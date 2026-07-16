IDC clasifica a Gausium como proveedor de robots de limpieza comercial número 1 del mundo y pasa de victorias emblemáticas a un crecimiento escalable

El rastreador 2025 de IDC confirma un liderazgo mundial de varios años y Gausium también ocupa el primer lugar en los segmentos de aplicaciones principales y los mercados más importantes

BERLÍN, SHANGHÁI y NUEVA YORK, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Gausium, líder mundial en robótica de limpieza comercial, fue clasificado como proveedor de robots de limpieza comercial número 1 del mundo tanto por envíos como por ingresos en el Worldwide Annual Commercial Cleaning Robotics Tracker de IDC, 2025. La empresa ocupó ambos puestos durante varios años consecutivos y también ocupa el primer lugar en los segmentos de aplicaciones principales y en los mercados internacionales de IDC.

Las clasificaciones llegan a un mercado que entra en su fase de despegue. IDC sitúa las ventas mundiales de robots de limpieza comercial en un mercado por valor de 760 millones de dólares, lo que supone un aumento del 48,5 %. Gausium está a la vanguardia de esta expansión, con el puesto n.º 1 en todas las regiones y segmentos de aplicación.

Detrás de las clasificaciones hay una amplitud que es cada vez más escalable. Gausium presta servicio a más de 6.500 clientes emblemáticos en más de 70 países y regiones, entre ellos los aeropuertos de Heathrow, Changi y Doha; las cadenas minoristas Carrefour, Auchan y Rossmann; y las operaciones de almacenamiento y logística para Coca-Cola y DHL. La empresa dice que es la primera en su categoría en entrar en la fase de replicación a escala: hardware, software y entrega estandarizados que permiten a los clientes de la cadena desplegar flotas en todas las industrias y países.

"Las clasificaciones en el puesto n.º 1 de IDC son un voto de confianza emitido por los clientes de todo el mundo en las órdenes de compra reales. Seguiremos combinando la IA en todas las capas tecnológicas con una cartera de productos de escenario completo y un servicio localizado en todo el mundo para ofrecer resultados medibles para espacios comerciales, industriales y públicos y para llevar a este sector a la era de la inteligencia de procesos completos".

— Edward Cheng, fundador y director ejecutivo de Gausium

IDC espera que el mercado de robots de servicio comercial siga creciendo hasta 2030, con robots de limpieza entre sus aplicaciones más seguras. Gausium prevé que la competencia de esta década pase de la automatización con una sola máquina a la inteligencia de proceso completo: robots que combinan múltiples funciones de limpieza, se ponen en marcha nada más sacarlos de la caja y, cada vez más, se mantienen por sí mismos.

Acerca de Gausium

Gausium es un proveedor líder de soluciones de limpieza autónomas de IA, que presta servicio a más de 6.500 clientes en más de 70 países y regiones. Sus productos incluyen robots comerciales de limpieza, estaciones de acoplamiento, plataformas en la nube y software, con más en desarrollo. Gausium ofrece una variedad completa de robots de limpieza comerciales en el sector, lo que permite a las personas trabajar de manera más inteligente y llevar una vida mejor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3005974/Gausium_IDC.jpg

FUENTE Gausium