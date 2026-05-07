The Westin Playa Vallarta debuta como el primer resort todo incluido de Westin en México

La apertura marca un nuevo capítulo para Westin en el país, con una experiencia todo incluido concebida bajo la filosofía de bienestar de la marca.

PUERTO VALLARTA, México, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- The Westin Playa Vallarta, an All-Inclusive Resort abre oficialmente sus puertas como el primer resort todo incluido de la marca Westin en México. Ubicado a orillas de Bahía de Banderas, el resort presenta una interpretación sofisticada y centrada en la experiencia del concepto todo incluido, definida por un diseño cuidadosamente realizado, propuestas gastronómicas por chefs especializados y el compromiso auténtico de Westin con el bienestar.

The Westin Playa Vallarta, an All-Inclusive Resort

Anteriormente conocida como The Westin Resort & Spa, Puerto Vallarta, la propiedad se ha sometido a una renovación integral de varios millones de dólares que abarca habitaciones, nuevas suites solo para adultos con acceso directo a la piscina, nuevos conceptos gastronómicos, áreas de relajación y más. El resultado es una experiencia renovada que equilibra la filosofía de bienestar de Westin con el ritmo y la esencia de la costa del Pacífico mexicano, sentando las bases para una estancia definida por el confort, el diseño excepcional y una profunda conexión con el entorno.

"La apertura de The Westin Playa Vallarta representa un hito significativo para Marriott International y para la marca Westin en el Caribe y Latinoamérica. Como el primer resort todo incluido de Westin en México, esta propiedad refleja la evolución de esta modalidad: una propuesta que se mantiene fiel a la filosofía de bienestar de Westin y, a la vez que responde a la creciente demanda en la región por viajes todo incluido más sofisticados y centrados en experiencias únicas", afirmó Federico Greppi, Presidente de Marriott International para el Caribe y Latinoamérica.

"Nos entusiasma dar la bienvenida a los viajeros a este nuevo capítulo del todo incluido de alta gama", señaló Hugo Lecanda, gerente general de The Westin Playa Vallarta, an All-Inclusive Resort. "A medida que más viajeros buscan experiencias armoniosas y de alto nivel que nutran tanto el cuerpo como la mente, invitamos a nuestros huéspedes a descubrir una nueva forma de vivir la costa del Pacífico mexicano".

Un santuario donde convergen la naturaleza, el diseño y el bienestar

El resort, completamente reinventado, integra los principios de diseño biofílico de Westin con una estética relajada inspirada en las casas de playa. Con arquitectura a cargo de Sordo Madaleno Arquitectos y un rediseño interior liderado por Uribe Krayer y Vida Design Studio, los espacios priorizan la apertura, las tonalidades serenas y la presencia de la naturaleza, lo cual genera una conexión fluida con el paisaje circundante. En el corazón del lobby, un espejo de agua refleja el horizonte del Pacífico e invita a la calma desde el primer momento. A lo largo del resort, la vegetación exuberante, las cerámicas artesanales, los tejidos elaborados por artesanos mexicanos y los acabados en roble aportan una sensación de calidez y arraigo. Las obras originales de Berenice Hernández Castro refuerzan el vínculo entre los interiores, la paleta natural y la identidad cultural de la región.

Habitaciones y suites diseñadas para el descanso y la renovación

Las más de 280 habitaciones y suites han sido rediseñadas con un enfoque en el descanso y la recuperación. Todas incorporan la nueva Westin Heavenly® Bed 2.0, que proporciona una experiencia superior de sueño. La Swim-Up Junior Suite, exclusiva para adultos, introduce un entorno sereno a través de un sistema de canales de agua a nivel de planta baja, que combina privacidad y socialización en medio de un entorno tropical. Los huéspedes de esta categoría disfrutan de acceso exclusivo a Playa Dip Club, un espacio social con acceso directo a la piscina que ofrece bocados gastronómicos cuidadosamente seleccionados, coctelería y amenidades especiales.

Para una estancia superior, las Sky Pool Suites disponen de piscinas privadas de inmersión y vistas panorámicas al océano. Las familias encontrarán comodidad y funcionalidad en los Wholesome Family Studios, equipados con cocinetas y áreas de estar versátiles. En el nivel más alto de exclusividad, el Heavenly Penthouse de dos niveles y la amplia Presidential Suite cuentan con terrazas privadas, piscina de inmersión y vistas abiertas a Bahía de Banderas. La oferta se complementa con Junior Suites con vistas al océano, que incluyen baños con concepto tipo spa, y Heavenly Panoramic Suites equipadas con tapetes de yoga, bálsamo de lavanda y velas aromáticas, lo que refuerza el enfoque en el bienestar integral.

