ILC Dover amplía su presencia en ciencias biológicas con agua para inyección (WFI) y soluciones químicas personalizadas

La fabricación de WFI y otras capacidades apoyan la innovación farmacéutica, las terapias GLP‑1 y los dispositivos médicos.

LILLINGTON, Carolina del Norte, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- ILC Dover, empresa de Ingersoll Rand y líder mundial en diseño y producción innovadores para los mercados de dispositivos biofarmacéuticos, farmacéuticos y médicos, invirtió recientemente en dos nuevas capacidades vitales: agua para inyección (WFI, por sus siglas en inglés) de calidad y soluciones químicas personalizadas. Se trata de una ampliación considerable que refuerza aún más la creciente presencia de la empresa en el mercado de las ciencias biológicas.

El agua de calidad WFI es un componente fundamental en la fabricación farmacéutica, lo que permite la producción de terapias inyectables y otras aplicaciones de alta pureza que exigen los más altos estándares de calidad. Además, los servicios de formulación y llenado por contrato de alta pureza y alineados con cGMP también son fundamentales para los dispositivos médicos regulados, el diagnóstico y las aplicaciones biofarmacéuticas. Los nuevos servicios de ILC Dover posicionan a la empresa para brindar soporte completo e integrado a las empresas farmacéuticas y biológicas, de dispositivos médicos y de diagnóstico a medida que escalan la producción y avanzan en productos de próxima generación.

"La innovación en ciencias biológicas depende de la calidad absoluta, la confiabilidad y el cumplimiento", afirmó Ciro Ahumada, vicepresidente y gerente general de Soluciones Biofarmacéuticas y Farmacéuticas de Ingersoll Rand. "Al agregar WFI y fabricación de soluciones químicas personalizadas a nuestra cartera, ampliamos nuestra capacidad para apoyar a los clientes en todo el ciclo de vida del desarrollo de medicamentos y la producción comercial".

Fortalecimiento de la presencia en ciencias biológicas y terapias GLP‑1

ILC Dover ha sido reconocida durante mucho tiempo como líder en ciencias biológicas, con soluciones que admiten el procesamiento aséptico, la contención, la mezcla y los sistemas de protección utilizados en la fabricación farmacéutica. La adición de la capacidad de WFI amplía aún más la capacidad de la empresa para apoyar a los clientes que producen terapias inyectables, incluidas las áreas terapéuticas de rápido crecimiento, como los tratamientos GLP-1.

A medida que la demanda de terapias GLP-1 continúa aumentando a nivel mundial, los fabricantes afrontan una presión cada vez mayor para escalar de manera segura, eficiente y compatible. Las soluciones especializadas de ILC Dover para la fabricación GLP-1, combinadas con la nueva capacidad de WFI y los servicios de formulación y llenado por contrato, ayudan a los clientes a enfrentar estos desafíos mientras mantienen los más altos estándares de calidad y esterilidad.

Celebración de un hito en Lillington, Carolina del Norte

ILC Dover celebró oficialmente la inauguración de su nuevo centro de fabricación de ciencias biológicas de 65.000 pies cuadrados el 15 de abril en Lillington, Carolina del Norte, lo que marca un hito importante tanto para la organización como para la comunidad local. El sitio contiene tres salas limpias ISO 7 para entornos de producción controlados, cuenta con la certificación ISO 13485, un centro que cumple con 21 CFR 820 y está registrado por la FDA.

La celebración reunió a empleados, miembros de la comunidad y dignatarios locales para un evento de corte de cinta que destacó la inversión en fabricación avanzada, innovación y crecimiento regional. Los asistentes recorrieron el centro y conocieron cómo la nueva capacidad de WFI apoya la fabricación farmacéutica al tiempo que genera valor a largo plazo para los clientes y la comunidad circundante.

El sitio también permite a ILC Dover ofrecer una fabricación de líquidos no API de alta pureza y alineados con cGMP, incluido el desarrollo de formulaciones personalizadas, llenado aséptico y envasado flexible de bolsas o botellas, con tamaños de lote escalables desde el desarrollo hasta la producción comercial. Con el respaldo de pruebas analíticas in situ, capacidades de validación y sistemas de calidad sólidos (incluidas las certificaciones ISO 9001 e ISO 13485 y el registro de la FDA), y los servicios de la cadena de suministro (incluido el almacén con control ambiental), ILC Dover ofrece una solución integrada de extremo a extremo como socio de confianza para fabricar y cumplir con líquidos de alta pureza y conformidad en todas las ciencias biológicas.

Para obtener más información sobre las capacidades de WFI de ILC Dover y los servicios de CDMO, visite www.ilcdover.com. Para comprar WFI de ILC Dover en diferentes tamaños, visite https://shop.ilcdover.com/en-us/categories/high-purity-chemical-solutions.

Acerca de ILC Dover

ILC Dover, empresa de Ingersoll Rand, es líder mundial en diseño y producción innovadores para los mercados biofarmacéuticos, farmacéuticos, de dispositivos médicos y el sector aeroespacial. Durante más de 25 años, hemos liderado el sector en el manejo de polvos y líquidos de un solo uso para resolver los desafíos de bioprocesamiento más complejos de las ciencias biológicas. Mantenemos nuestra misión de ofrecer soluciones de contención personalizadas para que pueda cumplir su misión de ofrecer terapias que salvan vidas. Para más información sobre ILC Dover, visite www.ilcdover.com, contacto para los medios: Stephanie Arthurs, gerente de Marketing – BioPharma, [email protected]

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FUENTE ILC Dover