conocer la serie SPACE en el LVCC, pabellón sur 1, stand 31148.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2852241/HAVIT_Debut_SPACE_Series_CES_2026.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2793411/5696695/GUANGZHOU_HAVIT_TECHNOLOGY_Logo.jpg

FUENTE GUANGZHOU HAVIT TECHNOLOGY CO., LTD.