Gastronomía de autor en un entorno social: sabores frescos con identidad regional

La experiencia culinaria ocupa un lugar central dentro del resort, con propuestas que priorizan los ingredientes locales y menús para nutrir cuerpo y mente. El núcleo social es Gourmet Gallery, un espacio abierto con vistas privilegiadas a más de 300 palmeras, donde convergen 10 conceptos gastronómicos y de mixología. Entre ellos destacan Flora Bar, un lounge de coctelería con inspiración botánica; Agave Studio, con catas de mezcal de producción artesanal y maridajes diseñados por chefs, realzados por Mezcal Verde Amaras presentado en una botella exclusiva creada para el resort; Tanto, una propuesta de alta cocina japonesa; Palma, con sabores del Caribe y Latinoamérica; Call Me Lalo Taquería, un homenaje contemporáneo a la cocina callejera mexicana; y Organic & Co Café, con café, smoothies y opciones frescas y saludables. Próximamente, Sabia abrirá sus puertas como una de las propuestas gastronómicas más destacadas de la propiedad.

Amenidades distintivas que promueven un bienestar integral

Fiel al enfoque de bienestar de Westin, el resort ofrece una programación diseñada para fomentar el movimiento, el equilibrio y la recuperación. Entre las actividades semanales se incluyen sesiones de terapia sonora, yoga al amanecer, kayak, paddleboard, Aqua Fit, Fitdance, rituales de meditación y recorridos en bicicleta por la costa. Los huéspedes también pueden disfrutar de la ruta RunWESTIN® a lo largo de la pintoresca Marina Vallarta.

El Heavenly Spa by Westin ofrece un menú de hidroterapia, aromaterapia y tratamientos exclusivos, mientras que el WestinWORKOUT® Fitness Studio cuenta con equipo de última generación y programas guiados. La experiencia al aire libre se articula en torno a dos piscinas renovadas, una exclusiva para adultos y otra familiar, complementadas con nuevas canchas de pickleball y pádel. La programación cultural enriquece la estancia con talleres participativos como arte wixárika y alebrijes, experiencias de elaboración de cantaritos, cine al aire libre y entretenimiento nocturno que incluye desde Silent Beats hasta música latina en vivo y karaoke.

Reuniones, eventos y experiencias en destino

Con más de 1,100 metros cuadrados de espacios para eventos interiores y exteriores renovados, el resort ofrece escenarios versátiles enmarcados por luz natural y jardines tropicales, ideales para reuniones íntimas, celebraciones y retiros de bienestar de gran escala.

Asimismo, los huéspedes pueden sumergirse en experiencias culturales del destino, como recorridos personalizados por la Zona Romántica, el emblemático barrio de calles empedradas de Puerto Vallarta, reconocido por sus galerías de arte, restaurantes y espacios musicales.

Para más información y reservas, visite el sitio web o siga al resort en Instagram y Facebook.

Las imágenes en alta resolución están disponibles aquí (crédito: The Westin Playa Vallarta, an All-Inclusive Resort).

Acerca de Westin® Hotels & Resorts

Westin Hotels & Resorts, líder mundial en bienestar de la hospitalidad durante más de una década, permite a los huéspedes trascender los rigores de los viajes mientras viajan a través de los pilares del bienestar de la marca: dormir bien, comer bien, moverse bien, sentirse bien, trabajar bien y jugar bien. En más de 245 hoteles y resorts en 45 países y territorios, los huéspedes pueden experimentar ofertas de bienestar que incluyen la icónica y galardonada Heavenly® Bed de la marca, el equipo de fitness TRX en los exclusivos WestinWORKOUT® Fitness Studios, deliciosas y nutritivas ofertas de menú en su menú Eat Well, y más. Para obtener más información, visite westin.marriott.com/es-XM y manténgase conectado en X, Instagram, y Facebook. Westin se enorgullece de participar en Marriott Bonvoy®, el programa de viajes global de Marriott International. El programa ofrece a los socios un extraordinario portafolio de marcas globales, experiencias exclusivas en Marriott Bonvoy Moments y beneficios incomparables que incluyen noches gratis y reconocimiento de estatus Elite. Para inscribirse de forma gratuita o para obtener más información sobre el programa, visite marriottbonvoy.com.

The Westin Playa Vallarta, an All-Inclusive Resort

The Westin Playa Vallarta, an All-Inclusive Resort se ubica sobre las doradas playas de la Bahía de Banderas, a pocos minutos del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Rodeado de exuberantes jardines tropicales, este resort todo incluido de alta gama ofrece 281 habitaciones y suites contemporáneas, incluidas opciones con plunge pool privado y suites con acceso directo a la piscina, con vistas al mar o al jardín, además de múltiples espacios sociales inspirados en la naturaleza y la artesanía local. Los huéspedes pueden relajarse en dos piscinas de forma libre, disfrutar de acceso directo a la playa, practicar pádel, tenis y pickleball en sus instalaciones, o explorar actividades acuáticas como snorkel y paddleboard. El resort también cuenta con diversas propuestas gastronómicas, Heavenly Spa by Westin y más de 1.100 metros cuadrados de espacios flexibles para eventos interiores y exteriores. Como orgulloso integrante de Westin Hotels & Resorts de Marriott International, la propiedad encarna los seis pilares de bienestar de la marca: Sleep Well, Eat Well, Move Well, Feel Well, Work Well y Play Well.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2974049/Westin_PVR_Alberca___HERO__1.jpg

FUENTE Marriott International