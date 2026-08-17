HNS 2026 | Huawei publica en Latinoamérica el libro blanco técnico sobre AIFW para consolidar las bases de la seguridad digital

MEDELLÍN, Colombia, 16 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Durante la edición latinoamericana de Huawei Network Summit 2026 (HNS 2026), Huawei actualizó su solución de seguridad de red con IA Xinghe para Latinoamérica y publicó el Huawei AIFW Technical White Paper (el Libro Blanco). El Libro Blanco describe la dirección de la evolución técnica y la trayectoria de desarrollo de los cortafuegos de IA (AIFW) en la era de la inteligencia artificial. Además, ofrece un marco técnico integral y orientación práctica para que las industrias desarrollen sistemas de seguridad de extremo a extremo basados en IA.

Huawei publicó el Huawei AIFW Technical White Paper para Latinoamérica Pedro Jose Romero Medina, responsable de Ciberseguridad y Privacidad de Huawei en Colombia

Al evento asistieron Roberto Falconi, vicepresidente de Tecnología de PuntoNet; Ricky Li, director del Departamento Regional de Ciberseguridad y Privacidad de Huawei; Pedro Jose Romero Medina, responsable de Ciberseguridad y Privacidad de Huawei en Colombia, entre otros.

El Libro Blanco define AIFW como un cortafuegos inteligente de última generación diseñado para la era de la inteligencia artificial. Se basa en cinco principios fundamentales de diseño: estabilidad y confiabilidad, protección de alto rendimiento, detección basada en inteligencia, defensa en tiempo real y operaciones autónomas. Estos principios permiten al cortafuegos ofrecer capacidades de conducción inteligente, autonomía de las políticas y control semántico del negocio. Además, el documento detalla sistemáticamente la evolución técnica de AIFW, su arquitectura general, los escenarios de aplicación habituales y las prácticas de implementación, y ofrece una perspectiva de futuro para esta tecnología. Este avance permite que las operaciones de seguridad pasen de una gestión manual a operaciones autónomas. También proporciona una referencia técnica reutilizable y un estándar práctico para que las industrias implementen protección nativa de IA y se adapten a nuevos escenarios de transformación digital.

IA contra IA: potenciar una infraestructura de seguridad inteligente y consolidar la soberanía digital

Pedro Jose Romero Medina, responsable de Ciberseguridad y Privacidad de Huawei en Colombia, pronunció un discurso inaugural titulado «IA contra IA: Potenciar una infraestructura de seguridad inteligente y consolidar la soberanía digital». Destacó que, en medio de la rápida transformación digital de la región, cada red, conjunto de datos y sistema de IA constituye un activo estratégico fundamental. Las organizaciones deben utilizar sistemas de defensa basados en IA para garantizar la autonomía digital y las capacidades de seguridad necesarias para un crecimiento estable.

Huawei desarrolla soluciones de seguridad de red de extremo a extremo basadas en productos como sus AIFW, que abarcan las operaciones de seguridad corporativa, los campus, los entornos con múltiples sucursales y los centros de datos. En cuanto a las operaciones de seguridad, el Xinghe AI Agentic Security Operations Center (SOC) de Huawei mejora la eficiencia de las operaciones de seguridad y protege los datos nacionales mediante el uso de agentes de IA. En cuanto al acceso seguro al campus, el sistema inteligente de seguridad de terminales HiSec Endpoint de Huawei integra capacidades de detección y respuesta en los terminales (EDR), control de acceso a la red (NAC) y acceso a la red de confianza cero (ZTNA) para garantizar el acceso seguro de los terminales tanto a las redes internas como a las externas. En cuanto a la seguridad de las sucursales empresariales, la pasarela convergente HiSecEngine USG6500G de Huawei enfrenta la IA contra la IA y ofrece capacidades líderes del sector para detectar amenazas desconocidas. En cuanto a la seguridad de los centros de datos, Huawei presentó una solución colaborativa contra el ransomware que integra los terminales, la red y el almacenamiento, y que coordina las defensas en las tres capas para repeler por completo los ataques de ransomware.

De cara al futuro, Huawei seguirá profundizando su presencia en el mercado latinoamericano. La empresa ayudará a clientes gubernamentales, del sector educativo y de diversas industrias a construir sólidas defensas de seguridad y lograr un desarrollo estable y sostenible a largo plazo mediante sus productos y soluciones innovadores, como AIFW y Xinghe AI Network Security.

FUENTE Huawei