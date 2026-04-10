Humano, Lima, a Tribute Portfolio Hotel, abre sus puertas en Miraflores: un espacio vibrante donde la autenticidad local inspira cada experiencia

LIMA, Perú, 10 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Ubicado en el corazón de Miraflores, Humano, Lima, a Tribute Portfolio Hotel marca el debut de la marca en la ciudad y da la bienvenida tanto a viajeros como a locales a un espacio inspirado en el espíritu creativo del barrio. Basado en la convicción de que los momentos cotidianos pueden ser significativos, el hotel da vida a la hospitalidad de espíritu independiente de Tribute Portfolio a través de gestos cuidados, conexiones genuinas y una experiencia que se siente profundamente personal, auténtica y conectada con el entorno local.

Humano, Lima, a Tribute Portfolio Hotel

"Humano abre como un lugar donde los huéspedes pueden vivir Lima desde una perspectiva auténtica y local, con una hospitalidad natural y personalizada. Queremos que cada visitante se sienta parte de la comunidad y que cada estadía se convierta en un momento significativo", señaló Ricardo Echeverri, Vicepresidente de Owner & Franchise Services para Marriott International en el Caribe y Latinoamérica.

Con 157 habitaciones cuidadosamente diseñadas, que incluyen Superior King, Superior Twin, Junior Suite, Signature Suite y opciones ideales para familias, el hotel ofrece espacios pensados para adaptarse al ritmo de cada viajero, ya sea en una escapada corta, un retiro creativo o un viaje que combine negocios y placer.

Los espacios sociales de Humano están concebidos como una extensión de Miraflores: invitan a reunirse, quedarse y conectar. Desde Entrañable, el restaurante grill en la azotea, hasta Café de Lima, cada espacio está impregnado de energía local y diseñado para fomentar la conversación y los momentos compartidos. Una piscina en la azotea, experiencias de bienestar íntimas y espacios flexibles para eventos refuerzan el papel del hotel como un punto de encuentro natural donde locales y viajeros se reúnen.

En Humano, el equipo adopta un enfoque cálido y personalizado en el servicio. Se toma el tiempo para conocer a los huéspedes y sus preferencias, ofreciendo recomendaciones acordes a cada perfil que destacan rincones menos conocidos de la ciudad. El objetivo es simple: que los huéspedes exploren Lima como locales y regresen al hotel sintiéndose como en casa.

Humano, Lima, a Tribute Portfolio Hotel forma parte de Marriott Bonvoy®, el premiado programa de viajes de Marriott International, que permite a sus socios acumular y canjear puntos por estancias en esta propiedad y en más de 10,000 destinos y territorios alrededor del mundo. A través de la app móvil de Marriott Bonvoy, los socios pueden disfrutar de una experiencia personalizada y sin contacto que les permite viajar con mayor tranquilidad.

Acerca de Tribute Portfolio®

Tribute Portfolio es una creciente familia global de hoteles independientes y con carácter que se unen por su pasión por el diseño cautivador y su impulso para crear escenas sociales vibrantes para huéspedes y lugareños por igual. Con más de 180 hoteles en más de 35 países y territorios de todo el mundo, Tribute Portfolio ha tocado la fibra sensible de aquellos que buscan experiencias independientes y anhelan una conexión con la comunidad cuando viajan. Desde resorts boutique como Ermita en Cartagena y hoteles urbanos como The Vagabond Club en Singapur; a los hoteles en lugares de espíritu indie como Bellyard en Atlanta y Hotel Riomar en Ibiza, cada hotel Tribute Portfolio celebra su individualidad, ofreciendo a los viajeros una perspectiva fresca, a menudo colorida. Para obtener más información, visite tribute-portfolio.marriott.com/es-XM y manténgase conectado en Instagram, X, y Facebook. Tribute Portfolio se enorgullece de participar en Marriott Bonvoy®, el programa global de viajes de Marriott International. El programa ofrece a los socios un extraordinario portafolio de marcas globales, experiencias exclusivas en Marriott Bonvoy Moments y beneficios incomparables que incluyen noches gratis y reconocimiento de estatus Elite. Para inscribirse de forma gratuita o para obtener más información sobre el programa, visite marriottbonvoy.com.

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FUENTE Marriott International