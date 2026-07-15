Gausium classé n° 1 mondial des fournisseurs de robots de nettoyage professionnel par IDC : l'entreprise passe des succès de ses produits phares à une croissance évolutive

Le rapport 2025 Tracker d'IDC confirme une position de leader mondial depuis plusieurs années, Gausium se classant également en tête dans les principaux segments d'applications et sur les principaux marchés

BERLIN, SHANGHAI et NEW YORK, 15 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Gausium, leader mondial de la robotique de nettoyage professionnel, a été classé premier fournisseur mondial de robots de nettoyage professionnel, tant en termes de livraisons que de chiffre d'affaires, dans le rapport annuel mondial 2025 d'IDC intitulé « Worldwide Annual Commercial Cleaning Robotics Tracker ». L'entreprise occupe ces deux premières places depuis plusieurs années consécutives et se classe également en tête dans tous les segments d'applications clés et sur tous les marchés internationaux suivis par IDC.

Ces classements sont publiés alors que le marché entre dans une phase de forte croissance. Selon IDC, les livraisons mondiales de robots de nettoyage professionnels représentent un marché évalué à 760 millions de dollars américains, soit une hausse de 48,5 %. Gausium est à l'avant-garde de cette expansion, occupant la première place dans toutes les régions et tous les segments d'application.

Derrière ces classements se cache une envergure de plus en plus évolutive. Gausium a accompagné plus de 6 500 clients phares dans plus de 70 pays et régions, parmi lesquels les aéroports d'Heathrow, de Changi et de Doha, les chaînes de distribution Carrefour, Auchan et Rossmann, ainsi que les activités d'entreposage et de logistique de Coca-Cola et de DHL. L'entreprise affirme être la première de son secteur à entrer dans la phase de reproduction à grande échelle : du matériel, des logiciels et des services de déploiement standardisés qui permettent aux clients de ces chaînes de déployer des flottes dans divers secteurs et pays.

« Le classement n° 1 établi par IDC témoigne de la confiance que nous accordent nos clients du monde entier à travers leurs commandes réelles. Nous continuerons à associer une IA full-stack à une gamme de produits couvrant tous les scénarios et à des services adaptés aux spécificités locales partout dans le monde, afin d'obtenir des résultats mesurables pour les espaces commerciaux, industriels et publics, et de mener ce secteur vers l'ère de l'intelligence couvrant l'ensemble des processus. »

— Edward Cheng, fondateur et PDG de Gausium

IDC prévoit que le marché des robots de service commerciaux continuera de croître jusqu'en 2030, les robots de nettoyage figurant parmi ses applications les plus prometteuses. Selon Gausium, la concurrence de cette décennie va passer de l'automatisation d'une seule machine à l'intelligence couvrant l'ensemble du processus : des robots qui combinent plusieurs fonctions de nettoyage, sont prêts à l'emploi dès leur sortie de l'emballage et s'entretiennent de plus en plus tout seuls.

À propos de Gausium

Gausium est l'un des principaux fournisseurs de solutions de nettoyage autonomes basées sur l'intelligence artificielle, au service de plus de 6 500 clients répartis dans plus de 70 pays et régions. Ses offres comprennent des robots de nettoyage professionnels, des stations d'accueil, des plateformes cloud et des logiciels, et d'autres produits sont en cours de développement. Gausium propose la gamme la plus complète du secteur en matière de robots de nettoyage professionnels, permettant ainsi à chacun de travailler plus efficacement et de mener une vie plus épanouissante.

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